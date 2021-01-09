Спасение демократии: ФРГ готова работать с США над «планом Маршалла»

Немецкие власти выразили готовность к совместной с США работе над общим «планом Маршалла», чтобы поддержать демократию. «Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии», — сказал в интервью агентству dpa глава германского МИД Хайко Маас.

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«Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе», — добавил он.

Этот план представляет собой экономическую программу восстановления для стран западной части Европы. Программу реализовали США после окончания Второй мировой войны. Тогда Западная Германия получила средства для восстановления экономики.

«Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума. Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа», — уверен министр.

Ранее Маас заявил, что американская демократия была атакована «в самое сердце». Причем ответственным за это он назвал президента США Дональда Трампа.

«Любой, кто, как Трамп, годами разжигает (ненависть) словами и постоянно подстрекает своих сторонников, несет ответственность за эту атаку в самое сердце американской демократии», — такое мнение чиновник выразил в своей статье, написанной для еженедельника Spiegel, после того, как в среду, 6 января, сторонники республиканца пытались захватить Капитолий и устроили массовые беспорядки.

«Радикальный моббинг не разделяет большинство в США. Подавляющее большинство американских избирателей убеждены в демократии, они проголосовали на выборах против правого популиста. Не только Дональд Трамп должен наконец принять это. Любой республиканец с минимумом ответственности должен теперь окончательно не согласиться с Трампом», — уверен немецкий министр.

В качестве «лучшего, демократического ответа» на протесты сторонников Трампа он предложил конгрессу утвердить избрание демократа Джо Байдена на пост президента США.

События в Вашингтоне — протесты нескольких тысячей сторонников Трампа, которые привели к прерыванию процедуры утверждения Байдена в качестве президента — вызвали критику со стороны ФРГ.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что этот инцидент вызывает у нее «гнев и печаль», равносильно как и отказ Дональда Трампа признать поражение на выборах в США.

«Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией», — сказала Меркель в четверг, 7 января.

По мнению Меркель, основа демократии — это, когда победители и проигравшие «играют свои роли достойно и ответственно, чтобы сама демократия оставалась победителем». То, что Трамп с ноября не признает свое поражение и всячески оттягивает момент передачи власти, вызывает у нее сожаление.

«Трагично, что из-за ночных событий погибли люди, но для меня знаком надежды стало то, что конгресс продолжил ночью работу, и сейчас понятно, что благодаря утверждению победы на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис США менее чем через две недели, как это и должно быть, откроют новую главу в их демократии», — уверена Меркель.

В результате стычек с полицейскими есть пострадавшие и жертвы. Погибли пять человек, среди них как протестующие, так и правоохранители.

События в Вашингтоне привели также к тому, что социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Заморозке подверглись страницы в Facebook, Instagram, Twitter. Последний свое решение объяснил тем, что Трамп может продолжить призывать людей выступать в свою защиту, чем подстрекать их к насилию.