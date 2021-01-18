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Без дискриминации: МИД предложил Германии заплатить компенсацию всем блокадникам

Россия призвала ФРГ распространить выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности

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Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова...

Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде

Давид Трахтенберг/РИА «Новости»
ФРГ должна заплатить компенсации всем ныне живущим блокадникам вне зависимости от их национальности, заявил МИД РФ. Этот шаг приурочен к годовщине освобождения Ленинграда из кольца гитлеровских войск. По мнению дипломатов, такие выплаты будут иметь большой символический вес для послевоенного примирения русских и немцев.
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Министерство иностранных дел РФ призвало власти Германии предоставить всем дожившим до наших дней блокадникам индивидуальные гуманитарные компенсации. Заявление МИД передает ТАСС.

«Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили о добровольном жесте, который власти ФРГ сделали в 2019 году. На модернизацию Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге и создание российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти выделили 12 млн евро.

В России сейчас зарегистрировано 123 тыс. блокадников. За пределами Петербурга проживают 33 тысячи человек, переживших блокаду. День полного освобождения Ленинграда от блокады отмечается ежегодно 27 января.

В МИДе добавили, что власти ФРГ на протяжении многих лет выплачивают компенсации блокадникам-евреям, но люди других национальностей от Берлина ничего не получили. «Это не соответствует принципам справедливости и равноправия <…> оговорки Берлина оправдывают откровенную дискриминацию блокадников нееврейской национальности», — говорится также в сообщении министерства.

Позиция ФРГ, опасающейся «нежелательного прецедента», после которого денег от Германии стали бы требовать и другие страны, не опирается на состоятельные аргументы, добавили в МИД.

«Все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности», — подчеркивается также в заявлении. Блокада Ленинграда гитлеровскими войсками была «уникальным по степени жестокости и неизбирательности» явлением Второй Мировой войны, подчеркнули на Смоленской площади.

ФРГ ранее долго отказывалась выплатить компенсации бывшим советским военнопленным, также ссылаясь на риск прецедента, но в итоге эти выплаты не повлекли за собой каких-либо еще претензий третьих стран, напомнили в МИДе. Международное урегулирование никоим образом не умаляет право граждан РФ на компенсации в индивидуальном порядке, добавили там. Это должно быть понятно всем, кто ратует за права человека.

В январе 2019 года немецкое издание Cicero опубликовало статью, в которой утверждалось, что Германия стала утрачивать память о трагедии блокадного Ленинграда. Автор статьи отмечал, что в годовщину 75-летия окончательного снятия блокады в ФРГ не проходило ни одного достойного мероприятия на государственном уровне. «Получается, что Германия хочет забыть о страшной демографической катастрофе, к которой имеет непосредственное отношение», — полагал журналист.

Между европейскими странами и Россией есть некоторые политические разногласия, однако это не должно повлиять на сохранение памяти о трагедии Ленинграда, резюмируется статья.

Тогда же немецкая журналистка Зильке Бигальке в статье для издания Süddeutsche Zeitung раскритиковала «героизацию» блокадников Ленинграда — по ее мнению, они в первую очередь стали жертвами акта геноцида.

Журналистка напомнила, что январский парад в Петербурге, посвященный 75-й годовщине снятия блокады, является характерным для властей РФ жестом. По ее словам, Москва «не проявляет сочувствия» к блокадникам, а также «делает акцент на национальной гордости, а не на памяти».

Бигальке указала, что после окончания войны в использовании термина «геноцид» не была заинтересована ни одна из сторон. Российские власти «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам» до сих пор, не особо интересуясь позицией самих людей, подчеркивается в статье.

«В ином случае властям города, вероятно, пришлось бы задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже гораздо раньше спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Спорили бы и о том, готов ли был Сталин пожертвовать этими жизнями почти так же легко, как и его противники», — написала Бигальке.

Автор подчеркнула, что блокада Ленинграда была «одним из самых чудовищных преступлений Вермахта», о котором долгое время не вспоминали в Германии. Представление ее жертв как людей, которые по своему желанию отдали жизнь за победу, опасно, считает журналистка. Ее позицию резко раскритиковали в РФ как политики, так и представители ветеранских организаций — «не им нам указывать, как праздновать освобождение Ленинграда».

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