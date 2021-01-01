«Жизнь невозможно повернуть назад»: в России оценили обращение Зеленского

«Жизнь невозможно повернуть назад» — этой строчкой из песни Аллы Пугачевой «Старинные часы» руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов ответил на притязания президента Украины Владимира Зеленского на российский полуостров.

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«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — приводит РИА «Новости» слова Молохова.

В своем новогоднем обращении к украинскому народу Зеленский, в какой-то момент перейдя на русский язык, признался, что хочет «написать на песке в Ялте, что «Крым — это Украина».

«Я хочу написать: «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, на украинском пляже украинской Ялты», — заявил глава государства.

Политик также выразил уверенность, что Крым и Донбасс ментально остаются украинскими.

«Уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже», — заявил украинский лидер.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, в свою очередь, высмеял поздравление Зеленского, поскольку в Ялте галечные пляжи, а значит ничего написать там не получится, передает ФАН.

«А Зеленский вновь попал впросак. Крымская земля четко дает понять, что она не принадлежит Киеву», — заметил сенатор.

Представитель Крыма в верхней палате российского парламента Сергей Цеков назвал обращение украинского президента в нации наивным и заявил, что Зеленский пытается обмануть сам себя, поскольку сами жители российского полуострова не считают себя украинцами.

Крымский депутат Алексей Черняк указал, что даже Евросоюз и США все реже затрагивают вопрос принадлежности Крыма, поэтому обращение Зеленского было рассчитано исключительно на внутреннего пользователя.

Сами украинские пользователи сети также с сарказмом признают, что Зеленский не знает о том, что Ялта находится на южном берегу Крыма, где в принципе нет песчаных пляжей, а есть лишь крупная галька.

«Когда Украина снова получит Крым? Когда ялтинский пляж станет песчаным!» — пояснил в этой связи политолог Сергей Белашко.

«Я знаю город будет,

Я знаю саду цвесть,

Когда такие люди в стране советской есть»,

— привела, в свою очередь, блогер Марина Ставнийчук строки из стихотворения Владимира Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка».

Также, украинцы раскритиковали формат обращения: Зеленский в своем кабинете с праздничной елкой сидел на стуле и излагал свои планы и достижения в развитии Украины маленьким детям.

«Ему просто нечего сказать аудитории старше 9 лет. Какого воспитателя детского сада потеряли», — заявила заместитель главного редактора информационного портала «Страна.UA» Светлана Крюкова.

Украинский политолог Дмитрий Марунич опубликовал известную картину «Ленин и дети», переименовав ее в «Зеленский и дети». В целом эту речь Зеленского назвали спекулятивной, малосодержательной и далекой от реального положения дел на Украине.

Стоит напомнить, что Крым вошел в состав России в качестве одного из регионов в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором воссоединение поддержало абсолютное большинство проголосовавших. в Донбассе провозгласили независимость спустя месяц, после госпереворота в Киеве.