Раскол «Слуги народа»: санкции США могут привести к роспуску Рады

Депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский, попавший под санкции США за «вмешательство в выборы», заявил, что президентская фракция в Верховной раде будет обречена, если кто-то примет решение о его исключении.

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Выступая на пресс-конференции, парламентарий отдельно указал, что добровольно покидать партию не собирается, поскольку уверен, что его ошибочно внесли в санкционный список. По его мнению, основной причиной санкций США против него стал лживый донос со стороны общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), которая финансируется из-за границы.

«Мы привели все аргументы, которые доказывают нашу непричастность к вмешательству в выборы (США) и какие-либо основания для внесения в санкционный список», — добавил Дубинский.

В свою очередь адвокат депутата Татьяна Костина отметила, что украинский ЦПК сделал жертвами собственных провокаций госслужащих США. По ее словам, внесение Дубинского в санкционный список — «очень большая ошибка». Она также подчеркнула, что ЦПК в течение года распространяла фейки в отношении депутата через социальные сети и в итоге «подставила американских чиновников».

Официально минфин США ввел санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины 11 января. В качестве основной причины в ведомстве назвали попытку вмешательства в американские президентские выборы.

Поводом для подобных обвинений послужила прошлогодняя публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, между экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим вице-президентом, а ныне избранным главой США, Джо Байденом и экс-госсекретарем Джоном Керри.

Пленки содержали компромат на демократа и его сына Хантера Байдена, связанного с украинской фирмой Burisma. Представлены они были депутатом Рады Андреем Деркачем, который попал под санкции Вашингтона еще в сентябре прошлого года, он же указал на коррупционные связи Байдена и Демократической партии США на Украине, а также заявил о наличии «внешнего управления» страной.

Согласно заявлению минфина США, Дубинский вместе с Деркачем участвовал в пресс-конференциях по этим пленкам, призванных озвучить ложные нарративы и очернить кандидатов в президенты США.

Сам же депутат какую-либо причастность к деятельности Деркача отрицает.

Как заявил Дубинский, он только раз встречался с адвокатом действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и не обсуждал с ним вмешательство в американские выборы.

Более того, депутат не только не считает себя виновным, но и призывает открыть уголовные дела против руководителей ЦПК — Виталия Шабунина и Дарьи Каленюк. Адвокат Дубинского указала, что центр официально попросил американских чиновников ввести санкции против ее клиента и подобный призыв вполне можно расценить как госизмену, так как активисты попытались причинить вред суверенитету Украины через преследование государственного деятеля.

Удар по «Слуге народа»

Рассчитывая защитить свою репутацию, Дубинский уже потребовал от руководства фракции «Слуга народа» созвать срочное заседание в связи с произошедшем. Однако депутаты на призыв своего коллеги не откликнулись, пообещав обсудить эту тему на следующей плановой встрече.

При этом в офисе президента и вовсе пообещали привлечь к ответственности тех, кто попал под санкции США за вмешательство в американские выборы.

Как уточнил глава офиса Андрей Ермак, власти отреагируют независимо от партийной принадлежности лиц, попавших в санкционный список.

По информации «Страны.ua», заявление офиса президента Украины последовало на фоне призывов украинского лобби западных интересов к тому, чтобы «покарать» Дубинского. Хотя на данный момент каких-то серьезных действий со стороны Киева в адрес депутата все еще не последовало.

С точки зрения обозревателей издания, исключение Дубинского из фракции может быть воспринято как объявление войны группе бизнесмена Игоря Коломойского внутри «Слуги народа», поскольку депутат считается одним из его соратников. Это может привести к выходу из фракции как минимум 20 депутатов, что приведет к потере ее монобольшинства в парламенте.

В этом случае нельзя исключать активизации призывов к досрочным парламентским выборам, которые и так преследуют украинских депутатов последний год.

Местные СМИ не раз писали, что новое голосование лишит «Слугу народа» преимущества в Раде, что подтверждают низкие рейтинги партии.

Так, по опросу Киевского международного института социологии (КМИС) от 17 декабря прошлого года, «Слуга народа» набирает лишь 20,9% поддержки среди определившихся респондентов. В рейтинге президентскую партию опережает условно пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 23,1%. Третье место уходит прозападной партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 14,1%, а последнее — «Батькивщине» с результатом в 9,8%.

Распад монобольшинства?

Готов ли офис президента вместе с руководством фракции «Слуга народа» в Раде пойти на исключение Дубинского или какие-либо другие меры в отношении парламентария в подобных условиях — вопрос достаточно спорный. С точки зрения, директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, монобольшинства президентской партии, по сути, уже не существует.

«Одного центра принятия решений о том, как будет голосовать фракция, нет. Есть несколько акционеров, с которыми надо договориться, иначе большинства не получится — среди них есть и Коломойский. На его стороне довольно много людей, без которых будут проблемы с голосованием.

Политическую позицию самого Дубинского не многие поддерживают во фракции, хотя сам факт очередного предательства со стороны Зеленского может вызвать внутренние проблемы», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Исключить депутата из партии будет нелегко, несмотря на всякие разговоры Ермака, продолжил Погребинский, скорее всего, они придут к тому, что действия Дубинского нельзя считать вмешательством в американские выборы. Возможно, ему сделают какое-либо дисциплинарное замечание, но выгонять из «Слуги народа» не станут.

«Вероятно, никаких новых нюансов в связи с историей вокруг Дубинского не будет, но это определенно работает на увеличение числа людей, которые критически относятся к внешнему управлению. Потому что это еще один пример хамской реализации каких-то своих хотелок со стороны внешних управляющих, которые влияют на внутреннюю ситуацию в стране», — добавил эксперт.

При этом Демпартия США, управляющая этим санкционным процессом, получает информацию о том, кого наказывать из Украины, отметил Погребинский, в том числе и «стопроцентных патентованных жуликов», в частности тех, кто якобы занимается антикоррупционной деятельностью, хотя сами замешаны в незаконном обогащении.

Отказ от «наказания» Дубинского может сыграть против Зеленского, став поводом для очередных обвинений в его связях с Коломойским.

Критика и выпады по этой теме преследуют главу государства с момента избрания, несмотря на ряд шагов против олигарха, в том числе отказ от отмены национализации Приватбанка, контроля над которым бизнесмен лишился еще при Порошенко.

По мнению Погребинского, появления новой волны критики в отношении украинского лидера из-за фактора Коломойского исключать нельзя, однако отсутствие реакции по истории с Дубинский все же с этим не связано.

«Кто-то будет говорить, что он не решается, потому что инструмент Коломоского. Но я думаю, что совсем не поэтому. А потому что ему не нужны новые линии раскола в его уже фактически распадающейся фракции», — резюмировал эксперт.