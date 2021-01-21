Разворот на Запад: как Анкара пытается помириться с ЕС

Турция активно пытается наладить отношения с Евросоюзом на фоне угрозы новой волны санкций со стороны объединения. Как пишет Politico, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытается навести мосты с рядом европейских государств, которые придерживаются курса на введение жестких мер в отношении Анкары.

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Европейские санкции против Турции были расширены в декабре прошлого года в соответствии с решением саммита ЕС. Поводом для введения ограничений стали агрессивные действия Анкары в Восточном Средиземноморье, а именно незаконные исследования на континентальном шельфе, в том числе в районе Греции и Кипра. Дабы подкрепить «легитимность» своей разведки, Турция направила в регион военные корабли, что привело к серьезному росту напряженности.

Основными участниками конфликта в Восточном Средиземноморье стали Анкара и Афины, к ним также присоединились Никосия и Париж.

Отправка французского военного корабля в регион лишь усугубила ситуацию, но непосредственно военной эскалации все же удалось избежать. Однако прекратить свои незаконные исследования Турция отказалась, что в итоге и привело к новым санкциям со стороны Евросоюза.

На саммите ЕС в декабре главы европейских государств договорились вернутся к этому вопросу в ходе мартовской встречи Совета ЕС. В рамках заседания стороны должны принять решение по возможным новым мерам против Анкары или же рассмотреть варианты смягчения давления. При этом возможное согласование новых европейских санкций ожидалось уже к концу января на уровне глав МИД ЕС.

Турецкая дипломатия

На этом фоне со стороны Турции наблюдаются позитивные шаги, направленные на примирение с Евросоюзом. Так, в январе Анкара досрочно свернула исследования шельфа у берегов Кипра, что глава МИД ФРГ Хайко Маас уже назвал позитивным сигналом.

«Германия приветствует тот факт, что из Турции исходят признаки разрядки. Досрочное прекращение сейсмических исследований, вызванный выводом исследовательского судна Barbaros, также является позитивным сигналом», — отмечал глава ведомства.

Однако в Никосии мнение немецкого дипломата не разделяют, считая отвод исследовательского судна стандартной тактикой Турции. С точки зрения Кипра, уход кораблей необходим лишь перед важными встречами, по завершению переговоров они вернуться. Хотя пока информации о возобновлении геологической разведки не поступало.

При этом 21 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу начинает свой визит в Брюссель, где должен провести переговоры с рядом высокопоставленных чиновников. Как ожидается, основными темами диалога станет активизация вступления Анкары в ЕС, о чем в последнее время не раз говорил Эрдоган.

«Необходимо восстановить взаимное доверие, восстановить механизмы консультаций, положить конец исключительным и дискриминационным действиям, а также риторике в отношении Турции, которая является страной-кандидатом в переговорном процессе», — подчеркивал турецкий президент.

По информации Politico, европейские дипломаты достаточно скептически относятся к смягчению Турции и не слишком верят в искренность ее нового примирительного тона.

Но ряд стран ЕС изначально выступали за более мягкий подход в отношении Анкары, отмечает издание, и им будет вполне достаточно небольших позитивных шагов с ее стороны.

Помимо ухода судна Barbaros от берегов Кипра, положительным моментом стало изменение риторики Эрдогана в отношении президента Франции Эммануэля Макрона. С момента подключения Парижа к противостоянию в Восточном Средиземноморье между двумя лидерами наблюдалось определенное напряжение.

Ситуация еще больше усугубилась на фоне публикации карикатур на мусульманского пророка Мухаммеда во Франции. Эрдоган формально возглавил кампанию исламского мира против Макрона, который отказался осудить размещение изображений в СМИ. Более того, президент Турции напрямую оскорблял своего французского коллегу, рассуждая о его психическом здоровье.

Однако после заражения Макрона коронавирусом в середине декабря прошлого года, Эрдоган сменил свой тон и даже направил президенту Франции письмо с пожеланием выздоровления, обратившись к нему «Дорогой Эммануэль».

«Я хотел бы снова обсудить с вами нашу общую борьбу с эпидемией COVID-19, наши двусторонние отношения и отношения между Турцией и ЕС, а также региональные вопросы, как только вы почувствуете себя лучше», — говорилось в тексте.

Последним позитивным шагом со стороны Турции стала активизация диалога с Грецией по спорным территориальным водам, по сути, одной из основных причин запуска противостояния в Восточном Средиземноморье. Впервые за пять лет стороны согласились сесть за стол переговоров. Встреча представителей Турции и Греции должна состоятся 25 января.

Вынужденные перемены

Западные СМИ связывают частичное изменение курса Эрдогана по ЕС с рядом факторов. Во-первых, сотрудничество выгодно обоим сторонам, поскольку в экономическом плане Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Анкары, а Турция занимает пятое место среди основных торговых партнеров объединения.

Во-вторых, турецкая сторона имеет важное значение для Брюсселя после миграционного кризиса 2015 года, по сути, защищая ЕС от новой волны мигрантов с Ближнего Востока. Анкара согласилась закрыть свою европейскую границу для беженцев, в обмен на средства для их содержания и ускорения переговоров по вступлению в ЕС.

И если деньги Турция получила, то переговоры по ее евроинтеграции зашли в тупик.

Анкара может открыть границу в любой момент, мотивируя это неисполнением обещаний со стороны Брюсселя — что уже происходило в феврале прошлого года. Собственно, поэтому миграционный фактор зачастую называют одним из рычагов давления Турции на Евросоюз.

И, наконец, в-третьих, попытка налаживания отношений Анкары и Брюсселя проходит на фоне смены власти в США. Новый президент Джо Байден занял свой пост и, как ожидается, может продолжить санкционную политику своего предшественника Дональда Трампа в отношении Турции.

Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен уже заявил, что Вашингтон рассмотрит вопрос о необходимости дальнейших санкций в отношении Анкары в связи с приобретением ею российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Идея о том, что наш стратегический, так называемый стратегический, партнер на самом деле будет соответствовать одному из наших крупнейших стратегических конкурентов в лице России, неприемлема», — подчеркивал Блинкен.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский,

смягчение поведения Турции определенно проходит не только ради улучшения отношений с ЕС, но и из-за пакета сложностей вокруг взаимодействия с США.

«Против Турции были введены соответствующие санкции, что сказалось на экономике государства, в данный момент она находится в сложном положении. Попытки Эрдогана исправить ситуацию не дали результата, поэтому было решено мириться с Европой. Отсюда и пошло некоторое смягчение агрессивной турецкой политики», — добавил эксперт.

При этом как долго Турция будет придерживаться этого курса — сказать трудно, продолжил Надеин-Раевский. Скорее всего, они вернутся к своей обычной политике, если не получат желаемого от Евросоюза.

«Получить что-то от Европы крайне трудно, поскольку там слишком много противников вступления Турции в ЕС. Это действительно сказывается на отношениях сторон. В плюс идут сложности с США, так как пока неизвестно будет ли администрация Байдена относится к туркам лучше команды Трампа», — резюмировал эксперт.