Москва ответила Берлину на «киберсанкции»

Российские власти приняли ряд ограничений в ответ на введенные осенью этого года санкции Германии из-за кибератаки на бундестаг, которые имели место пять лет назад.

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«Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему министерства обороны ФРГ», — отметили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что такое решение принято в ответ на действия Берлина. Дипломаты напомнили, как власти ФРГ долго раскручивали в СМИ сюжет о «русском следе» в деле о взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году. По мнению Москвы, делалось это для того, чтобы был предлог для введения новых односторонних санкций ЕС против России.

В российском ведомстве предупредили, что, если европейские власти продолжат конфронтационную политику, то российская сторона сможет предпринять в ответ и иные шаги.

Дипломаты напомнили, как Москва неоднократно предлагала сотрудничество в расследовании этого дела. Так, Россия обращалась к Германии с предложением провести двусторонние консультации экспертов на основе данных об участии в нападении россиян, которые якобы есть у ФРГ. Однако немецкая сторона проигнорировала эти предложения.

«Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны», — подчеркнули в МИД РФ.

В конце мая МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева. Российского представителя в Германии проинформировали, что генпрокуратура страны считает, что россиянин Дмитрий Бадин причастен к атаке на бундестаг, которая произошла в 2015 году. Немецкие дипломаты уведомили Нечаева, что мужчина был объявлен в розыск.

В октябре этого года Европейский союз ввел так называемые «киберсанкции». «Совет сегодня ввел ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года», — приводит ТАСС заявление Совета ЕС.

По мнению европейцев, кибератака «была нацелена на информационную систему парламента и повлияла на ее способность функционировать в течение нескольких дней». Правоохранители Германии заявили, что пять лет назад был похищен большой объем информации и затронуты «почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель». Депутатам на электронные почты приходила рассылка писем с сообщениями якобы от ООН.

В тексте была вредоносная ссылка, которая позволила мошенникам скачать около 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев, отмечает ТАСС. Чтобы остановить атаку немецкие специалисты на время отключили всю IT-систему бундестага.

Ограничительные меры ввелись против начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также против Дмитрия Бадина.

Последний, по мнению европейских политиков, — «офицер военной разведки 85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации».

Санкции были также введены и со стороны Великобритании — по тем же основаниям. Ограничения означают заморозку счетов и запрет на въезд на территорию страны. В МИД Соединенного Королевства считают, что к кибератаке причастны ГРУ и группа хакеров Fancy Bear («Фэнси бэр»).

Власти стран таким образом решили «подать сигнал России, что она столкнется с последствиями из-за своей злоумышленной киберактивности». «Меры вступают в силу немедленно», — заявили британские дипломаты 22 октября.

В России, в свою очередь, неоднократно заверяли, что не имеют никакого отношения к этому делу. Подчеркивалось, что Москве не были предоставлены доказательства в поддержку версии о связях киберпреступников с Россией.