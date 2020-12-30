«После регистрации»: когда Украина получит китайскую вакцину

Украина рассчитывает получить первую партию из 700 тыс. доз вакцин уже в феврале будущего года в рамках подписанного с Китаем контракта на поставку этого препарата от коронавируса компании Sinovac Biotech, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала «Украина-24».

Реклама

По его словам, каждый человек, который проходит вакцинацию, должен будет получить по две дозы препарата. В первую очередь прививки будут ставить медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом, а также тем, кто пребывает в специальных социальных и медучреждениях, отметил глава ведомства.

В категорию тех, кого будут прививать первыми, входят военнослужащие в зоне силовой операции в Донбассе.

По данным сайта украинского президента Владимира Зеленского, минздрав страны заключил контракт на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Поставщиком китайской вакцины Украине станет предприятие «Лекхим». 1,91 млн доз будут приобретены по цене 504 грн за дозу (примерно $18).

В офисе главы государства отметили, что переговоры о поставках его страна вела с Китаем с сентября, но переговоры затянулись из-за «острой глобальной конкуренции за действительно качественные и безопасные вакцины».

«По условиям договора первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза», — указано в сообщении офиса главы государства.

Поставка вакцины из Китая будет реализована отдельно от механизма COVAX — Глобальной программы по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанной ВОЗ.

По этому механизму украинская сторона ожидает бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса. К этой программе страна присоединилась в середине декабря.

Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech ранее объявила о привлечении инвестиций в размере более $500 млн, чтобы каждый год производить 600 млн доз вакцины собственной разработки. В офисе Зеленского уточнили, что данный препарат хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Как показали промежуточные данные клинических испытаний, проведенных в разных странах, эффективность вакцины — до 97%.

На январь запланировано получение разрешения на использование данного препарата в Китае и других странах. Вакцина также будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале следующего года.

На данный момент клинические испытания китайской CoronaVac проводятся в Бразилии, где завершатся 7 января, в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97% по промежуточным данным III фазы клинических испытаний), а также в Турции (1325 пациентов, эффективность 91%).

В конце октября в интервью четырем телеканалам Зеленский заявил, что его страна разрабатывает собственную вакцину, «не такую, как другие». Вместе с тем украинский лидер не стал пояснять, в чем именно заключаются ее отличия и когда будут проводиться испытания препарата. Зеленский допустил, что Киев приобретет вакцину у других стран, если они смогут зарегистрировать ее раньше. Кроме того, он отметил, что страна ведет переговоры о закупке с ЕС. При этом еще в августе глава государства отмечал, что в его стране не могут разработать собственные вакцины, поскольку государству не хватает нужной техники и лабораторных мощностей.

Что касается закупки вакцины, Максим Степанов отмечал, что российский препарат «Спутник V» пока не получил подтверждения эффективности от международных организаций.

Он подчеркнул, что вести переговоры о покупке вакцины, разработанной в РФ, можно будет только после того, как такое подтверждение появится.

На Украине, по последним данным минздрава страны, за сутки зарегистрировали 7,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 243 человека, выздоровели 16,3 тыс.