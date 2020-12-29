Белорусский урок: как в Казахстане зачистили оппозицию накануне выборов

В Казахстане 10 января пройдут парламентские выборы. За месяц до них ЦИК издала постановление, существенно ограничивающее возможности наблюдения за ходом голосования.

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В постановлении ЦИК сообщается, что «законодательство не допускает онлайн-видеотрансляции с избирательных участков». «Функция наблюдателя — наблюдать за выборами в день голосования на конкретном избирательном участке. Освещение и транслирование хода выборов являются функцией средств массовой информации», — говорится в документе.

Но и у СМИ возможности фиксировать происходящее на избирательных участках были ограничены. Казахстанская ЦИК постановила, что вести съемку можно лишь в местах, специально для этого отведенных участковыми избирательных комиссий.

Важнейшим же ограничением стало постановление Центризбиркома о перечне лиц, которые могут осуществлять наблюдение на участках.

До сих пор стать наблюдателем на выборах мог любой гражданин, теперь же следить за ходом выборов могут лишь те лица, которые официально зарегистрированы от партий, принимающих участие в голосовании. В выборах в нижнюю палату парламента в этом году примут участие кандидаты от пяти партий — Nur Otan, «Ак Жол», «Ауыл», Adal и «Народная партия Казахстана». Nur Otan считается правящей партией Казахстана, ее возглавляет первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Но и лидеры остальных четырех партий поддерживают его курс, таким образом считаясь провластными политическими проектами.

Кроме того, право на наблюдение за выборами получают представители общественных объединений, уставной деятельностью которых является наблюдение на выборах.

«Полномочия по участию в избирательном процессе, наблюдению за выборами на избирательных участках и в целом по осуществлению деятельности в сфере реализации политических прав граждан должны быть подтверждены выпиской из устава организации», — говорится в постановлении Центризбиркома.

Казахстан берется за наблюдателей

На деле это означает, что ни одна общественная организация не может отправить своего наблюдателя на выборы, поясняет в разговоре с «Газетой.Ru» казахстанский журналист и руководитель общественной организации «Абырой» Лукпан Ахмедьяров.

«Новые требования о том, чтобы такой вид деятельности был указан в уставе общественной организации — это главное требований властей сейчас. Это требование ставит большой крест на независимом наблюдении и является одной из самых главных преград для него», — рассказывает Ахмедьяров.

По его словам, некоторые общественные организации Казахстана пытались в спешном порядке пройти перерегистрацию, чтобы получить соответствующую уставную деятельность, другие искали подходящие под требование организации, чтобы под их эгидой зарегистрировать своих наблюдателей.

«Есть одно общее понимание, что в день выборов мы в любом случае, независимые наблюдатели придем к избирательным участкам, и посмотрим, что будет. Если будут массовые случаи отказа, недопуска наблюдателей, то это уже свидетельство о том, что никаких демократических, честных выборов власть проводить не намерена», — считает Лукпан Ахмедьяров.

В Казахстане всего официально зарегистрированы шесть партий. Однако единственная оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия приняла решение бойкотировать эти выборы.

По сути, правящей «Нур Отан» реальную конкуренцию никто не составит на этих выборах, считает Ахмедьяров. Однако власти все же обеспокоены результатом, который может набрать партия первого президента Нурсултана Назарбаева. К тому же, поводы для беспокойства есть, и связаны они именно с независимым наблюдением.

«Власть увидела тот огромный потенциал, который есть у независимых наблюдателей в 2019 году, когда были последние президентские выборы. Именно благодаря тому, что они вызвали огромный интерес у общественности, у людей, у граждан Казахстана, которые вдруг захотели быть наблюдателями, тогда как раз-таки стала возможной фиксация этих массовых нарушений — это раз. И второе: именно благодаря протоколам с избирательных участков, которые получили на руки независимые наблюдатели, избирательные комиссии не смогли провести фальсификации в том объеме, в котором планировали. Благодаря этому стала возможной фиксация того, что альтернативный кандидат Амиржан Косанов набрал достаточно большое количество голосов», — считает Лукпан Ахмедьяров.

Травмы прошлого

Прошлые президентские выборы, которые прошли 9 июня 2019 года, стали важнейшим событием в политической жизни Казахстана. За несколько месяцев до них Нурсултан Назарбаев, правивший страной на протяжении 30 лет, объявил о своей отставке. Преемником Елбасы стал председатель сената Касым-Жомарт Токаев.

На выборах президента Токаев одержал победу, набрав 70,96% голосов — результат, безусловно, высокий, но все же не такой, к которому привыкли жители страны. Оппозиционный кандидат Амиржан Косанов получил 16,23%, и это рекордный для оппозиции результат, который еще несколько лет назад казался немыслимым. К примеру, на выборах в 2015 году Нурсултан Назарбаев одержал победу с 97,75% голосами, а его ближайший соперник получил чуть больше 1%.

«По данным независимых наблюдателей там не было какой-то безоговорочной победы ставленника Нурсултана Назарбаева, нынешнего президента Касым-Жомарта Токаев. Убедительной победы, фактически, не было — это знают не только наблюдатели, это знает прекрасно сама власть. Она осознала, ужаснулась и поняла, что нужно каким-то образом независимых наблюдателей отсеивать. И сейчас то, что делает власть, это не столько борьба с политической оппозицией, потому что в правовом поле власть зачистила политическую конкуренцию, убрала ее как таковую. Единственные, кто им мешает — это независимые наблюдатели. Нужно любым способом независимое наблюдение с избирательных участков убрать и заменить его квази-наблюдателями», — считает Лукпан Ахмедьяров.

Сам Амиржан Косанов также считает, что сейчас власти страны, ограничивая возможности независимого наблюдения, действуют с оглядкой на опыт 2019 года, который показал наличие мощного протестного потенциала в Казахстане.

«Власть понимает, что протестные настроения непременно отразятся на результатах предстоящих 10 января парламентских выборов. Их уже в народе называют «выборами без выбора», ибо единственная партия, которая имела оппозиционный бэкграунд, отошла от выборов (скорее всего, не без участия власти). А ведь она могла консолидировать имеющийся в обществе протестный потенциал и дать бой партии власти. Тогда и процесс наблюдения за ходом выборов был бы и легитимен и эффективен. Но увы, этого не случилось. И теперь казахстанцы станут свидетелями борьбы нанайских мальчиков.

Все понимают, что четыре допущенных к выборам формально независимых партий не смеют выступать с оппозиционной критикой партии власти, которую возглавляет Назарбаев», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» экс-кандидат на пост президента.

По словам оппозиционного политика, после президентских выборов гражданская активность в обществе лишь возросла. И именно путем наблюдения на выборах жители страны рассчитывали отстоять свои конституционные права, отмечает он.

«И теперь власть в лице ЦИК сделало вся для того, чтобы максимально ограничить возможности наблюдателей. Это целый комплекс запретов, которые, по мнению власти, должны ограничить деятельность наиболее активных и неравнодушных граждан, которые хотят реализовать свое конституционное право влиять на формирование институтов власти. <…> Но армия наблюдателей уже достигла уровня самоорганизации и будет делать все возможное, чтобы отследить ход голосования и подсчета голосов даже при таких беспрецедентно тяжелейших условиях. Современные технологические возможности позволяют найти эффективные методы противостоять новым запретам», — отмечает он.

«Беларусь для вас урок»

В этом вопросе Казахстан может перенять опыт Белоруссии. Там, к примеру, на августовских выборах президента был организован альтернативный подсчет голосов, чтобы выявить фальсификации. Для этого создавалась платформа «Голос». Граждане страны отправляли ботам в мессенджерах фотографию своего бюллетеня, на платформе велся свой подсчет голосов и публиковались результаты, которые любой желающий мог самостоятельно пересчитать.

К слову, именно пример Белоруссии мог спровоцировать беспокойство властей приближающимися выборами. Президент республики Александр Лукашенко еще в ноябре призвал руководство Казахстана учиться на опыте Минска, заявив, что причиной массовых протестов в Белоруссии после президентских выборов стало внешнее вмешательство.

«И то ли еще будет. Поэтому вам не надо расслабляться ни в коем случае, как и им [России]. Ни в коем случае. Беларусь для вас урок. Серьезнейший урок. Потому что Казахстан и Россия, это не Беларусь. Это огромные страны. И там справиться с этой заразой [вмешательством в выборы] будет сложно, если не работать на упреждение, — заявлял он в интервью телеканалу ОНТ. — Поэтому это будет репетиция, а к 2024 году, если мы не найдем противодействие, противоядие этому, а у вас [Казахстана] еще быстрее, вы изопьете все то, что мы сегодня выпиваем до дна. И мы упустили вот это подспудное шевеление наших соперников, противников, которые были профинансированы из-за рубежа».

Казахстанский политолог Досым Сатпаев в своем Facebook отмечает, что страх властей «увеличился после событий «в Беларуси и в Кыргызстане, а также в связи с активной агитацией части оппозиции провести «умное голосование», которая как раз требует наличие большой сети наблюдателей». Опыт президентских выборов в Казахстане, «когда неожиданно для власти на первый план вышли независимые наблюдатели», политолог также называет в числе причин, заставивших руководство страны существенно ограничить возможности независимого наблюдения.

«Вся проблема нынешней власти, включая ее предвыборную риторику, заключается в том, что люди реально устали от власти одного человека — первого президента Нурсултана Назарбаева и пока не видят разницы между ним и вторым президентом Касым-Жомартом Токаевым. Ведь Токаев заявил о преемственности того курса, который всем уже надоел и вызывает тотальное недовольство в обществе», — считает Амиржан Косанов.

По его словам, подобные действия со стороны руководства могут стать катализатором новой волны протестных настроений.

Лукпан Ахмедьяров считает, что на кону стоит не сам факт победы правящей «Нур Отан», а цифры, с которыми партия Назарбаева одержит победу.

«Для всех этих диктаторов нужна не просто победа на выборах. Им нужна именно убедительная победа, иллюзия безоговорочной народной поддержки. Только это придает легитимность их многолетнему нахождению у власти. Это люди с мышлением колхозных председателей, которые измеряют свою эффективность показателями собранного урожая, надоев, посевов и так далее. Никогда они не согласятся признать то, что их поддерживает не весь народ. Для них победа на выборах с перевесом 5-7 процентов — это «западло, перед пацанами неудобно»», — резюмирует Ахмедьяров.