«НАТО было раздражителем»: в Госдуме ответили Шредеру по Крыму

В Госдуме опровергли слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что причиной вхождения Крыма в состав России являлось расширение НАТО, передает РИА «Новости».

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Как отметил депутат Дмитрий Белик, представляющий Севастополь в нижней палате российского парламента, возвращение полуострова в состав РФ стало следствием воли самого региона, жители которого приняли участие в соответствующем референдуме.

«Без сомнений, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские «ценности» и открыто выступали в поддержку России и ее политики», — напомнил парламентарий.

Он рассказал, что еще до 2014 года почти на всех машинах в регионе была наклейка с Андреевским флагом и надписью: «Севастополь – Россия».

«Да, мы, как говорится, в штыки встречали сближение Украины с НАТО, потому что мы часть российской нации и никогда об этом не забывали и детей своих этому учили», — признал политик.

В интервью Spiegel Шредер также отметил, что страны Восточной Европы и до событий 2014 года могли решить, хотят ли они быть в Евросоюзе или в НАТО.

«Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО», — сказал политик.

По его словам, это была стратегия окружения России, которая в то время «была гораздо более открытой к сотрудничеству» с Европой и с Североатлантическим альянсом.

Экс-канцлер также заявил, что возвращение Крыма является «нарушением международного права». При этом политик указал, что такое утверждение не затрагивает вопроса о причине, по которой это случилось.

«Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса», — заявил бывший немецкий лидер.

В конце прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил Россию за якобы наращивание военной мощи в Крыму.

По словам генсека блока, Североатлантический альянс ответит на такие действия «усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», а главы внешнеполитических ведомств военно-политического блока согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такие обвинения НАТО в адрес России демагогическим приемом.

«Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием — валить с больной головы на здоровую», — написал Аксенов в соцсети «ВКонтакте».

Он обратил внимание, что мощь крымской группировки российских Вооруженных сил соответствует существующим угрозам. По его словам, она достаточна для того, чтобы надежно и в полном объеме обеспечить безопасность региона и его жителей.

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что НАТО усиливает присутствие в регионе Черного моря, а Россия отвечает «на агрессивную политику» альянса.

«Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают свое присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там», — сказал сенатор.

В ноябре 2020 года депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сообщал, что стратегия национальной обороны Украины, которая была принята при предыдущем главе государства Петре Порошенко, рассматривает такой вариант, как использование украинских территорий вблизи Крыма для вероятной войны между НАТО и Россией.

В августе 2019 года Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами. По его словам, одним из главных современных вызовов является соревнование между странами.

«И мы видим последствия этого от Крыма… до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — заявил Столтенберг.

По его словам, расширение Североатлантическому альянсу было нужно для дальнейшего существования союза.

Столтенберг отметил, что НАТО должно было или распуститься, или заниматься своей деятельностью за пределами своей территории в Европе и Северной Америки.