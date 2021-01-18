Смена власти в США, Украина и Карабах: что сказал Лавров на пресс-конференции

США

Ни одна пресс-конференция Лаврова не обходится без вопросов об отношениях Москвы с Вашингтоном. По итогам прошедшего года эта тема особо актуальна в свете выхода США из почти всех основополагающих договоров в сфере безопасности с Россией (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу), а также передачи власти бывшему вице-президенту Джо Байдену.

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По мнению Лаврова, внешнеполитический курс Белого дома вряд ли изменится при новом президенте.

«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают — «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка. <…>

На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится», — сказал Лавров.

Вместе с тем, глава МИД России подчеркнул, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог с Белым домом по вопросу контроля над вооружениями, но остается привержена реалистичным взглядам.

«Подождем. Там все-таки и сам Джозеф Байден является специалистом в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован, чтобы команда у него была профессиональной, а не пропагандистской», — сказал он.

Также Сергей Лавров прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что новой администрации не следует подписывать заявление недопустимости ядерной войны.

«Это отражение доктринальных установок, которые в американских доктринах по применению силы, ядерного оружия сейчас закрепляются. Понижение уровня боезарядов с расчетом на то, что они могут использоваться как оружие на поле боя, и отказ зафиксировать в доктрине, что ядерное оружие применяется только в ответ на нападение на США, эти доктринальные нюансы о многом говорят», — сказал глава МИДа.

Комментируя же сам процесс выборов и передачи власти в США, глава МИД России раскритиковал некоторые аспекты голосования. По словам Лаврова, бюллетени «насильственно» рассылались избирателям по почте, а соцсети формировали общественное мнение «в одни ворота».

Не осталась без внимания и история с блокировкой аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и других соцсетях. Глава МИД России заявил, что последствия провала Соединенных Штатов в борьбе с цензурой будут очень серьезными для всего мира.

«Будем надеяться, что американское общество не позволит элитам в борьбе друг с другом использовать очевиднейшую цензуру, грубейшее нарушение конституции и международных обязательств. Но это проблема американского общества. Если оно с этой проблемой не справится, то мы все должны быть готовы к последствиям подобного провала американского государства, а последствия будут очень серьезными на мировой арене», — сказал Лавров.

«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно», — заявил глава МИД России, комментируя иск американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web с требованием удалить Telegram из магазина приложений Apple.

Отношения с Западом

Вопрос взаимоотношений России с США выходит далеко за рамки этой темы и перетекает в обсуждение обстановки на мировой арене в целом. Так, Сергей Лавров заявил, то Вашингтон и его союзники пытается выстроить новый миропорядок, основанный на концепции мультилатерализма.

«Те описания этой концепции, которые содержатся в публичных выступлениях руководителей внешнеполитических ведомств Германии и Франции, открыто говорят о том, что имеет место попытка представить Евросоюз и все, что он делает в плане нормотворчества, собственно говоря, идеалом внешней политики. <…> История движется, она развивается. В этом нет идеологии, это констатация факта.

И необходимо считаться с теми странами, которые сейчас имеют гораздо больший вес на мировой арене, тем более несопоставимый вес с колониальной эпохой — странами, которые хотят сохранить свою цивилизационную идентичность и которые не видят на Западе идеалов для своих обществ. Терпимость к многообразию — это тоже черта, которую Запад очень быстро утрачивает», — заявил он.

По словам министра, во время пандемии Запад пытался воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы нарастить применение методов давления и вмешательства во внутренние дела других стран, в частности, Белоруссии. Лавров также подчеркнул, что многие страны проигнорировали призывы ООН приостановить на время пандемии санкции.

Глава МИД России также не раз заявил о приверженности Москвы к решению международных проблем на платформе ООН. «В том, что касается позитивной повестки дня, конечно, все эти идеи, которые возникают у наших партнеров либо по кибербезопасности, либо по свободе СМИ, по многим проблемам, которые наши западные коллеги пытаются решать в своем кругу, мы приглашаем их вернуться к здравому смыслу, вернуться под сень, под зонтик ООН», — сказал Лавров.

Азия

Лавров при этом также указал на тесное сотрудничество России и Китая в ООН.

«Эту координацию в ООН пронизывает нацеленность и России, и Китая защитить право, не допустить развала универсальных структур и не допустить подмены Организации Объединенных Наций некими вынесенными за ее пределы форматами, партнерствами, в которых Запад пытается формулировать удобные для себя правила и затем навязывать их остальному миру», — сказал он.

Также министр рассказал о сотрудничестве Москвы и Пекина, направленному на поддержание стабильности в регионе и действиях США, подрывающих обстановку.

«Я думаю, что это отражает доверительный, нацеленный на перспективу характер российско-китайских отношений, отражает нашу обоюдную нацеленность на обеспечение стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где некоторые наши другие коллеги, в частности Соединенные Штаты, пытаются нагнетать напряженность как путем проведения военных мероприятий с откровенной антикитайской направленностью и с нацеленностью на то, чтобы изолировать Россию, так и с точки зрения весьма и весьма реальных планов Соединенных Штатов развернуть компоненты американской противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И эти средства будут иметь возможность достигать территории как Китая, так и Российской Федерации», — отметил глава МИД РФ.

Министр также подчеркнул, что совместные военные учения России и Китая не направлены против Японии. Но он также выразил озабоченность намерениями Токио закупить у Вашингтона комплексы ПРО.

«Мы передали в Токио перечень наших конкретных озабоченностей в сфере безопасности, которые напрямую касаются перспектив, возможностей продолжения каких-то таких, знаете, конструктивных переговоров вокруг темы мирного договора. Пока мы не получили ответа, но и создание американской системы ПРО на японской территории, и возможность дислоцирования в Японии американских ракет средней и меньше дальности наземного базирования входят в число этих озабоченностей», — отметил глава российского МИД.

Он также рассказал о том, что ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в случае развертывания американцами в Японском море будут способны достигать значительной части территории России. Лавров заявил, что Москва готова к развитию взаимоотношений с Токио, однако российская сторона хотела бы получить ответ на озабоченности в сфере безопасности.

Что касается ситуации на Корейском полуострове, то, по словам министра, КНДР не предпринимал в последнее время действий, направленных на эскалацию. На этом направлении Россия также ждет позиции, которую займет новая администрация США в отношении пхеньянского вопроса.

Нагорный Карабах

Ожидаемо в ходе пресс-конференции прозвучали вопросы о ситуации в Нагорном Карабахе. Глава МИД РФ прокомментировал возможность признания независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав России.

«Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав РФ, как я понимаю, независимость Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения, у нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном»,

— заявил Лавров, подчеркнув, что Россия настроена помогать поиску решения, которое обеспечит мир, стабильность и безопасность в этом регионе.

Он также отметил, что трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхам Алиева о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не содержит никаких секретных положений.

Украина

Уже который год с повестки не сходит Украина и военный конфликт на юго-востоке страны. «Мы не видим другого пути, кроме выполнения минских договоренностей. И чем сейчас занимались советники лидеров нормандского формата — они пытались в который раз уже составить дорожную карту движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить дорожную карту, уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны, уступка со стороны Донецка и Луганска, с которыми мы теснейшим образом координируемся перед каждой встречей в нормандском формате», — сказал Сергей Лавров.

По словам министра, из решений, принятых в ходе саммита нормандской четверки в Париже, выполнены лишь частично условия о разведении сил на нескольких участках и обмене пленными.

«Поэтому республики при нашей поддержке объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на их территории, Киеву в одностороннем порядке. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда за то, что обмен всех на всех, как договаривались раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям», — сказал Лавров.

Положения минских соглашений украинской стороной не выполняются и, более того, Киев демонстрирует намерение игнорировать некоторые из них. По мнению Лаврова, большое влияние на действий руководства страны оказывает националистически-настроенная часть украинского общества. Кроме того, глава МИД России считает, что невыполнению минских соглашений со стороны Киева способствует позиция Франции и Германии.

«Для меня главное — понять, что себе думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении», — заявил Лавров.