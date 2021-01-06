Платить портам разрешено: Лондон ослабил санкции против Крыма

Великобритания ослабила санкции против Крыма — теперь британским судам разрешено иметь некоторые финансовые отношения с предприятиями российского полуострова.

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Торговые суда могут производить платежи из незамороженных средств Государственному унитарному предприятию «Крымские морские порты» за услуги, оказываемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта.

Также британские суда смогут платить за услуги учреждения «Госгидрография» и портовых терминалов филиалов «Крымских морских портов». При этом капитаны судов обязаны уведомлять Office of Financial Sanctions Implementation («Управление по осуществлению финансовых санкций») о каждой транзакции.

Две недели назад прокуратура так называемой «Автономной республики Крым», являющейся подразделением генпрокуратуры Украины и не имеющей отношения к российскому региону, арестовала 32 морских судна, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

«Установлено 32 судна, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров, и ходатайствами прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты», — заявили в Киеве.

Владельцы и флаги 32 судов не указывались. В украинской прокуратуре заявили, что заходы любых иностранных судов в крымские порты «влекут за собой уголовную ответственность, поскольку направлены на подрыв суверенитета Украины».

В октябре 2020 года власти Великобритании вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных со строительством Крымского моста, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минфина королевства.

Так, под британские санкции попали генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

В числе компаний, на которые были наложены ограничения, числятся «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Все активы лиц, причастных к указанным фирмам, были заморожены в пределах британской юрисдикции.

В апреле прошлого года МИД Британии сообщал, что Лондон планирует сохранить существующий антироссийский санкционный режим после выхода страны из ЕС, а также ужесточить наказание за нарушение антироссийских торговых санкций по ряду причин, связанных с Украиной. Документ опубликован на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркивали авторы документа, санкционный режим должен повлиять на Россию, чтобы страна «прекратила действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине и подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им».

В комментарии отмечалось, что британской стороной планируется увеличить максимальный срок лишения свободы за нарушение торговых санкций против России с семи до десяти лет.

Под действие санкций подпадает экспорт военной продукции, товаров двойного назначения, а также товаров, связанных с энергетикой, если они направляются в Крым.

Несколькими месяцами ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб пообещал, что Соединенное Королевство вместе со своими международными партнерами заставит «серьезно заплатить» тех, кто «пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в Россию», передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в связи с тем, что Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения принял решение добавить семерых человек в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году.

Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе. В список попали в том числе глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня Великобритания и наши международные партнеры коллективно дали понять России, что мы не принимаем и не примем незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Через поддержание санкций мы заставим серьезно заплатить тех, кто пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в состав России», — указал глава британского внешнеполитического ведомства.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.