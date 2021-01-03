«Жестче не бывает»: Помпео оценил давление Трампа на Россию

Глава Госдепа Майкл Помпео считает, что при президентстве Дональда Трампа США вели наиболее жесткую политику в отношении России по сравнению с периодами правления других глав государства.

Реклама

«Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», — написал он на своей странице в Twitter.

«Начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей», — рассказал он, добавив, что эти меры были ответом на якобы «дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе».

В то же время чиновник выразил мнение, что сланцевый газ США — это «лучший способ надавить на Путина». Помпео заверил, что Соединенные Штаты развивают нефтегазовую промышленность, чтобы лишить Россию возможности «использовать энергетику в качестве оружия». В то же время глава внешнеполитического ведомства США не стал уточнять, что конкретно он имеет в виду.

Госсекретарь также выразил мнение, что Россия понимает, что «не может соперничать с американской огневой мощью». В последние годы, как подчеркнул он, США модернизировали свои вооруженные силы и вложили в них большие средства.

В июне 2019 года, когда стартовала избирательная кампания, Дональд Трамп заявил, что он относится к России жестче всех. В своем выступлении он также критиковал Демократическую партию, обвиняя их в беспечности по отношению к Москве.

«Демократы не заботятся о России. Их волнует только их собственное политическое влияние», — уверен Трамп. Он обвинил демократов в том, что их «ведут ненависть, предрассудки и гнев». «Они хотят разрушить вас, и они хотят разрушить нашу страну. Это неприемлемо», — сказал Трамп.

В свою очередь на тот момент кандидат от демократов Джо Байден в ходе дебатов в октябре прошлого года заявил, что Трамп — «щенок Путина», который лукавит, когда говорит о жесткой политике в отношении России.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отмечал, что американские власти ввели настолько много санкций, что уже не знают, на что их накладывать в дальнейшем.

США стали вводить санкции еще со времен администрации Барака Обамы, который занимал пост с 2009 по 2017 год. Первые ограничительные меры американцы ввели весной 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

Санкции касались прежде всего представителей власти полуострова. Они затронули также ограниченное число россиян, которые, как считают западные политики, причастны к проведению референдума в Крыму.

После этого санкции неоднократно расширялись. Предлогом к этому послужил внутриукраинский конфликт на юго-востоке Украины. Ограничения были распространены на банковский и промышленный сектора российской экономики.

В начале прошлого года США ввели санкции против партнеров России по строительству газопровода «Северный поток — 2». Это позволило притормозить реализацию проекта. США пояснили, что таким образом защищают Европу от доминирования России не только на газовом рынке, но и на политической арене. Однако президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Северный поток — 2» не будет использоваться в политических целях — это исключительно экономический проект.

В то же время эксперты отмечают, что США просто скрывают свое истинное намерение — продвижение собственного СПГ на европейском рынке. Если «Северный поток — 2» будет реализован, то американский газ будет нерентабелен для европейцев.

Ранее конгрессмены приняли оборонный бюджет на этот год. В нем прописано усиление санкций в отношении российских партнеров по «Северному потоку — 2» и по «Турецкому потоку».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что политика Вашингтона сегодня имеет открыто антироссийский характер.