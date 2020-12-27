«Президент сам расскажет»: когда Путин объявит о своей прививке

В ближайшее время российский лидер Владимир Путин может рассказать о своем решении по поводу прививки от COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении», — заявил он.

Песков подчеркнул, что ранее Путин говорил — прививку от коронавирусной инфекции он сделает обязательно. «Он принял такое решение и он ждал уже завершения всех формальностей», — сообщил представитель Кремля.

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Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли президент РФ прививаться от COVID-19 после того, как российский Минздрав разрешил использовать вакцину «Спутник V» лицам старше 60 лет. Напомним, Владимиру Путину сейчас 68 лет.

18 декабря Песков заявил, что для президента нет какой-то отдельной вакцины. «Никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет», — сказал подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что Путин пользуется препаратами, доступными для всех граждан.

За день до этого в ходе большой пресс-конференции президент РФ объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса. Он напомнил, что вакцины, поступающие в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста. Для его же возрастной категории на тот момент препарата не было.

Однако президент отмечал, что планирует сделает прививку в будущем, когда это станет возможно. Путин добавил, что является «в этом смысле достаточно законопослушным» человеком и прислушивается к рекомендациям специалистов.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о прохождении Владимиром Путиным тестов на коронавирус SARS-CoV-2.

Российский лидер проходит тестирования ровно столько раз, сколько нужно для обеспечения его безопасности, заявил он. Президент продолжает работать и жить в своей резиденции в Ново-Огарево.

«Там есть врачи, есть эпидемиологи, специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины», — добавил Песков.

При этом российский лидер порекомендовал всем гражданам привиться от коронавируса. Он заявил, что отечественный препарат эффективен и безопасен.

Тема, посвященная работе Кремля во время пандемии, привлекает большое внимание прессы. В сентябре Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ об обязательном карантине для всех встречающихся с Путиным. В ряде изданий появилась информация о том, что в администрации президента были введены строгие карантинные меры.

«Нет, эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал Песков. Однако в администрации президента с марта все регулярно сдают тесты на коронавирус, так как там «как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие», добавил представитель Кремля.

В августе Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса и чувствует себя хорошо. По его словам, после первого укола температура у его дочери была 38 градусов, на следующий день — чуть больше 37.

«И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры антител высокие», — рассказал президент.