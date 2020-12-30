Украина больше не пустит российские суда в свои реки

Закон «О внутреннем водном транспорте» запрещает ходить по украинским рекам под российским флагом. Об этом со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины Владимира Зеленского передает РИА «Новости».

Документ запрещает входить во внутренние водные пути Украины «судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора». Запрет также распространяется на физических или юридических лиц, находящихся под украинскими санкциями.

Через территорию Украины проходят одни из крупнейших рек Европы — Дунай, Днестр и Днепр.

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Кроме того, закон регулирует условия и нормы работы внутреннего водного транспорта и имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее заявил, что принятие «речного» закона позволит возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов, создав эффективную речную логистику. Грузопоток, по расчетам Киева, может вырасти до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд гривен ($450-565 млн) в год и создав множество рабочих мест.

Украина создаст специальный госфонд развития внутренних водных путей. Стимулировать Киев также планирует судостроение и восстановление предприятий. Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года. Ряд его статей — через три года после публикации.

Еще в 2018 году Киев планировал запретить российским судам входить во внутренние воды Украины. «Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины», — заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Помимо этого, украинское ведомство решило усилить меры контроля в отношении «несанкционированных» входов судов в закрытые порты Крыма, который по итогам референдума 2014 года вошел в состав России. Украина же считает Крым «временно оккупированной территорией».

22 декабря 2020 года прокуратура «Автономной республики Крым», относящейся к генпрокуратуре Украины, арестовала 32 морских судна, заходившие в порты российского Крыма.

«Установлено 32 судна, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров, и ходатайствами прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты», — заявили в Киеве.

Владельцы и флаги 32 судов не указываются. В украинской прокуратуре заявили, что заходы любых иностранных судов в крымские порты «влекут за собой уголовную ответственность, поскольку направлены на подрыв суверенитета Украины».

Весной 2018 года украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».

В середине ноября 2018 года стало известно, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. Корабли находились в портах Бердянска и Мариуполя. «Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в госпогранслужбе Украины.