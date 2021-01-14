Главком ВСУ пригрозил России ответственностью «за все преступления»

Российская Федерация должна ответить за все свои преступления, в числе которых «разжигание ненависти» и «агрессия». Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, передает издание Obozrevatel.

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Он уточнил, что ответственность за «войну против Украины» якобы несет Кремль, а не «все россияне». По словам украинского военного, граждане РФ понимают, кто «развязал вооруженную агрессию».

Хомчак добавил, что Россия виновна также в «разрушенных домах, сломанных судьбах и потерянных жизнях». При этом Киеву все равно придется налаживать и выстраивать отношения с Москвой «после войны», признал главком ВСУ. Этот процесс, который «займет десятилетия», он сравнил с тем, как в мире менялось отношение к Германии после Второй мировой — постепенно достигались «взаимопонимание и адекватное сосуществование» между странами.

Власти РФ неоднократно подчеркивали — конфликт на Украине является «внутренним делом» страны. Тем не менее в начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе.

В 2018 году этот тезис закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории «оккупированными», а Россию — «оккупантом». Поправки также закрепили понятие «российская агрессия».

При этом даже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтвердила, что российских военных нет на территории ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан. Москва, напомним, все обвинения в агрессии отвергает как безосновательные и беспочвенные.

В конце июня 2019 года президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что любые обвинения в адрес России в связи с «агрессивными действиями» не имеют под собой оснований.

«Россия — не агрессор и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул глава РФ, отметив важность адекватного ответа на агрессивные действия со стороны ряда западных стран.

28 января 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины пока далеки от тренда на нормализацию, несмотря на контакты президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Он также отмечал, что Кремль придерживается позиции налаживания отношений с Украиной, а не стратегии противостояния. Пресс-секретарь Кремля напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия всегда хотела улучшения отношений с украинской стороной. По его мнению, ухудшение отношений Украины и России «противоречит исторической логике».