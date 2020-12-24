«Наконец-то мы пришли к соглашению»: Лондон покидает ЕС с торговой сделкой

Великобритания и Евросоюз 24 декабря, за неделю до фактической даты Brexit, заявили о заключении торгового соглашения. Об этом сперва сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, а затем — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Реклама

«Наконец-то мы пришли к соглашению. Это был долгий и извилистый путь, но нам есть что показать», — заявил Урсула фон дер Ляйен, отметив, что соглашение вышло «справедливым» и «сбалансированным».

По словам председателя Еврокомиссии, правила честной конкуренции «будут справедливыми и останутся таковыми», а стандарты ЕС «будут соблюдаться». Для того, чтобы контролировать этот момент и в случае нарушений оперативно реагировать, разработаны некие «эффективные инструменты».

Великобритания и Евросоюз «продолжат сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес», таких как изменение климата, энергетика, безопасность и транспорт, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что переходный период для рыбной отрасли составит 5,5 года. Именно рыболовство стало главным камнем преткновения. Великобритания настаивала на возвращении суверенитета над своими прибрежными водами и предлагала ввести рыболовные квоты для Евросоюза. Неизвестно пока, о каком размере квот договорились стороны, однако в следующие пять с половиной лет европейские рыбаки, судя по всему, сохранят свой доступ.

«Все эти дебаты всегда были о суверенитете. Мы должны спросить себя, что означает суверенитет в XXI веке. Речь идет об объединении наших сил и общении в мире, полном великих держав. Речь идет о том, чтобы поддержать друг друга во время кризиса вместо того, чтобы пытаться встать на ноги в одиночку. И ЕС показывает, как это может работать на практике. Мы давние союзники. У нас общие интересы — будь то конференции ООН по изменениям климата в Глазго, предстоящее председательство Великобритании в G7 или Италии в G20», — подчеркнула председатель ЕК, добавив, что Великобритания и ЕС будут и дальше стоять «плечом к плечу».

В торговом соглашении около 2 тыс. страниц — оно регулирует все сферы будущего сосуществования Лондона и Брюсселя.

Пока текст сделки не опубликован, и в своих заявлениях представители Евросоюза делали акцент на самом факте ее наличия. Это действительно важный шаг, который означает, что опасения хаотичного Brexit останутся позади.

«Часы больше не идут. Сегодня день облегчения, но он окрашен некоторой грустью, поскольку мы сравниваем то, что было раньше, с тем, что впереди», — заявил Мишель Барнье.

Глава делегации от Евросоюза отметил, что тот короткий промежуток времени, который был отведен на переговоры является «беспрецедентным с точки зрения их масштабов и сложности».

Он также подчеркнул, что Евросоюз продемонстрировал «единство и солидарность».

Глава британской делегации Дэвид Фрост рассказал журналистам, что «доволен и горд» усилиями команды, которые привели к заключению «отличной сделки». По его словам, соглашение позволит британским экспортерам вести еще больше дел с Европой.

Затем с пресс-конференцией выступил Борис Джонсон. Британский премьер, возглавивший кампанию за Brexit четыре года назад, наконец, воплотил задуманное и сегодня может праздновать свой триумф.

«Британцы знали, что это выполнимо, но им сказали, что это невозможно. Мы вернули себе контроль над каждой мелочью нашего регламента, сделав его полным и неограниченным», — сказал он.

Примечательно, что премьер сообщил о конце юрисдикции Европейского суда на территории Великобритании — один из вопросов, по которому стороны не смогли договориться, но, если это действительно так, то Евросоюз, судя по всему, пошел на компромисс.

Премьер-министр заявил, что «впервые с 1973 года Великобритания будет независимым прибрежным государством с полным контролем над ее водами».

«Конечно, споры иногда были ожесточенными, но я считаю, что это выгодно для всей Европы. На мой взгляд, для ЕС будет неплохо иметь на пороге процветающую, динамичную и довольную Великобританию», — заявил Джонсон.

Премьер-министр подчеркнул, что соглашение обеспечит уверенность для британской авиации, перевозчиков, сотрудников правоохранительных служб, ученых и, прежде всего, для бизнеса. Он также обратился к «друзьям и партнерам из ЕС», заявив, что сделка «означает новую стабильность и уверенность в иногда непростых отношениях».

«Мы будем вашим другом, союзником, сторонником и, действительно, никогда не позволим забыть об этом, вашем рынке номер один», — подчеркнул Джонсон.

Иными словами, Великобритания сохранит свой доступ к европейскому рынку с 450 млн потребителей с нулевыми квотам и тарифами, а граница между Северной Ирландией и Ирландией останется «прозрачной» — это были наиболее принципиальные вопросы.

Однако экономических проблем Соединенному Королевству не избежать, хотя Лондон существенно минимизировал риски.

Многие аспекты будущих отношений Великобритании с ЕС еще предстоит выработать, возможно, на это уйдут годы, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Конец счастливый, потому что длительное время стороны переговаривались, но, как мы знаем, к компромиссу так и не могли прийти. Все уже говорили, что шансы на заключение соглашения стремились к нулю. <…> Так или иначе, не будет 1 января никаких таможен, не будет никаких пошлин. Получается, что у британцев будет такой же статус, какой есть у Швейцарии или Норвегии — они не входят в ЕС, но имеют широкомасштабные соглашения, по которым товары перемещаются беспошлинно, а люди путешествуют без виз. 1 января, в общем то, на людях ничего не скажется, все останется как и было, но это все равно будет означать новую эру в отношениях Великобритании с Европейским союзом», — отмечает эксперт.

Теперь сделка будет передана в Европейский совет, 27 лидеров содружества должны ее согласовать, затем она перейдет в руки Европейского и британского парламентов, которые должны ее ратифицировать.

Британские журналисты, впрочем, призывают дождаться публикации самого соглашения и не поддаваться оптимизму политиков.

«То, что мы сейчас получаем, — это лоск от политических лидеров — вещи, которые они хотят выделить как лучшие, с их точки зрения. Что действительно важно — когда она в конечном итоге появится — так это сама сделка, все 2000 страниц или около того. В тексте будет четко изложено, как будет выглядеть эта сделка. <…> Она имеет особое значение, когда речь идет о точном характере наших отношений с нашими ближайшими соседями в ближайшие годы», — пишет «Би-би-си».