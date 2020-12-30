«Секретные пещеры»: в США заявили о сокрытии Китаем данных по COVID-19

Спецкомиссия при правительстве Китайской Народной Республики (КНР) проверяет все исследования о коронавирусе перед публикацией. Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Журналисты из США считают, что Пекин засекретил на государственном уровне информацию о происхождении коронавируса. Процедуры утверждения публикации были введены по инструкции председателя КНР Си Цзиньпина еще в конце февраля, утверждается в публикации.

Сообщается, что персоналу лабораторий запрещалось передавать сведения, связанные с SARS-CoV-2 сторонним учреждениям или людям.

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Китайская госбезопасность при этом отслеживала группу журналистов AP, говорится в материале, и препятствовала посещению пещеры, где в 2017 году исследователи нашли виды летучих мышей, в организме которых были коронавирусы.

«Сегодня пещеры, которые когда-то исследовали ученые, находятся под пристальным наблюдением властей», — отмечается в статье. Охраняют власти Китая также заброшенную шахту, в которой в 2012 году нашли вирус RaTG13, ближайшего генетического родственника SARS-CoV-2.

В июне британская газета Daily Mail cо ссылкой на независимую медиагруппу Caixin сообщила, что Китай намеренно не сообщал некоторые важные факты о коронавирусе, когда заболевание только начинало распространяться.

По ее данным, власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизвестного заболевания уже после того, как по меньшей мере пять китайских лабораторий сделали вывод о существовании летального коронавируса.

В Caixin заявили, что один из исследовательских центров, изучавший образцы зараженных коронавирусом, подтвердил, что новое заболевание «заразное» еще в декабре. Эксперты в медиагруппе уверены, что на момент начала эпидемии в Китае знали также о способе передачи новой болезни от человека к человеку.

В начале мая министерство внутренней безопасности (DHS) США заявило, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. В докладе для внутреннего пользования ведомства говорится, что китайское руководство делало это, чтобы запастись медицинскими принадлежностями.

В частности, КНР не стала своевременно извещать ВОЗ о степени заразности коронавируса, полагает американская разведка. В то же время китайские власти стали активнее закупать медицинские маски и респираторы, снижая объемы экспорта медсредств. Стоит подчеркнуть, что неизвестно, как аналитики ведомства сделали подобные выводы о действиях Китая.

Незадолго до этого британская газета The Daily Telegraph сообщала, что разведки Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают власти Китая в продолжительном замалчивании и уничтожении данных о вспышке коронавируса в Ухане.

Китайское руководство, по данным западных стран, заставляло молчать врачей, сообщавших о новой инфекции, уничтожало биоматериал из лабораторий, отказывалось передавать все сведения специалистам, которые работают над вакциной.

Тогда же госсекретарь США Майкл Помпео в интервью ABC News заявил, что COVID-19 начал распространяться по миру из уханьской лаборатории — и теперь «весь мир может это увидеть». Еще 29 апреля замглавы министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин сожалеет об использовании «рядом политиков» кризиса с коронавирусом для «шельмования» Китая.