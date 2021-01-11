«Мы настроены на результат»: Путин, Алиев и Пашинян встретились в Москве

В Москве 11 января прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В общей сложности встреча длилась почти четыре часа. В центре повестки — ход реализации соглашения трех лидеров о прекращении боевых действий, заключенного 10 ноября, и дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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Российский лидер, по итогам переговоров, назвал трехстороннюю встречу «важной и полезной» и сообщил, что условия соглашения «в целом, соблюдаются». «По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах [как] армянского, так и азербайджанского народов», — заявил он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что встреча трех лидеров свидетельствует о настрое сторон окончательно урегулировать конфликт.

«Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре», — сказал Алиев

Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что конфликт «остается неурегулированным». В частности, до сих пор остаются нерешенными вопросы статуса Нагорного Карабаха и обмен военнопленными.

«Мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Мы считаем, в частности, что конкретно восьмой пункт нашего совместного заявления (подписанного в ночь на 10 ноября), к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению», — сказал Пашинян.

По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление о развитии Карабаха.

«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.

Так, согласно заявлению, будет создана трехсторонняя Рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа до 30 января проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений будущей работы. Приоритетом ее деятельности названы железнодорожное и автомобильное сообщение.

Российский лидер подчеркнул, что особого внимания заслуживает задача «разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, эксперт по Южному Кавказу, Андрей Арешев реализация договоренностей, по задумке, должна соответствовать интересам всех сторон.

«Сам Алиев пообещал что у Армении будет сообщение с Российской Федерацией через территорию Азербайджана — очевидно, эта проблема не могла не обсуждаться вне контекста разблокирования Мегринского коридора, через который Азербайджан получит наиболее короткую связь с Турцией через территорию южного региона Армении и Нахичеванскую Автономную Республику.

Как будут имплементироваться достигнутые договоренности? Пока здесь, на мой взгляд, остается много вопросов, но те переговорные механизмы и та межправительственная рабочая группа, мне кажется, что ее эффективное функционирование создает некие гарантии того, что этот процесс будет развиваться без каких-либо осложнений», — отмечает эксперт.

Ильхам Алиев действительно позитивно оценил факт подписания трехстороннего заявления.

«Новое трехстороннее заявление нацелено на разблокирование транспортных коммуникаций. После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Появится выход и на турецкий рынок, на турецкие и российские железнодорожные артерии. То есть это заявление открывает огромные перспективы», — заявил Ильхам Алиев.

Договоренности о создании рабочей группы, которая займется вопросами торговых и транспортных связей в регионе и открытием границ, сигнализируют о том, что на первом этапе соглашение о прекращении боевых действий, в целом, работает, что и позволяет перейти к решению следующих проблем. Разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе — последний пункт в соглашении, заключенном тремя лидерами.

Как отмечает Арешев, соглашение лидеров действительно показало свою эффективность, однако нельзя забывать и о нерешенных проблемах, на которые, в частности, указал премьер-министр Армении. Кроме того, боевые действия в Нагорном Карабахе привели к риску распространения террористической угрозы в регионе, отмечает эксперт. По его словам, в дальнейшем соглашение нуждается в доработке, с учетом оставшихся проблем.

Что касается вопроса статуса Нагорного Карабаха, то здесь перспектива его обсуждения достаточно призрачна на сегодняшний день, считает эксперт.

«На данный момент мне этот вопрос видится в некотором тумане, прежде всего в связи с не проясненным характером деятельности Минской группы ОБСЕ, у которой есть мандат на решение соответствующего рода проблем. Кроме того, в последнее время достаточно размыто звучит позиция Еревана. В комментариях пресс-секретаря армянского премьер-министра вообще не было упоминания о статусе, там были упоминания только об экономических вопросах и разблокировании путей. Мне кажется, что с учетом той ситуации в Ереване, которая развивается уже третий месяц, конечно же, должно пройти определенное время для того, чтобы ситуация успокоилась и каким-то образом можно было решать имеющиеся проблемы», — резюмирует Арешев.