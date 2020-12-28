«Я готов уйти»: сможет ли Пашинян сохранить власть

После того как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку «по решению народа», протесты в стране разгорелись с новой силой. Сегодня, 28 декабря, парламент республики проводит внеочередное заседание, и около здания собрались протестующие с требованием отставки премьер-министра. На данный момент задержаны восемь человек.

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26 декабря Никол Пашинян опубликовал в своем Facebook заявление, в котором сообщил о готовности провести в 2021 году внеочередные парламентские выборы. Он также пригласил для консультаций по этому вопросу «парламентские и заинтересованные внепарламентские силы» Армении.

«Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны определяют свобода выражения мнений народа и я, как премьер-министр Армении, считаю себя ее гарантом. Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководство Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов», — заявил он.

При этом премьер также подчеркнул, что оппозиции так и не удалось добиться массовой поддержки и, напротив, число ее сторонников «снизилось до минимума».

Накануне в интервью Общественному телевидению Армении Пашинян заявил, что уже обсудил с представителями различных сил возможность проведения внеочередных выборов, но о конкретных сроках речь пока не шла.

Протесты в Армении начались сразу после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили о подписании мирного соглашения. Согласно условиям документа, Армения вернет под контроль Азербайджана все территории, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые она заняла в начале 1990-х. Территория республики будет сокращена за счет районов, взятыми Баку во время боевых действий. В частности, одной из наибольших потерь для Карабаха стал город Шуши. На линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил в Карабахе уже находятся российские миротворцы.

Условия соглашения были восприняты в армянском обществе как предательство национальных интересов. Оппозиция сразу возглавила протесты.

Параллельно с этим Пашинян игнорировал выдвинутые оппозицией и протестующими ультиматумы. 5 декабря оппозиция заявила, что отводит премьер-министру три дня на отставку, в противном случае по всей стране начнутся акции гражданского неповиновения.

Этому предшествовал выбор единого кандидата на пост главы правительства. Им стал 74-летний Вазген Манукян, который занимал должность премьера в 1990-1991 годах, а в 1992-1993, в разгар первой карабахской войны был министром обороны.

«Пашинян должен понять, что это движение — шанс уйти цивилизованно. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его», — заявил сам Манукян, выступая на митинге в Ереване 5 декабря.

Пашинян ультиматум оппозиции проигнорировал, протестующие снова вышли на улицы, а премьер-министр во время прямого эфира в Facebook заявил, что легальных способов сместить его с поста главы правительства нет, так как он пришел к власти в результате «единственных в истории парламентских выборов, которые никем не были оспорены».

Внеочередные парламентские выборы, действительно, могут пройти только в случае, если глава государства сам подаст в отставку, а парламент не сможет в течение двух раз выбрать нового главу правительства. Тогда парламент распускается и назначаются внеочередные выборы.

«Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги желают сделать все, чтобы эти выборы так и остались единственными. Не позволим. Власть народа не может быть поставлена под сомнение», — сказал премьер.

Однако давление на Пашиняна росло. За его отставку высказались Национальная академия наук, Ереванский государственный университет, ряд общественных организаций, главы городов и руководители общин. Все бывшие главы независимой Армении призвали премьера покинуть пост. К этому же призвал глава армянской апостольской церкви Гарегин II.

Армен Саркисян, действующий президент, также заявил о необходимости отставки Пашиняна.

«С первого дня я как президент предложил очень простое решение – правительство подает в отставку, так как очень трудно продолжать, если ты проиграл. При этом, если бы у правительства вообще не было бы никакой вины, все равно, эту страницу надо закрыть и начать заново, чтобы дать надежду, так как люди живут надеждой», — цитирует Саркисяна РИА «Новости».

14 декабря премьер-министр в ходе обращения к нации заявил, что покинет свой пост «только на основании надежных результатов волеизъявления народа». Через неделю премьер отправился с рабочим визитом в Сюникскую область, где ведется процесс демаркации границы с Азербайджаном. Однако протестующие перекрыли трассу, чтобы помешать приезду Пашиняна. В результате он вернулся в столицу. При этом премьер посетил город Сисиан. В местном храме он хотел пожать руку священнику Паргеву Зейналяну, но тот демонстративно отказался, сказав, что премьера ждет Божий суд.

На следующий день протестующие объявили о начале бессрочной забастовки, а в пятницу Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев, делая подобные заявления Пашинян, скорее, пытается создать видимость готовности идти на уступки.

«Мне кажется, что это больше уловка, потому что в Армении не отменено военное положение. До тех пор, пока военное положение будет действовать, нельзя назначать дату парламентских выборов», — отмечает эксперт.

Оппозиция уже в течение месяца пытается добиться отмены военного положения, однако инициатива не проходит через голосование в парламенте, в которой около двух третей мест принадлежит правящей партии. Противники Пашиняна убеждены, что, сохраняя военное положение, правительство, во-первых, хочет избежать массовых митингов (их проведение запрещено в это время), во-вторых, удержать власть.

«Парламентские выборы требуют определенного времени. Два года назад, когда проводились внеочередные выборы, потребовалось два месяца. Сейчас же Никол Пашинян, как и его партия «Мой шаг», заинтересованы в том, чтобы максимально отложить дату выборов, например, до лета, поэтому можно сохранить военное положение, которое, в общем, сейчас не является необходимыми, потому что война закончилась. Получается, что это уловка. Если бы он хотел уйти в отставку, он бы ушел», — отмечает Владимир Евсеев.

В случае, если Пашиняну удастся продлить свое нахождение у власти до лета, протестные настроения могут сойти на нет, считает эксперт. Положительным образом на позициях премьера в таком случае могут сказаться два фактора — зима, во время которой протестная активность снижается, и постепенное налаживание ситуации в Нагорном Карабахе.

Тем не менее, политолог достаточно критично оценивает перспективы Пашиняна.

«Я думаю, что политических перспектив у него нет, он таким образом цепляется за власть и пытается всячески удержаться в условиях существенного падения авторитета — говоря о внеочередных выборах, не отменяя военное положение», — считает он.

Сейчас именно уверенное большинство мест в парламенте уберегают Пашиняна от окончания политической карьеры. Однако в случае, если он пойдет на внеочередные выборы сейчас, шансов одержать на них победу у политика нет, уверен президент Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«То, что он виновен в сложившемся кризисе, это даже не стоит обсуждать. <…> Смог он решить этот вопрос? Нет. Потому что решить это все можно было по-другому, потому что ответить можно было силой на силу, дать по зубам противнику. Он этого не сделал, и это законная претензия армянского народа — почему этого не произошло», — считает эксперт.