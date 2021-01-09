Китай — противник, Росия — враг: в Совфеде предсказали отношения с США при Байдене

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что при президентстве в США демократа Джо Байдена будет продолжена политика противостояния России и Китаю, которых американские власти считают своими противниками.

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Об этом член Совфеда написал в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, Байден по-разному воспринимает эти страны. Для будущего американского президента Китай — противник, а Россия — враг.

«В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего — «все более настойчивому Китаю». При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться», — уверен сенатор.

Он отметил, что поэтому появилась «идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России». Парламентарий подчеркивает, что против России уже есть подобная коалиция, основой которой служит НАТО. В то же время антикитайский союз Соединенным Штатам еще предстоит создать, полагает Пушков.

По его мнению, США возможно попытаются расширить свое влияние в том числе на азиатские страны. В то же время государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы (прежде всего, Белоруссия и Украина), расположенные между «западным альянсом» и Россией с Китаем, станут зоной соперничества «либерально-демократическим» и «авторитарным» «типами миропорядка», пишет Пушков.

Парламентарий отводит особую роль геополитическому соперничеству, которое сочетается с идеологическим подходом.

«Идеологизация геополитического соперничества характерна для «холодной войны» и возрождает ее в новой форме — как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур», — объясняет Пушков.

В заключение политик выражает мнение, что новая внешнеполитическая доктрина США объединяет в себе агрессивно-либеральные и неоконсервативные установки, которые объединены желанием «восстановления американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка».

Пока в России рассуждают на тему того, как будет продолжена политика нового американского президента в отношении Москвы, в Вашингтоне объявляют о восстановлении отдельной должности по российской тематике — директор по делам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме. Главным кандидатом на это кресло является Андреа Кендалл-Тэйлор, которая ранее работала по линии разведки. Об этом говорится в недавнем сообщении пресс-службы Байдена.

Ранее вопросы, связанные с Россией, были объединены с работой по европейскому направлению. Как передает РИА «Новости», Кендалл-Тэйлор ранее была старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в Совете национальной разведки в офисе директора Национальной разведки. Также одно время она работала аналитиком в ЦРУ. В настоящее время Кендалл-Тейлор — в переходной команде Байдена и отвечает за российскую тематику.

Несколькими днями ранее представитель команды Байдена — Джейк Салливан, которого избранный президент намерен назначить советником по национальной безопасности, — заявил, что США хотят договориться с Россией по вопросу СНВ-3.

В то же время он подчеркнул, что новая администрация президента не оставит без ответа недавнюю кибератаку на американские правительственные ведомства. Байден уверен, что к этому инциденту причастны российские хакеры.

«Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», — отметил Салливан в разговоре с CNN.

Он заметил, что в интересах США продлить единственный оставшийся договор о сдерживании ядерных арсеналов стран. Но в тоже время властям США важно наказать организаторов «крупнейшей кибератаки», за которой, как утверждает он, «с большой вероятностью стоит Россия».

В свою очередь, российские аналитики считают, что если США введут дополнительные санкции, то это может отразиться на ценах на продукты. Ограничения могут привести к потере рабочих мест в России, передает РИА «Новости».