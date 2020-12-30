Правительство встретили минами: кто атаковал аэропорт в Адене

Около 27 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене. По данным телеканала Al Hadath, три минометных снаряда разорвались в аэропорту одновременно с прилетом министров нового правительства республики. По предварительной информации, никто из членов кабмина при атаке не пострадал, поскольку в момент взрыва они еще находились в только что приземлившемся самолете.

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Источники Al Arabiya утверждают, что мины угодили в зал прилета аэропорта и зацепили взлетно-посадочную полосу. Все снаряды разорвались на большом удалении от самолета с членами правительства. Впоследствии представители кабмина под усиленной охраной были доставлены в президентский дворец «Эль-Маашик».

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид назвал произошедшее «вероломным терактом». Он заверил, что атака не помешает правительству республики исполнять свои обязанности и работать над восстановлением стабильности в Йемене.

В свою очередь министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни обвинил в нападении мятежников-хуситов, которых якобы поддерживает Иран. Однако в политбюро хуситов причастность к атаке опровергли, также уличив власти в желании втянуть представителей движения в «корыстную борьбу».

Атака на правительство

Атаку на аэропорт во время прилета нового правительства вряд ли можно назвать совпадением. Состав кабмина был утвержден в начале декабря и создан при активном посредничестве со стороны Саудовской Аравии — одного из ключевых противников хуситов.

В соответствии с так называемом Эр-Риядским соглашением признанное ООН правительство Йемена объединилось с представителями Южного переходного совета (ЮПС). ЮПС образовался на юге республики еще три года назад и получил поддержку ОАЭ.

Представители совета выступали за отделение Южного Йемена из-за гуманитарной катастрофы, бедственного экономического положения и неспособности власти урегулировать ситуацию.

Изначально активность ЮПС приводила к стычкам между его сторонниками и силами легитимного правительства, однако год назад стороны заключили мировое соглашение и теперь смогли сформировать объединенный кабмин — 26 декабря он принес присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, взрывы в аэропорту Адена напрямую связаны с новым правительством, совершенно очевидно, что за ними стоит военизированная группировка «Ансар Аллах», то есть хуситы.

«На самом деле это новое правительство в Йемене никому не нужно, потому что Абд Раббо Мансуру Хади уже давно себя дискредитировал и воспринимается подавляющим большинством как марионетка Саудовской Аравии — что не очень хорошо для нынешней ситуации в стране. По факту это лишь один из эпизодов противостояния внутри Йемена с участием внешних акторов — Саудовской Аравии с одной стороны и Ирана с другой», — считает эксперт.

Взрывы в очередной раз подтвердили, что власти не контролируют ничего, даже Аден, в котором приземлился самолет с правительством, продолжил Чупрыгин. По его мнению, вероятно, атака хуситов была посланием о непризнании властей, поскольку они вполне могли взорвать их самолет, но не сделали этого.

Ситуация без выхода

В Йемене в течение уже шести лет продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами и арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравии. В январе 2015 года члены «Ансар Аллах» захватили столицу страны Сану и позднее сформировали свое параллельное правительство. Президент Хади с членами его кабмина вынуждены были перебраться в Аден, а в настоящее время большую часть времени проводят в Эр-Рияде.

За это время конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в стране.

По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Какого-либо выхода из ситуации найти не удается, стороны конфликта не могут прийти к соглашению или сесть за стол переговоров. С точки зрения Андрея Чупрыгина, вряд ли новое правительство сможет работать в подобной обстановке.

«Они уже ни раз пытались что-то сделать, но в итоге ничего не получилось. Пока не будет кардинального решения ситуации внутри страны это будет продолжаться. Положение дел давно катастрофическое и меняется только от плохого к худшему, потому что решения проблемы нет и выхода какого-либо нет», — добавил эксперт.

Ни саудовцы, ни «Ансар Аллах» не готовы к переговорам и все попытки диалога заканчиваются неудачей, отметил Чупрыгин. В данный момент перспективы урегулирования ситуации кажутся весьма печальными.

«Судя по всему, произошедшее в 1990 году объединение двух Йеменов, которое многие воспринимали с большим оптимизмом, закончилось неудачей и в ближайшем будущем он вновь может быть разделен», — резюмировал эксперт.