Меркель уходит: кто может стать канцлером Германии

Германия в 2021 году вступает в предвыборный период — осенью здесь пройдут парламентские выборы, по итогам которых должно смениться руководство страны. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла о планах оставить должность в наступившем году, но у ее партии — Христианско-демократического союза (ХДС) — до сих пор нет лидера, а, значит, и кандидата на пост канцлера на предстоящих выборах.

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В феврале прошлого года Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую и в самой Германии, и за ее пределами называли «преемницей Меркель», отказалась от поста председателя ХДС после скандала на выборах в федеральной земле Тюрингия, где членов партии обвинили в сговоре с праворадикальной «Альтернативой для Германии» (об этом «Газета.Ru» ранее подробно писала). С того момента ХДС дважды — в апреле и в декабре — планировала провести съезд, чтобы избрать нового лидера. Однако планы спутала сначала первая, а затем и вторая волна пандемии COVID-19.

Теперь откладывать решение насущного партийного вопроса некуда: уже во второй половине года партии нужно пройти через парламентские выборы, а до этого не только определиться с кандидатом на высший пост, но и сформулировать программу, которую блок ХДС/ХСС (Христианский демократический союз — Христианский социальный союз) представит избирателям.

Коронавирус не позволяет собраться на очный съезд, а потому мероприятие было впервые в истории перенесено в онлайн, хотя признавать его итоги запрещено внутренним уставом партии. Однако и здесь ХДС нашла выход.

Итак, съезд пройдет 15-16 января, в нем примут участие 1001 делегат, завершится он онлайн-голосованием, после чего участники мероприятия должны будут отправить распечатанные бюллетени по почте в защищенных конвертах. Официально итоги голосования подведут 22 января.

На должность председателя ХДС претендуют три кандидата: премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по внешней политике и бывший глава министерства по охране окружающей среды Норберт Реттген.

И от этого выбора зависит, в каком направлении будет развиваться ХДС в будущем, а также будет ли осуществлена ревизия той политической стратегии, которой придерживалась Меркель.

Ключевой проблемой для ХДС стал внутренний раскол, который фиксируется как раз по линии отношения претендентов на должность председателя ХДС к тем ценностям, которые привнесла в партию Меркель, говорит «Газете.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

ХДС за 15 лет правления действующего канцлера «взял влево», стал ориентироваться на либеральные ценности и существенно отошел от консервативных стандартов. Крыло недовольных таким подходом представляет Фридрих Мерц.

«Если в партии действительно преобладает тенденция отколоться от Меркель, оппонировать ее курсу и вернуть партию в консервативное русло политики, то у Мерца есть все шансы возглавить ХДС. И тогда партия, конечно, откажется от курса Меркель — и достаточно радикально. Мерц будет выстраивать ее как консервативную центристскую партию», — поясняет Рар.

И как раз этот момент может сыграть против него, полагает эксперт. Дело в том, что за 15 лет правления Меркель конъюнктура политических процессов изменилась как в самой Германии, так и в Европе в целом. Соответственно, продолжает собеседник «Газеты.Ru», партийные функционеры в ХДС сейчас работают соответствующе и при Мерце могут потерять свои позиции, чему они, естественно, будут сопротивляться.

Но если рассматривать ХДС с ее изначальных позиций, то кандидатура Мерца была бы предпочтительной, считает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. «Мерц был бы идеальным председателем ХДС — для партии, не для России», — отмечает он.

Мерц, действительно, сторонник жесткого подхода в отношениях с Москвой, он последовательно критиковал действия России, а также четко придерживался евроатлантического направления внешней политики.

Потому, как ожидают аналитики, для него первоочередным вопросом станет диалог с Вашингтоном. И в условиях перехода власти в США от Дональда Трампа к Джо Байдену прогнозировать отношения по линии Берлин — Москва достаточно трудно.

Еще более сложным председателем ХДС для России стал бы Норберт Реттген — Александр Рар полагает, что его назначение может привести к серьезному обострению отношений Берлина и Москвы. Плюс ко всему, по словам эксперта, в последнее время «он стал любимчиком прессы».

«Реттген во всех ток-шоу, его сажают на самые видные места, о нем пишут статьи, с ним больше интервью, чем с другими. Мне кажется, определенные круги — трансатлантические, зелено-либеральные — хотят протолкнуть его на позицию председателя ХДС, потому что «зеленым» с ним легче говорить, а «Зеленые» в настоящий момент — очень мощная партия», — подчеркивает Рар.

Армин Лашет — третий кандидат на пост председателя ХДС — мог бы стать удобным кандидатом для тех политических сил, которые придерживаются мнения, что политику, которой придерживалась Меркель, перестраивать не нужно, считают специалисты. Он, действительно, неоднократно делал заявления, из которых следует, что ХДС в настоящее время движется в правильном направлении и наследие, которое оставит завершающая свою карьеру канцлер, не будет подвергнуто ревизии.

«Если смотреть с точки зрения партийного строительства, за кого голосуют партийные солдаты, делегаты — потому что партия все же всегда остается дисциплинированной организацией, — то шансы у Лашета есть», — оценивает ситуацию Рар.

Лашет долгое время рассматривался германскими СМИ как явный претендент на позицию главы ХДС, однако COVID-19 и здесь внес свои коррективы. Уже сейчас журналисты фиксируют снижение его популярности из-за того, что регион, которым он руководит (Северный Рейн — Вестфалия), достаточно плохо справлялся с первой волной эпидемии, а неосторожные высказывания политика и вовсе заставили МИД ФРГ подключиться для урегулирования ситуации.

Социологи фиксируют, что предпочтения на уровне избирателей больше на стороне Фридриха Мерца. Его, как писал Bild в конце прошлого года, поддерживают около 27% немцев. У Реттгена и Лашета рейтинги значительно ниже (16% и 15% соответственно). Однако высок и антирейтинг — 21% избирателей не отдают предпочтение ни одному из трех кандидатов.

«Кто победит на съезде ХДС — крайне непредсказуемо, потому что выборы будут проходить дигитальным образом, фактически секретно. Делегаты не будут находиться в зале, у них не будет возможности в последнюю минуту уговорить проголосовать за себя — закулисными нажимами или выкручиванием рук, как это всегда бывает», — считает Александр Рар.

Более того, даже занятие поста председателя ХДС не гарантирует выдвижения в кандидаты на пост канцлера на парламентских выборах. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сходятся в оценках, что все три кандидата недостаточно харизматичны и популярны, чтобы в будущем стать во главе одного из лидеров Евросоюза. А потому на политической сцене может оказаться четвертый политик — председатель баварской партии «Христианско-социальный союз «(ХСС) Маркус Зедер. Некоторые СМИ уже называют его вероятным преемником Меркель.

Плюс ко всему, кандидат на пост канцлера будет определяться всем блоком, то есть ХДС/ХСС, и в условиях достаточно низкой популярности и Мерца, и Лашета, и Реттгена у избирателей шансы на номинацию от обеих партий у Зедера возрастают. Однако, как уточняют эксперты, все будет решаться в изменяющихся условиях, исходя из способности власти адекватно реагировать на вызовы, связанные с пандемией.

Более того, в европейских СМИ периодически рассматривают вариант, что Меркель, ранее объявившая о планах покинуть должность, все же примет решение баллотироваться еще на один срок. Однако политологи хотя и принимают во внимание подобный вариант развития событий, все же оценивают его как крайне маловероятный.

Как бы то ни было, многие специалисты в Германии полагают, что, скорее всего, следующим канцлером ФРГ станет представитель блока ХДС/ХСС.

По данным Института новых социальных ответов (INSA) от 15 декабря, ХДС/ХСС может рассчитывать на 36% голосов избирателей, «Союз 90/Зеленые» и Социал-демократическая партия (СДПГ) набирают по 17%. За ними праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» — 10%, Левая и Свободная демократическая партии (7,5% и 7% соответственно).

Однако и здесь может появиться интрига — до выборов остается больше полугода, а, значит, расклады еще могут измениться: «Если христианские демократы переругаются и партия даст слабину, избиратель увидит, что там бои идут только за места, ХДС потеряет поддержку избирателей и может получить меньше 30%. И это в нынешних обстоятельствах вполне реальный сценарий. Тогда у «Зеленых» есть шанс перегнать христианских демократов», — считает Александр Рар.

«Зеленые», как ожидается, сыграют важную роль на нынешних выборах, а специалисты и вовсе полагают, что «зеленый» канцлер — вполне рабочая гипотеза для построения прогнозов на дальнейшее развитие политической системы в Германии. Владислав Белов также уверен, что основным конкурентом ХДС/ХСС в нынешнем году станут именно «Зеленые».

Причем если осенью 2021 года «Зеленым» удастся догнать по результатам христианских демократов, то этих голосов может оказаться достаточным, чтобы создать коалицию с СДПГ и Левой партией.

«И тогда это будет красно-красно-зеленая коалиция с канцлером «Зеленых». И этот вариант развития событий нельзя сбрасывать со счетов. Но это будет уже другая Германия: она даже не полевеет, она пойдет в сторону еще больших либеральных ценностей, экологии, новых технологических революций», — резюмирует Александр Рар.