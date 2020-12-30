«Европейцы обскакали США»: Меркель добилась инвестиционного соглашения с КНР

Завершились переговоры между Евросоюзом и Китаем о заключении торгового соглашения, которые ведутся с 2013 года. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«ЕС имеет самый большой единый рынок в мире. Мы открыты для бизнеса, но мы привержены взаимности, равным условиям игры и ценностям. Сегодня ЕС и Китай завершили переговоры по инвестиционному соглашению», — написала она в своем Twitter, добавив, что соглашение приведет к «более сбалансированной торговле и деловым возможностям».

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В переговорах принимали участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и сама фон дер Ляйен. Как сообщает Politico, именно канцлер Германии Ангела Меркель сыграла решающую роль в завершении переговоров с Китаем.

Теперь сделку должны одобрить все лидеры ЕС, а затем она потребует ратификации Европейского парламента. Подробности соглашения пока неизвестны, однако в Евросоюзе до сих пор нет консенсуса о его целесообразности.

Еврокомиссия уже заявила, что соглашение является успешным, поскольку оно не только увеличивает доступ к китайскому рынку для европейских инвесторов, но также решает проблему принудительной передачи технологий, непрозрачного распределения субсидий и обязывает Китай «прилагать постоянные усилия» к ратификации международной конвенции о запрещении принудительного труда.

Однако далеко не на всех членов содружества соглашение производит положительное впечатление.

Бельгия и Нидерланды высказали обеспокоенность относительно вопроса соблюдения прав человека. Польша же не довольна тем фактом, что ЕС заключает сделку, не дожидаясь инаугурации избранного президента США Джо Байдена, чья команда уже высказала обеспокоенность намерениями содружества.

«Нам нужно больше консультаций и прозрачности, чтобы привлечь наших трансатлантических союзников. Хорошая, сбалансированная сделка лучше, чем преждевременная», — отметил глава МИД Польши Збигнев Рау в своем Twitter.

Джейк Салливан, которого Байден предложил на пост советника по нацбезопасности, во время переговоров Брюсселя и Пекина призвал к «скорейшим консультациям с нашими европейскими партнерами по поводу наших общих опасений относительно экономической практики Китая».

Резкая критика исходит также со стороны Европейского парламента. «Комиссия отказалась от решения вопроса о правах трудящихся», — сказал Гринхард Бутикофер, глава парламентской делегации по отношениям с Китаем. По его словам, простых обязательств по отказу от принудительного труда недостаточно: «Смешно пытаться продать это как успех». Критикуя соглашения, депутат также затронул тему взаимоотношений Брюсселя и Вашингтона и перехода власти в США.

«Объясните, почему три недели назад ЕС, который любит называть себя знаменосцем многосторонности, заявил, что хочет координировать свои действия с администрацией Байдена в отношении Китая, а теперь он пытается протолкнуть эту сделку незадолго до вступления Байдена в должность президента?», — задался вопросом он.

Директор Центра исследований России, Европы и Азии Тереза Фэллон в разговоре с Politico также раскритиковала планируемое инвестиционное соглашение.

«Главным результатом этой сделки с точки зрения Пекина было вбивание клина в трансатлантические отношения. И Брюссель, похоже, выполнил эти условия», — сказала она.

Официальные лица ЕС отвергают критику в отношении поспешности заключения сделки без консультации с США, подчеркивая, что Белый дом заключил свою торговую и инвестиционную сделку при Дональде Трампе. ЕС же попросту пытается добиться аналогичных условий доступа на китайский рынок, которые позволили бы Брюсселю и Вашингтону координировать свою политику в отношении Китая.

Один из источников Politico в ЕК напомнил, что Брюссель и Пекин в апреле 2019 года обязались на самом высоком политическом уровне завершить инвестиционную сделку к концу этого года, и обе стороны придерживались своих целей. В результате им удалось добиться существенного прогресса в переговорах «к огорчению некоторых из тех, кто сейчас критикует эту сделку».

Тем не менее, в Брюсселе почти нет сомнений в том, что соглашение написано под руководством Англы Меркель. Для канцлера инвестиционная сделка с Пекином — это стратегическая победа и наиболее достойное завершение председательства Германии в Совете ЕС, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Конечно, Германия хотела бы поставить такую жирную точку в этом переговорном процессе с Китаем», — отмечает он. Председательство Германии в Совете ЕС заканчивается 31 декабря. Однако, по словам эксперта, Берлин руководствуется не только своими амбициями в стремлении заключить соглашение с Китаем. Именно эту инициативу Меркель поставила в центр повестки председательства Германии.

«Я считаю правильным и важным стремиться к хорошим стратегическим отношениям с Китаем», — заявила она 14 сентября. Именно на этот день был запланирован саммит ЕС-Китай, который пришлось отменить из-за пандемии.

«Сегодня многие европейские автомобилестроительные, в первую очередь, компании уже присутствуют на китайском рынке, выпуская огромное количестве автомобилей. Для них это очень важный рынок. То есть у двух стран-локомотивов Евросоюза, экспорто-ориентированных — это Германия и Франция — безусловно очень большой интерес в том, чтобы получить свободный доступ на китайский рынок», — отмечает Николай Топорнин.

Однако и этим не ограничивается интерес Берлина. Соглашение ЕС и Китая, которое пришлось не по вкусу США, выходит далеко за рамки торговых отношений Берлина и Пекина. Переговоры велись на фоне ухудшения экономических отношений КНР и США. Избранный президент США Джо Байден уже дал понять, что не намерен смягчать торговую политику в адрес Пекина и в этом вопросе он рассчитывал на поддержку союзников.

«Американцы рассчитывали на то, чтобы договориться с ЕС, чтобы совместно оказывать давление на Китай, но картина получилась иная. Европейцы уже устали от этих кульбитов американской администрации, им не нравится эта позиция. Они видят, что и Байден не предлагает им какого-то глубокого всеобъемлющий соглашения о стратегическом партнерстве. Европейцам абсолютно не нравится дружить с американцами против Китая — это их совершенно не устраивает, потому что они понимают, что американцы их обставят, все-таки это более мощное экономическое образование, вертикально управляемое во внешней торговле, им, конечно, проще будет конкурировать с европейцами», — отмечает эксперт.

Один из европейских дипломатов сказал Politico, что торговое соглашение ЕС и КНР поставит Брюссель с Вашингтоном на один уровень.

«Они сами идут на соглашение с Китаем в надежде на то, что именно европейские компании получат преимущество перед американскими компаниями. Байден, очевидно, будет усиливать экономическое давление на Пекин, но европейцы обскакали США, потому что получить доступ ко второму по величине мощному и растущему экономическому рынку — это очень большое достижение, это колоссальное достижение», — резюмирует Николай Топорнин.