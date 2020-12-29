«Вместе мы все преодолеем»: Путин поздравил россиян с Новым годом

В этом году обращение президента России Владимира Путина началось со слов о добрых переменах, о которых мечтали россияне и люди во всем мире год назад. По словам главы государства, тогда никто не мог представить, через какие испытания придется пройти.

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«Кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — продолжил Путин.

Однако для России уходящий год также связан с надеждами на преодоление невзгод и гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, уверен президент. С его точки зрения, страна прошла 2020 год с достоинством, как и подобает единому народу.

«Новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания.

Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети — еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел», — добавил Путин.

С точки зрения главы государства, испытания и беды обязательно пройдут, а у людей останется главное: все то, что делает их благородными и сильными — любовь, доверие, поддержка и взаимопонимание.

В преддверии Нового года Путин пожелал россиянам, чтобы трудности уходящего 2020 года поскорее канули в лету, а все лучшее, что раскрылось в каждом, осталось навсегда. По мнению президента, в данный момент важно верить в себя и не отступать перед трудностями.

«Вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века», — отметил глава государства.

В своем обращении президент уделил особое внимание тем, кто не встречает 2021 год за новогодним столом. А именно людям в больницах, врачам, медсестрам, сотрудникам экипажей скорой помощи и военным.

«К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту <…> Так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота», — продолжил Путин.

Глава государства поблагодарил всех, кто при любых обстоятельствах находится на своем посту, а также добавил, что благодаря им россияне могут спокойно собраться с близкими для встречи Нового года. В завершении своего обращения Путин призвал россиян помечтать о самом светлом, мире, благополучии и радости для всех.

«Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!» — резюмировал президент.

Новогоднее обращение президента в этом году стало самым продолжительным из всех подобных выступлений глав России в XXI веке — по времени оно заняло шесть минут, что на полторы минуты больше рекордного поздравления 2013 года.

В тот раз глава государства изменил формат своего выступления и записал его в Хабаровске, на встрече с пострадавшими от наводнения. К слову, измененное поздравление главы государства увидела вся страна, кроме жителей Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступил в 15.00 по московскому времени.

Выступление Путина по итогам 2020 года вполне ожидаемо было сосредоточено вокруг пандемии коронавируса COVID-19, но отчасти оно перекликается с прошлым поздравлением главы государства. Так, год назад президент призвал граждан к сплочению и единству, а в этот раз пожелал верить в себя и не отступать перед трудностями.

В целом, можно сказать, что уже второй год подряд поздравление Путина лишены воинственной риторики или политической направленности, что существенно отличается от прошлых обращений.

К примеру, в 2018 году глава государства говорил об отсутствии помощников у России, характеризуя состояние сотрудничества с другими государствами.

Единственным условно военным вопросом, которого коснулся Путин в рамках обращения в преддверии 2021 года, стало упоминание успешного празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Как заявил президент, россияне исполнили свой священный сыновний долг — отметив юбилей с благодарностью и признательностью к ветеранам.