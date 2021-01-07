«На улицу выходили, с людьми общались»: Путин рассказал о поездке в Дамаск

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Евгению Поддубному на телеканале «Россия 1» поделился своими впечатлениями от визита в Дамаск в январе 2020 года.

«Было и такое, что мы на улицу выходили, с людьми общались. Очень были дружелюбные встречи. На это нельзя было не обратить внимания», — сказал глава РФ.

Он отметил, что свободное перемещение по сирийской столице было ограничено из-за необходимости соблюдать меры безопасности. Однако постепенно Дамаск возвращается к мирной, довоенной жизни.

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Доброжелательность сирийцев из самых разных социальных слоев впечатлила Путина.

«Это было видно <…> в районе каких-то лавок торговых, либо магазинов, либо ресторанов, либо просто на улице люди стояли, в районе мечети или православного храма — везде, мы просто это чувствовали, можно было легко прочитать на лицах людей, нас встречали очень доброжелательно», — заявил президент.

Он напомнил, что в Дамаске по-прежнему были блок-посты, однако работают магазины и кафе, ездит много автомобилей. «Исторический центр — там очень много народа», — добавил Путин.

Российский президент нанес визит сирийскому коллеге Башару Асаду 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт российских вооруженных сил в САР, Омейядскую мечеть и собор Святой Девы Марии.

«Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова», — отмечалось в комментарии Кремля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что организация визита Путина в Дамаск вполне могла бы лечь в основу «триллера похлеще голливудского».

По его словам, решение о поездке в Дамаск было принято лично Путиным после доклада различных служб о возвращении Сирии к мирной жизни. «Конечно, это и работа военных, и восстановление экономики, жизни — оно требовало вообще такого подведения итогов и постановки задач на следующий этап», — подчеркнул Шойгу. Визит Путина показал миру, что САР «переходит на новый этап».

Путин также прилетал в Сирию в 2017 году — объявить о завершении активной фазы военной операции РФ после разгрома исламских террористов. В декабре во время посещения авиабазы Хмеймим президент объявил о выводе российских войск из Сирии и в тот же день отдал соответствующий приказ министру обороны генералу армии Сергею Шойгу. Первые подразделения вернулись к местам дислокации на территории России 12 декабря, окончательно операция по выводу завершилась 22 декабря того же года.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ (организация запрещена в России) и поддерживают «умеренную» оппозицию, требуя сменить в Сирии власть.

Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками.