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Заслон против инфекций: в России утвержден порядок действий властей

Путин утвердил план действий против распространения опасных инфекций

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Если в мире появятся новые инфекции, которые также будут угрожать населению РФ, то Роспотребнадзор должен будет установить один из трех уровней опасности. Для каждого из них определен свой порядок действий властей. Об этом говорится в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, который вступил в силу с 4 января.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о порядке действий государственных органов в случае появления в стране и распространения на ее территории опасных инфекций. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Путин поручил правительству в течение трех месяцев «разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия» в таких ситуациях.

Также он поручил создать координационный совет при правительстве.

«Для координации деятельности органов публичной власти по предупреждению угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, заноса на территорию России и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний и в целях оперативного реагирования на складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку правительство России создает координационный совет <...>, утверждает положение о нем, а также его состав», — отмечается в указе.

Координационный совет по представлению Роспотребнадзора может создавать оперативный штаб, который вправе разработать и утвердить план соответствующих мероприятий по предупреждению распространения заболеваний. Он же может предложить ввести ограничительные меры и провести информационную кампанию среди россиян.

Согласно утвержденному порядку, Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы для эпидемиологического благополучия граждан должен установить один из трех уровней риска. Первый уровень объявляется при выявлении таких заболеваний в других странах, но с угрозой распространения. Второй — при ситуации, когда в России были выявлены единичные случаи и локальные очаги. Третий — при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов РФ.

Для каждого из уровней прописан свой порядок действий. Документ вступает в силу со дня подписания.

Такой указ был выпущен после того, как уже на протяжении более года по всему миру распространяется коронавирус. Первые случаи заражения этой инфекцией были зафиксированы в Китае. Затем очаги стали появляться в Европе и США. В Россию коронавирус пришел 31 января.

Тогда же российские власти стали предпринимать ограничительные меры для борьбы с распространением вируса. Правительство стало инициатором создания оперативного штаба по контролю за распространением инфекции. Его главой стала заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова. В него также вошли главы нескольких ведомств: Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Начиная с конца января Россия стала закрывать свои границы и ограничивать перелеты.

Постепенно список стран, с которыми было ограничено авиасообщение пополнялся, пока 27 марта Россия полностью не прекратила заграничные полеты. Исключение составили гуманитарные, вывозные, почтовые, грузовые рейсы.

Основные ограничения вводились в марте, когда власти стали вводить карантин и обязательную самоизоляцию в течение двух недель для пребывающих из определенных стран, где наблюдалась самая сложная эпидемиологическая обстановка. Например, мэр Москвы Сергей Собянин включил в него Китай, Италию, Францию, Германию, США, Великобританию и другие страны. После Москвы такие меры предприняли все регионы России.

Ограничения в виде самоизоляции были отменены только 15 июля. Иностранцам для избегания самоизоляции необходимо было предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Россияне в течение трех дней после прилета на территорию РФ должны были предоставить результаты тестирования, в противном случае назначался штраф.

Возобновление авиасообщения с иностранными государствами началось только с 1 августа. Первыми странами, в которые полетели российские туристы стали Великобритания, Турция и Танзания. Перелеты осуществлялись на принципах взаимности, то есть граждане этих стран также могли прибыть в Россию.

Однако в конце декабря этого года Россия, как и многие другие страны, приостановила авиасообщение с Великобританией, так как там был обнаружен новые штамм коронавируса. Он, по предположению специалистов, распространяется намного быстрее обычного.

С 25 декабря прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней.

В России уже выявлено свыше 3,26 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 60 тыс. человек, выздоровели 2,6 млн россиян.

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