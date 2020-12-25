«Мерзавцы последние»: Лукашенко рассказал о нападавших на милиционеров

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил благодарность силовикам республики. На этот раз они пресекли деятельность террористической группы, которая, по словам Лукашенко, действовала под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича.

Реклама

«Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. <...> И если бы ребята наши — я всех приказал к государственным наградам немедленно представить — их не накрыли, ох нам бы Новый год был», — приводит слова главы государства Sputnik Беларусь.

Он признал, что недооценивал Автуховича. Лукашенко заверил, что злоумышленники готовили теракты и «тоннами» везли оружие через Украину.

«Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали», — добавил он.

При этом Лукашенко обратил внимание, что есть «несколько группировочек еще».

«Своих два-три [человека в этих группировках] есть, оттуда [из-за границы] присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле», — заверил президент республики.

В начале декабря телеканал «Беларусь-1» сообщил, что белорусские правоохранители задержали и поместили в СИЗО восемь человек. Они, по версии следствия, являются членами террористической группы, главой которой является Николай Автухович. В частности, об этом свидетельствуют оперативные кадры. Во время съемок один из задержанных признался, что Автухович руководит такими преступлениями, как подрыв автомобиля сотрудника милиции, а также поджег дома и автомобиля милиционера в Волковыске (Гродненская область).

Автор телесюжета утверждает, что действия злоумышленников были направлены на психологическое давление на сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, в сюжете приводились и запись допроса самого Автуховича, которого подозревают в руководстве террористической группировкой. Мужчина пояснил, что к радикальным действиям его подтолкнуло то, что «мирные протесты ничего не решают».

По данным телеканала ОНТ, в доме организатора при обыске правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, гранаты, взрывчатку. На записях оперативной съемки были обнаруженные якобы у Автуховича автомат АКСУ, патроны к нему, патроны к помповому ружью, рации. Канал также опубликовал кадры, на которых видны горящий дом и поврежденные взрывом автомобили.

Теракты были совершены в Гродненской области. Ночью 20 ноября злоумышленники, как отмечает следствие, повредили четыре автомобиля, которые находились на неохраняемой автостоянке. Один из автомобилей принадлежал сотруднику УВД Гродненского облисполкома. Поэтому уголовное дело, которое изначально было заведено по статье «умышленные уничтожение либо повреждение имущества», было переквалифицировано на «акт терроризма». Ранее глава белорусского МВД Юрий Караев заявил, что нападение на сотрудника правоохранительных органов стоит расценивать как теракт.

В МВД также сообщили и о других нападениях. Правоохранители считают, что сообщники Автуховича причастны к поджогу дома и автомобиля милиционера из города Волковыск в начале октября. В МВД тогда заявили, что случившееся связывают с профессиональной деятельностью сотрудника милиции.

Автухович уже дважды отбывал наказание. Его судили за неуплату налогов и за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В то же время правозащитники из Белоруссии считают Автуховича политзаключенным, так как связывают его арест с противодействием официальным властям республики.