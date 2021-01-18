Банкротство спонсора: как республиканцы США теряют финансирование

Крупнейший в США лоббист ношения огнестрельного оружия — Национальная стрелковая ассоциация (NRA) — объявила о своем банкротстве в целях реструктуризации. Как объяснили в NRA, решение связано с переездом в Техас из штата Нью-Йорк, где ассоциация юридически зарегистрирована сейчас.

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Согласно заявлению организации, в рамках процедуры банкротства она планирует упорядочить свои дела и не намерена увольнять никого из сотрудников.

Как указали в сообщении, NRA сейчас пребывает в наиболее крепком финансовом положении за много лет.

«NRA будет продолжать делать то, что мы всегда делали, — противодействовать борьбе против оружия, самообороны и охоты, а также продвигать конституционные права законопослушных американцев», — подчеркнули в организации.

Между тем, еще летом издание Guardian писало, что NRA оказалась в глубоком кризисе и столкнулась с финансовыми затруднениями. Ассоциация была вынуждена сократить около 200 своих сотрудников, а остальным снизить зарплаты примерно на 20%, а также установить четырехдневную рабочую неделю, утверждали журналисты.

К числу причин проблем NRA авторы отнесли сокращения пожертвований от членов ассоциации и спонсоров, а также недовольство главой ассоциации Уэйном Лапьером, которого критикуют за плохую эффективность управления и чрезмерные траты, в частности на личные нужды.

Кроме того, в августе генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала на NRA в суд, заявив, что деятельность группы нарушает законы штата о некоммерческих организациях, писало агентство Reuters.

По словам генпрокурора, на личных счетах руководителей ассоциации осели миллионы долларов из пожертвований.

При этом в NRA заверяют, что все членские взносы и финансовые пожертвования идут поддержку деятельности ассоциации. «Мы знаем, что активность лоббистов, выступающих за запрет на оружие, никогда не прекратится», — отметили в организации. Однако вероятно именно из-за ведущегося в Нью-Йорке судебного разбирательства NRA и решила переехать в Техас.

Ассоциация на протяжении длительного времени была одной из мощнейших лоббистских групп в США, в которую входят более чем 5,5 млн членов. Она была основана в 1871 году и изначально существовала только как сеть любительских стрелковых клубов, организовывала обучение и соревнования по стрельбе.

Организация поддержала первые законы о регулировании продажи, ношения и владения огнестрельным оружием, — National Firearms Act 1934 года и Federal Firearms Act 1938 года — а также Gun Control Act 1968, который ограничивал перевозку оружия между штатами.

С 1970-х годов NRA ассоциирует себя с Республиканской партией и выступает в защиту второй поправки к конституции, которая предусматривает право продажи оружия и его использование американскими гражданами.

Организация агрессивно выступает против регулирования огнестрельного оружия и спонсирует отстаивающих эти взгляды политиков. В 2016 году на избирательные кампании республиканцев NRA потратила более $50 млн.

В октябре 2017 года было запущено расследование в отношении страховой программы NRA Carry Guard. Как показал инициированный Уэйном Лапьером аудит, компания Ackerman McQueen, создающая рекламу для NRA, не смогла отчитаться по расходам по меньшей мере $40 млн.

В процессе разбирательств доходы организации с 2018 по 2019 года сократились на $100 млн. Кроме того, значительная часть остававшихся средств уходила на судебные тяжбы. В итоге это и привело к сокращению штата и урезанию зарплат.

При этом директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев полагает, что главной причиной объявления организации о банкротстве все же стал переход офиса из одного штата в другой.

«Их деятельность как продолжалась, так и будет продолжаться. Я не думаю, что они каким-то образом свернут свою деятельность. Эта ассоциация объединяет огромное количество и производителей, и продавцов, и держателей тиров, различных обучающих центров и самих потребителей. Рынок огромный. Я думаю, что в целом они сохранятся», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Комментируя возможную утрату республиканцами поддержки со стороны NRA, специалист отметил, что организация будет спонсировать тех, кто будет выступать за вторую поправку к конституции.

Банкротство NRA может стать еще одной причиной для беспокойства республиканцев, которые на фоне скандального отказа ряда сенаторов и членов палаты представителей конгресса признать победу Байдена начали стремительно терять спонсоров.

Ряд известных американских компаний отказались продолжать передавать денежные пожертвования в бюджет занимающих выборные должности политиков, в первую очередь законодателей-республиканцев, которые не признают итоги голосования. В частности речь идет о телекоммуникационных корпорациях AT&T и Comcast, банке Morgan Stanley, химическом гиганте Dow, Coca-Cola, страховой компании Blue Cross Blue Shield и многих других. Также есть компании, которые приостановили такую поддержку, например, гостиничная сеть Marriott.

Для сайта предвыборной кампании Трампа обработку электронных платежей прекратили процессинговые сервисы PayPal и Stripe. Намерение свернуть сотрудничество с Трампом выразил его крупнейший кредитор на протяжении двух десятилетий Deutsche Bank, писала The New York Times.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов Валерий Гарбузов назвал потерю республиканцами спонсорской поддержки временным явлением, которое в основном связано с утратой доверия к Трампу самих членов партии.

«Среди республиканцев есть не только трамписты, причем трампистов там меньше. Наступает закономерное время, когда трампизм будет уходить из Республиканской партии, и партия будет возвращать себе былую мощь», — сказал эксперт «Газете.Ru».