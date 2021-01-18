Диджитал-война против Трампа: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем в этот раз с ситуации с коронавирусом в мире.

«Адекват», например, констатирует, что в России объемы тестирования уже несколько дней как вернулись к допраздничным показателям.

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«Выявляемая заболеваемость (помним, что выявляемость всегда и везде отнюдь не абсолютна) от декабрьских пиков по-прежнему далека: по стране - процентов на 20, по Москве - примерно на треть, и динамика московских госпитализаций с этой величиной неплохо коррелирует.

Кажется, что хуже, чем было в декабре, быть уже точно не должно. Даже при том, что первый статистически значимый эффект массовой вакцинации начнет чувствоваться не раньше, чем примерно с середины весны.

И вопрос, таким образом, сводится к тому, как пройдем следующие месяца три. Ближайшая пара недель должна показать, ждать ли сохранения заболеваемости на текущих уровнях - или и с них начнем спускаться. Последнее при сравнительной мягкости существующих ограничений означало бы, что основную часть своих жертв зараза уже наконец пометила и распространяться дальше ей становится и впредь будет становиться все труднее», — отмечает канал.

А вот на Зеленом континенте в условиях пандемии тем временем стартовал Открытый чемпионат по теннису — один из четырех турниров Большого шлема.

«В общем, значительное мероприятие, про которое знают и люди, которые теннисом не интересуются. Основная часть проходит в конце января-начале февраля. Ведущие теннисисты уже прибыли в Австралию - и отправились на двухнедельный карантин, — констатирует «Доктор прописал». — Это обязательное требование для прибывших в страну.

Впрочем, виртуальные помидоры в них и организаторов турнира все равно полетели. Во-первых, у двоих человек в зафрахтованном организаторами самолете все-таки выявили коронавирус, хоть перед посадкой на рейс и надо было предоставить отрицательный результат теста.

Во-вторых, из-за введенных властями ограничений около 37000 австралийцев не могут вернуться на родину. В связи с чем их соотечественники и возмущаются: иностранцев, мол, пускаете, а наших?! Как написал один из таких возмущающихся: «Тысячи австралийских граждан застряли за границей. Я был большим поклонником тенниса почти 40 лет, но это просто неправильно»

Ну и к слову, согласно недавним опросам, почти 80 процентов жителей Японии выступают за перенос или отмену Олимпиады в Токио, которая должна пройти летом. И которую и так уже переносили с 2020 на 2021-й».

А вот на другом континенте — в Северной Америке — тем временем продолжается диджитал-война.

«Даже создатель легендарной платформы Myspace Том Андерсон не выдержал накала происходящего в США безумия и опубликовал новый пост впервые за 3,5 года, — отмечает ИА «Стекломой». —

Тот самый улыбающийся паренек в белой футболке (сейчас «пареньку» 50 лет), который автоматически добавлялся в друзья к каждому новому пользователю Майспейса, нынче живет куда более спокойной и счастливой жизнью, чем погрязшие в темных политических делишках цукерберги, дорси и безосы.

В 2005 году Андерсон продал Myspace за $580 млн миллиардеру Руперту Мёрдоку, а в 2009-м окончательно ушел из компании. С тех самых пор старина Том просто живет в свое удовольствие: путешествует по миру (до пандемии) и занимается фотографией, попивая пивко.

Сейчас период расцвета Myspace кажется пасторальным мифом, эдаким 1972 годом для секты свидетелей СССР: Том не торговал личными данными пользователей и не шпионил за ними, не мухлевал с «настройками приватности», не вмешивался в выборы и не банил за «белые привилегии» (тогда и слова-то такого не знали)».

И вот «Мейстер» уже пишет об атаках на Павла Дурова.

«Вы только подумайте, «Telegram распространяет ненавистнические высказывания даже сильнее Parler», — приводит телеграм-канал текст жалобы одной из НКО. — В этот раз транснациональные корпорации не лезут в лобовую атаку, а пытаются проложиться через «возмущенную общественность».

«Ждем, когда Дурову припомнят наличие российского паспорта, а также обвинят сотрудничестве со спецслужбами РФ, КНР, КНДР и марсианской разведкой».

Против Трампа и его стороннииков начались уже настоящие чистки. Даже Маколей Калкин поддержал предложение «ликвидировать» Трампа из картины «Один дома-2».

«При всей любви к фильмам «Один дома» и очарованию маленького Калкина. Вот что происходит, когда тебе десятилетиями приходится выезжать на своём детском успехе, — считает РИАN. — Подогревать интерес публики получается только раз в году — перед Рождеством. А тут такой прекрасный повод с Трампом».

А вот профессор Никита Кричевский то ли в шутку, то ли всерьез охарактеризовал происходящее сейчас в мировой политике как «глобальный 1937-й год».

«Не успел весь мир насладиться новостью от Deutsche Bank, приостанавливающего обслуживание клиентов, связанных с Трампом, как случилась новая репрессия. Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Великобритания может ввести ограничения на торговлю с КНР из-за нарушения прав мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где используют их подневольный труд. Ранее по этой причине сотрудничество с КНР ограничили США.

Удивительно, но на протяжении многих лет, что американцы, что англичане делали вид, что не замечают геноцид. А тут вдруг всполошились. Ждём продолжения банкета», — написал он в своей «Антискрепе».

На этом все!

До следующей недели….