Уроженка Молдавии: кого задержали у Капитолия во время протестов

Американские СМИ выяснили, кем была русскоговорящая женщина, задержанная во время штурма Капитолия в Вашингтоне в минувшую среду.

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В тот день за неподчинение полиции арестовали 28-летнюю уроженку Молдавии Кристину Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон. Женщины проникли на территорию здания конгресса и не покидали ее по требованию правоохранителей, сообщает Buzzfeed.

По утверждению издания, именно Евгения во время задержания попросила переводчика с русского языка. Как отмечает РИА «Новости», в вашингтонской полиции подтвердили, что ранее женщину с таким именем задержали в столице США. Женщину обвиняют в нарушении комендантского часа и незаконном вторжении на гостерриторию.

В то же время издание Washington Post сообщило о задержанной Кристине Малимон, которая проживает в Портленде и является лидером движения «Юные республиканцы штата Орегон».

При этом в своих соцсетях женщина рассказывала, что родилась в Молдавии, где во времена Советского Союза жила вся ее семья.

На данный момент, как передает РИА «Новости», Малимон и ее мать свободны до июня — на этот месяц назначена дата разбирательства. Женщинам предписано покинуть город в рамках условий освобождения. Свою вину они не признают.

Во время массовой акции протеста против итогов выборов, согласно которым победил демократ Джо Байден, сторонники республиканца Дональда Трампа помешали конгрессменам провести утверждение Байдена на должность главы государства.

Из-за вторжения протестующих, правоохранителям пришлось эвакуировать американских чиновников. Между сторонниками Трампа и полицией были стычки. В результате произошедшего погибли пять человек. Жертвы есть как со стороны демонстрантов, так и со стороны полицейских.

В минувшую среду рядом с Капитолием были задержаны еще как минимум пять человек из-за того, что они находились на улице после того, как наступил комендантский час.

В то же время в российском посольстве в США отмечали, что информации о пострадавших или задержанных россиянах нет.

«Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. Запросили госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено. При необходимости окажем соотечественникам консульско-правовое содействие», — сообщили дипломаты на странице дипмиссии в Facebook.

Массовые беспорядки возникли перед утверждением итогов выборов главы США. За день до этого 45-й президент США Дональд Трамп выступил на митинге, заявив, что прошедшие в ноябре выборы были сфальсифицированы. К зданию конгресса пришли тысячи его сторонников.

Заседание сената и палаты представителей прервали, перенеся его до урегулирования обстановки. Из-за беспорядков американским властям пришлось направить в Вашингтон нацгвардию, а протестующих призвать к порядку.

После выдворения сторонников Трампа (спустя несколько часов после начала протеста) конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов. Трамп, в свою очередь, пообещал мирно передать полномочия.

Инцидент также привел к тому, что такие соцсети, как Facebook, Instagram, Twitter, а также стриминговый сервис Twitch заблокировали аккаунты Дональда Трампа.

Twitter, например, объяснил свое решение тем, что, если у Трампа останется его аккаунт, то есть риски дальнейшего подстрекательства к насилию. В компании отметили, что тщательно рассмотрели недавние записи в аккаунте @realdonaldtrump, а также контекст, в котором они были опубликованы. «Мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — отметили в соцсети.

«В контексте ужасающих событий этой недели мы ясно дали понять в среду, что дополнительные нарушения правил Twitter могут иметь последствием как раз подобные действия», — добавили в Twitter, напомнив, что на платформу нельзя использовать для призывов к насилию.