«Поиск баланса интересов»: Лавров и Чавушоглу встретились в Сочи

«У нас очень богатая международная повестка дня. Это и работа Астанинского формата по сирийскому урегулированию, взаимодействие по урегулированию в Ливии, других частях Ближневосточного региона, и нагорно-карабахская тематика, которая сейчас вышла на приоритетный план», — отмечал перед встречей Лавров.

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В повестке дня были и вопросы двухсторонних отношений, в частности экономические, культурные связи, контакты на уровне регионов и вопросы туризма.

В контексте российско-турецких отношений министры поднимали вопросы торговли. Чавушоглу в рамках этого обсуждения отметил, что Москва и Анкара поставили цель увеличить свой товарооборот до $100 млрд. «В этот год из-за пандемии показатели сократились, наблюдаем спад в 20%. Но мы должны увеличить наш товарооборот», — сказал он.

На нынешней встрече, по словам турецкого министра, стороны обсуждали возможности увеличения квот на поставку турецких овощей в Россию.

«Мы должны ликвидировать препятствия, чтобы облегчить торговлю», — отметил он.

Важным для Анкары остается и вопрос туризма. По итогам этого года, несмотря на пандемию, по официальным данным посетили около 2 млн граждан РФ. Как отметил Чавушоглу, это стало возможно в том числе благодаря возможности россиян посещать Турцию без виз. В связи с этим турецкий дипломат выразил надежду, что в перспективе аналогичными привилегиями будут пользоваться и граждане Турции, а между странами заработает полный безвизовый режим.

Также Мевлют Чавушоглу сообщил, что российско-турецкое сотрудничество продуктивно продвигается в том числе по вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, речь идет не только об односторонней поставке вакцины, но и о совместном производстве этой вакцины.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра изучения новой Турции Юрий Мамашев, этот вектор российско-турецкого сотрудничества заслуживает отдельного внимания. «Трансфер технологий и создание на своей территории местного производства с иностранными партнерами — надо полагать, мы наблюдаем, по мнению ряда коллег, главный тренд в турецкой научно-производственной стратегии на сегодняшний день», — подчеркнул эксперт.

Наиболее важная часть разговора Лаврова и Чавушоглу касалась региональных проблем безопасности и многочисленных конфликтов в регионе: в Ливии, Сирии и в Карабахе.

Сирийский вопрос в последнее время стоит все менее остро — страна еще не выбралась из кризиса, но основная угроза сирийской государственности была предотвращена. Сейчас идет активная работа над принятием новой конституции Сирии — в ней участвуют сирийское правительство, оппозиция и гражданское общество. Россия пыталась запустить этот процесс еще в 2017 году, и, как отметил Чавушоглу, Анкара ценит участие Москвы в урегулировании.

«Мы поддерживаем инициативу по принятию новой конституции Сирии. Мы видим результаты усилий Российской Федерации в настоящее время, поддерживаем политический процесс», — сказал он.

О противоречиях между подходами Москвы и Анкары в Сирии министры, по крайней мере в публичной части своей встречи, не упоминали, хотя это не значит, что их нет. Буквально в преддверии встречи стало известно, что Россия разместит дополнительные силы военной полиции на севере страны, где протурецкие формирования ведут активную вооруженную борьбу с курдами.

Турецкие чиновники уже намекали на возможную новую военную операцию на севере Сирии для подавления курдских сил. Но с учетом появления в этом районе российской полиции, такой сценарий становится менее вероятным.

Обсуждая Ливию, стороны также сосредоточились на позитиве. Так, Сергей Лавров указал, что после инцидентов с нарушением режима прекращения огня на юге страны, ситуация в целом стабилизировалась. А Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара намерена укреплять сотрудничество с Москвой для решения подобных региональных вопросов.

По заверениям главы российского МИД, на позитивное развитие российско-турецких отношений не влияют даже такие неприятные моменты как санкции со стороны США за военно-техническое сотрудничество Анкары с Москвой по линии С-400.

«Отношения между РФ и Турцией самоценны и самодостаточны. Они не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, не зависят от чьих бы то ни было прихотей. Они опираются на национальные интересы каждой из наших стран и на решимость сотрудничать взаимовыгодно через поиск баланса этих интересов, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. —

Наши отношения обрели стратегическое значение задолго до того, как Запад стал грозить и вводить свои нелегитимные односторонние санкции».

Ярче всего эта модель проявила себя во время недавнего обострения на Южном Кавказе. При посредничестве России враждующие Армения и поддерживаемый Турцией Азербайджан добились прекращения огня, подписав трехстороннее соглашение об урегулировании конфликта.

Анкара поддержала миротворческие усилия Москвы. Сейчас же главный вопрос — имплементация этого соглашения в жизнь. Один из его пунктов подразумевает создание совместного российского-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«Мы должны мобилизовать все наши возможности по укреплению и увеличению доверия, тогда мы сможем установить прочный мир и, таким образом, нормализовать отношения между странами», — сказал во время встречи с Лавровым Чавушоглу. Он выразил надежду, что центр начнет свою работу в самом скором времени. Судя по всему, долго ждать действительно не придется. Спустя всего пару часов после завершения российско-турецких переговоров на уровне глав МИД,

турецкие военные отправились в Азербайджан для начала работы в Центре мониторинга.

«После того как центр начнет функционировать, там будут работать один наш генерал и 35 офицеров», — прокомментировал эту новость глава минобороны Турции Хулуси Акар.

По мнению Юрия Мавашева, столкновение интересов Москвы и Анкары на Южном Кавказе не отразилось на модели взаимодействия двух стран. Российско-турецкие отношения сохраняют свой лидеро-ориентированный характер и опираются на личный контакт глав двух государств. В этом контексте переговоры Чавушоглу и Лаврова в Сочи важны в том числе и как элемент подготовки встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая должна состояться в начале 2021 года.

«Но несомненно также и то, что 2020 год внес много нового в наши отношения. Карабахское урегулирование так или иначе подталкивает Москву и Анкару к выработке новых, более сложных, гораздо более тонких механизмов взаимодействия, учитывая то, какую роль играет Южный Кавказ для России и для Турции», — отмечает также эксперт.