«Были проблемы и возражения»: как регистрировали в Европе вакцину Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от коронавируса, утверждает французское издание Le Monde, ссылаясь на распространенные в даркнете документы.

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В папке содержалось 20 частей, в которых речь шла в основном об утверждении американо-германской вакцины Pfizer-BioNTech. Там есть 19 писем, которые были отправлены в ноябре сотрудниками агентства. Как отмечает Le Monde, в агентстве во время беседы с журналистами признали, что «преданные огласке электронные письма отражают имевшие место проблемы и дискуссии».

Пять из этих писем, по данным французского СМИ, указывают на давление, которое оказывалось на европейское агентство, чтобы ускорить процесс утверждения вакцины от коронавируса. Например, комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес в переписке с сотрудником ЕАЛС настаивала на том, «чтобы все европейские государства получили вакцину одновременно».

Кроме того, один из сотрудников агентства признал в переписке с Датским агентством лекарственных средств, что был удивлен заявлением председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она «четко назвала две вакцины, которые смогут получить одобрение до конца года [Pfizer-BioNTech и Moderna]». Сам сотрудник, как пишет издание, указал, что «с обоими препаратами до сих пор имеются проблемы».

В частности, в обнародованных документах говорится об этих «проблемах».

Речь идет и о вакцине от коронавируса от Pfizer-BioNTech. По данным Le Monde, агентство указывало на три «основных возражения» против использования этого препарата для массовой вакцинации европейских граждан: «отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок», «нехватка данных о коммерческих партиях вакцины» и то, что были выявлены «качественные различия между коммерческими партиями и теми, которые применялись в ходе клинических испытаний».

Издание отмечает, что последний пункт является самым главным. По данным Le Monde, именно он вызвал самое сильное беспокойство во время оценки качества препарата.

Ранее в России уже указывали на манипуляции с сертификацией вакцины Pfizer. В декабре постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов отмечал, что европейское агентство «испытывает на себе мощное давление в пользу одной конкретной вакцины».

«Они собирались ее сертифицировать 29 декабря, сегодня я прочитал, что в итоге им руки, видимо, выкрутили, и они это сделают 21 декабря», — сказал он на онлайн-брифинге 16 декабря.

Стоит отметить, что американо-немецкую вакцину от коронавируса одобрила и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад», — говорится в заявлении организации.

В ВОЗ отметили, что это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.

При этом российские специалисты неоднократно обращали внимание на опасность этого препарата. Ранее стало известно о гибели 23 жителей Норвегии. До этого исследователи рассказывали о том, что у некоторых людей, которые делали прививку этим лекарством, встречались аллергические реакции, в том числе и анафилактический шок.

«Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», — объяснил побочный эффект от этого препарата директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит НСН.

Вместе с тем он отмечал, что специалисты компании Pfizer пытались решить эту проблему, но ему неизвестно, получилось у них или нет.