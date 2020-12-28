Жизнь без «русского мира»: Киев устремился на Запад

Украина в своей политике не откажется от «двух фундаментальных принципов», заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

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«Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное — это вопрос времени и дипломатии», — сказал Кулеба журналу Internationale Politik.

В ответ на это депутат Госдумы России Руслан Бальбек выразил мнение, что от такой позиции Киева украинцам не стало лучше.

«А знает ли Запад о том, что, помимо «младоевропейцев», к ним еще и Украина на шею залезть хочет? Про разрыв с русским миром мы уже больше 20 лет слушаем, а вот про европейское признание Украины в ЕС так и не услыхали. Сегодня киевские элиты, конечно же, мечтают интегрироваться в ЕС, вот только народу от разрыва с русским миром и еврообещаний как-то лучше не стало», — сказал Бальбек РИА «Новости».

По его мнению, отношения с соседями разорвал только МИД Украины, но это «не самая большая прослойка граждан, а, точнее, их мизер».

Всего за пару недель до этого, 16 декабря, Дмитрий Кулеба указывал на необходимость выстраивания стратегии в отношении России. Вместе с тем он обращал внимание, что нынешние настроения в украинском обществе не способствуют такому развитию событий. По его мнению, на Украине ни общество, ни политикум не готовы к спокойному разговору о России. При этом он отметил, что некоторые эксперты способны трезво смотреть на соседа. Кулеба признал, что его стране никогда не удастся убежать от своей географии и отметил, что к этой теме нужно подходить очень осторожно, начиная с экспертных обсуждений.

«В обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить о России. И человек, который действительно готов к этому разговору, будет либо замаркирован фанатиком, либо предателем и подставится под удар, но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания», — говорил Кулеба на дискуссии, организованной Центром «Новая Европа».

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе в 2014 году.

Тогда после госпереворота в Киеве некоторые территории Донецкой и Луганской областей выразили намерение отделиться от Украины и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. После этого на этих территориях началось вооруженное противостояние между армиями самопровозглашенных республик и официального Киева.

Украина неоднократно выступала в адрес России с обвинениями во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, по которому Россию на Украине провозгласили «страной-агрессором». Москва регулярно отвергает обвинения украинской стороны и называет их неприемлемыми. В России не раз подчеркивали, что не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом минских соглашений — основного инструмента урегулирования конфликта. Москва также заверяла, что преодоление Украиной политического и экономического кризиса относится к интересам самой России.

Другим камнем преткновения в двусторонних отношениях остается ситуация с Крымом, который стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума.

В ходе голосования, согласно официальным данным, 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав России.

Украина при этом до сих пор называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России, в свою очередь, не раз подчеркивало, что крымчане определили свою судьбу демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин назвал вопрос Крыма «закрытым окончательно».