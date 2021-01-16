«Работать не хотят»: Лукашенко осудил участников протестов

После каждых выборов в Белоруссии происходят беспорядки, однако на этот раз протесты затянулись из-за закрытия границ, в том числе – с Россией, рассказал президент республики Александр Лукашенко журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Реклама

По словам политика, импульс протестам придали несколько тысяч белорусов, работавших в России, которые в период пандемии вернулись на родину, а «работать не хотят». При этом, он указал, что не обвиняет Москву в этом, поскольку такова была объективная ситуация с коронавирусом.

«Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм дома правительства», — добавил президент Белоруссии.

Также в пятницу, 16 января, на приеме в честь старого Нового года в Минске Лукашенко заявил, что Белоруссии фактически была объявлена война.

«Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны.

Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонконгские события?» — напомнил глава государства.

Накануне в YouTube появилась запись разговора с обсуждением создания специальных лагерей для протестующих Белоруссии.

На записи человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает о создании лагеря «для особо острокопытных», куда будут отправлять особо активных протестующих, которые не один раз попадали в специализированную базу данных участников акций протеста.

Из записи разговора следует, что вопрос создания таких лагерей обсуждался на совещании с президентом республики Александром Лукашенко.

«Сказано разработать, сделать лагерь. <...> не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру», — говорят на записи.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова назвала фейком эту запись, передает TUT.BY.

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки.

Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — сказала представитель правоохранительного ведомства.

Она также сообщила, что за последние пять месяцев ГУСБ МВД Белоруссии установило 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных после президентских выборов. В связи с этим в стране возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.

«Интернет-пространство не является территорией вседозволенности, а анонимный формат общения вовсе не гарантирует безнаказанность. В гонке за правом на свободу мнений и суждений следует обдуманно и взвешенно подбирать слова и выражения. Чтобы потом не пришлось раскаиваться», — отметила Чемоданова.

В тот же день МВД Белоруссии заявило о задержании лиц, которые подозреваются в осуществлении финансирования протестных акций. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Правоохранители отметили, что всего были задержаны два человека. Согласно представленным данным, в их тайниках были обнаружены свыше 100 тыс. в долларах и евро.

В заявлении сказано, что задержанными являются индивидуальные предприниматели, проживающие в Минске. Сама процедура была проведена 12 января 2021 года.

В ведомстве подчеркнули, что «денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BYHELP».

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

Евросоюз ввел уже три пакета санкций против Минска. В черный список попали более 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Под санкции попал и Александр Лукашенко. Этим чиновникам запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Белоруссия ввела ответные санкции.