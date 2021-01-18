Вашингтон в осаде: как США готовятся к инаугурации Байдена

ФБР проводит дополнительные проверки бойцов национальной гвардии США на предмет того, могут ли некоторые из них представлять угрозу в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. Как пишет The Guadrian, под проверку попали 25 тыс. военных, они прибывают в Вашингтон для обеспечения безопасности в момент передачи власти от действующего лидера страны Дональда Трампа новому главе государства.

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Дополнительные проверки со стороны ФБР обусловлены тем, что в ведомстве не исключают угрозы «инсайдерского нападения» во время инаугурации Байдена. То есть спецслужбы допускают наличие опасности непосредственно в рядах нацгвардии. При этом параллельно соответствующие проверки проводит и руководство Национальной гвардии США.

По словам министра сухопутных войск США Райана Маккарти, начальники подразделений, которые будут нести службы во время инаугурации Байдена, получили приказ о дополнительной работе с личным составом.

«Мы не прекращали следить за этим, и проводим двойные, тройные проверки людей, задействованных в этой операции», — отметил глава ведомства, также добавив, что к настоящему моменту каких-либо угроз со стороны бойцов нацгвардии выявлено не было.

По информации Associated Press, проверка ФБР заключается в изучении и сверке данных личного состава.

В частности, спецслужбы проверяют военных на предмет возможных связей с экстремистскими и террористическими группировками.

Соответствующие меры в ФБР приняли на фоне беспорядков в Вашингтоне, которые устроили сторонники Трампа 6 января. Соратники президента захватили Капитолий в момент утверждения итогов выборов, согласно которым Байден одержал победу.

Итогом акции протестующих стала гибель пяти человек, а также запуск второго импичмента в отношении действующего президента впервые в истории США. Соответствующая резолюция преодолела этап палаты представителей и теперь ожидает слушания в сенате, оно может состояться 19 января — за день до официального завершения президентского срока Трампа.

Инаугурация в осаде

Дополнительные проверки бойцов нацгвардии — лишь малая часть подготовки к передаче власти в США. Штурм Капитолия привел к серьезному ужесточению мер безопасности в американской столице и ряду других штатов, где также вспыхнули протесты сторонников Трампа.

Более того, дополнительным фактором стали воскресные выступления ультраправых групп и представителей антиправительственных движений, предрекающих начало гражданской войны, в разных уголках страны. В частности, демонстрации затронули Орегон, Мичиган, Огайо, Колорадо, Нью-Гемпшир и Аризону.

В итоге к инаугурации Байдена значительная часть центра Вашингтона будет закрыта для посещения. Национальную аллею — от Капитолия до монумента Вашингтона — оцепили силы нацгвардии как минимум до 21 января, именно там традиционно собираются самые массовые протесты.

Как пишет ABC News, город можно назвать «крепостью Вашингтон». Закрыты 13 станций столичного метро, прекращено движение общественного транспорта в районе центра, а многочисленные кафе и магазины закрыты деревянными щитами. Вместе с тем, Капитолийский холм оцеплен, допуска туда нет даже для журналистов, аккредитованных в конгрессе.

Организаторы инаугурации избранного президента уже сообщили, что сама церемония будет проходить в усеченном формате, правда, в качестве основной причины изменения процедуры называют пандемию коронавируса COVID-19. Так, традиционного парада по случаю вступления в должность нового главы государства в этот раз не будет, присутствующие на мероприятие обязаны соблюдать социальную дистанцию, а вместо толпы рядовых граждан на Капитолийском холме — там будут лишь американские законодатели и их гости.

Помимо американских властей, дополнительные меры безопасности принимают и в частных компаниях. К примеру, администрация Facebook запретила организовывать через данную соцсеть новые мероприятия в центре Вашингтона до инаугурации Байдена. Запрет касается всех новых мероприятий вблизи Белого дома и здания конгресса, а также зданий, в которых заседает заксобрание американских штатов.

Безопасность гарантирована

При этом Байден не сомневается в том, что его безопасность обеспечивают надлежащим образом перед предстоящей инаугурацией. По словам избранного президента, он уверен в этом, несмотря на информацию о возможных угрозах во время мероприятия, в том числе со стороны соратников Трампа.

В свою очередь его «правая рука» — избранный вице-президент США Камала Харрис отметила, что предстоящая в Вашингтоне церемония инаугурации будет ни на что не похожа. В эфире CBS она не стала отвечать на вопрос о «провокациях» во время мероприятия и сосредоточилась на теме коронавируса.

«Это будет ни на что не похожая инаугурация. Во многом из-за коронавируса. Но мы будем приведены к присяге. И мы будем выполнять работу, ради которой нас выбрали», — указала Харрис.

К слову, затронув тему беспорядков у Капитолия, избранный вице-президент признала, что в них нет ничего нового. По ее мнению, за последние четыре года американцы не раз наблюдали как люди выходят с флагами Конфедерации.

«Мы запомним 6 января, есть определенные события, которые мы всегда будем помнить как атаку на сами устои и фундаментальные принципы и идеалы, которые мы так ценим. <...> Но в то же время, и что тут такого? Мы такое видели и в нашей предыдущей истории, а также в мировой истории до этого», — подчеркнула Харрис.

Однако эти события все же привели к запуску второго импичмента Трампа непосредственно по инициативе Демпартии, которую представляет избранный президент. Более того, по информации CNN, демократы рассчитывают довести процедуру до конца даже после ухода Трампа, дабы лишить американского лидера шанса на продолжение политической карьеры.

Интересно, что действующий президент, судя по информации Reuters, не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Как отмечает агентство, Трамп намерен покинуть Вашингтон утром 20 января, он уедет с военной базы Эндрюс в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида.