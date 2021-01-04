«Это победа Джулиана»: Лондон отказался выдать Ассанжа

Центральный уголовный суд Лондона запретил экстрадировать в США обвиняемого в шпионаже основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку он может покончить с собой в американской тюрьме. Решение суда повышает вероятность его освобождения в ближайшие дни, пишет Daily Mail.

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Сам 48-летний фигурант вытер взмокший лоб после объявления решения на заседании Олд-Бейли в понедельник, 4 января, а его невеста Стелла Морис — заплакала.

Юридические поверенные Ассанжа, включая адвоката Дженнифер Робинсон, вернутся в суд в среду, 6 января, для подачи заявления об освобождении под залог. Если им это удастся, Ассанж сразу же станет свободным человеком.

Однако, как пишут британские СМИ, этого может и не произойти, учитывая намерение исполнительной власти США подать апелляцию.

У Вашингтона есть 14 дней, чтобы заявить о своих основаниях на Ассанжа, в течение которых фигурант будет находиться под стражей в тюрьме максимально строгого режима Belmarsh на юго-западе Лондона, известной как «британское Гуантанамо».

Если бы Ассанж был осужден в США, он бы содержался в изоляции в печально известной тюрьме Supermax в Колорадо, которую бывший надзиратель описывал как «самая близкая версия ада» и «то, что хуже смерти».

В этой связи судья Олд-Бейли Ванесса Барайцер заявила, что существует «неконтролируемый высокий риск» того, что Ассанж покончит с собой, если он будет размещен в столь плохих условиях, поскольку – она привела медицинское заключение — у обвиняемого диагностирован аутизм, синдром Аспергера и тяжелое депрессивное расстройство.

«Ассанж найдет способ покончить жизнь самоубийством [в американской тюрьме], и по этой причине я решила, что экстрадиция будет репрессивной мерой», — заявила она.

Судья приняла во внимание показания медицинских экспертов, которые заявляли, что Ассанж открыто говорил о самоубийстве во время пребывания в Belmarsh и уже даже подготовился к суициду, написав завещание. В его камере также было найдено лезвие бритвы.

Барайцер также сообщила, что в 1991 году Ассанж уже пытался осуществить суицид, и что его бабушка и дядя по материнской линии покончили жизнь самоубийством.

«Это победа Джулиана. Сегодняшняя победа — это первый шаг к достижению справедливости в этом деле», — сказала Стелла Морис, которая является матерью двух сыновей Ассанжа.

Она также выступила с прямым обращением к главе Белого дома Дональду Трампу, в котором сделала отсылку к призыву 40-го президента США Рональда Рейгана 1987 года к генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву «снести» Берлинскую стену.

«Господин президент, снесите эти тюремные стены. Пусть у наших маленьких мальчиков будет отец. Освободите Джулиана. Освободите прессу», — призвала она.

Сторонники Ассанжа были в восторге от решения не экстрадировать его в Соединенные Штаты, но и выразили обеспокоенность тем, что решение было вынесено в связи с состоянием здоровья, а не в рамках защиты свободы слова.

Решение суда поддержал целый ряд знаменитостей, в том числе актриса Памела Андерсон, китайский художник Ай Вэйвэй и дизайнер Вивьен Вествуд.

Мать Ассанжа, Кристина, также призвала США не подавать апелляцию, заявив, что ее сын достаточно пострадал.

«Прокуратура США заявляет, что они подадут апелляцию. Я умоляю президента Трампа и избранного президента Байдена, чтобы они оставили [Ассанжа в покое]. Десятилетний процесс и был наказанием. Он достаточно пострадал», — написала она в Twitter.

Решение Олд-Бейли поприветствовали также некоторые британские депутаты от Консервативной и Лейбористской партий, и бывшие высокопоставленные члены кабинета министров, например – экс-«теневой министр внутренних дел» Дайан Эбботт.

Организация Amnesty International также выразила надежду, что Ассанжа не отправят в США.

«Но это не освобождает Великобританию от ответственности за участие в этом политически мотивированном процессе [ведущемся] по указанию США и от осуждения свободы СМИ и свободы выражения мнений», — добавили правозащитники.

Ассанжа в США ожидает обвинение по 18 пунктам, включая нарушение закона о шпионаже. Кроме того, ему вменяют публикацию засекреченной информации и сговор с целью взлома правительственных компьютерных систем. Создателю WikiLeaks в совокупности грозит до 175 лет тюрьмы.