Политика и США: что мешает сделке Пекина и Брюсселя

Франция отказывается поддерживать инвестиционное соглашение между Евросоюзом и Китаем из-за споров вокруг принудительного труда. По словам министра-делегата при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Франка Ристера, Париж не может способствовать договору без решения этой проблемы.

Торговые сделки следует использовать в качестве рычага для решения социальных проблем, уверен министр, скептицизм Франции в отношении Китая по вопросам принудительного труда также разделяют в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Более того, Ристер призвал с осторожностью подходить к соглашению, поскольку сделка с Пекином приведет к расширению доступа к рынку, но не защите инвестиций. В частности, министра беспокоит возможная национализация европейских компаний на территории КНР.

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Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, Франция наряду с Германией и Великобританией отличается одной из самых жестких систем скрининга китайских инвестиций.

«Это значит, что любые крупные инвестиции, которые идут в национально значимые сектора экономики, должны проходить специальную экспертизу. Теоретически за счет этого механизма можно останавливать или возобновлять инвестиции. Видимо французы решили придать этому вопросу не экономическую, а, скорее, политическую окраску», — отметил эксперт.

Источники Politico в Брюсселе подтвердили, что значительная группа стран выступила за доработку соглашения с Китаем как раз из-за этих двух аспектов — вопрос принудительного труда и отсутствие защиты инвестиций компаний ЕС в КНР.

В Пекине и Брюсселе не раз отмечали, что стороны рассчитывают заключить договор до конца 2020 года. Однако из-за спорных моментов уже пришлось отложить переговоры между главой ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом и вице-премьером Китая Лю Хэ. Диалог сторон должен был состоятся еще 22 декабря, но в итоге был перенесен на неопределенный срок. При этом в комиссии по сделке между Евросоюзом и Китаем уверяют, что представители обеих сторон находятся в постоянном контакте для решения всех спорных моментов.

Трудовой вопрос

Как пишет South China Morning Post, по сути, Китай и Евросоюз достигли договоренности о заключении инвестиционного соглашения еще в середине декабря. Решающим шагом для сделки стало обещание КНР открыть свои рынки в разных секторах в обмен на частный допуск Пекина к энергетическому сектору ЕС.

С точки зрения издания, соглашение имеет важное значение для обеих сторон, поскольку Китай выступает в качестве одного из ключевых торговых партнеров Евросоюза.

На фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтон, сделка с Брюсселем может принести китайской стороне солидные дивиденды, а также помешать дальнейшему втягиванию европейских стран в антикитайскую коалицию США.

Однако вопросы вокруг принудительного труда могут повредить сделке, считают обозреватели SCMP. Дело в том, что одним из ключевых требований ЕС к Пекину стало подтверждение международных стандартов по этому направлению. Включение данного вопроса связано с опасениями Запада, связанных с возможными нарушениями прав человека в КНР. В частности, ЕС волнует существование трудовых лагерей для мусульман уйгуров — этнического меньшинства, компактно проживающего в Синьцзян-уйгурском автономном районе Китая. Правда, в самом Пекине наличие таких учреждений категорически отвергают.

Эту теорию активно продвигают США, которые обвиняют Пекин в создании секретных «концлагерей» для уйгуров и их притеснении на территории Китая. По некоторым оценкам, в лагерях для интернированных представителей меньшинства содержится более миллиона человек. Пекин официально заявляет о беспочвенности подобных обвинений, а когда США решили ввести санкции против КНР по уйгурскому вопросу — Китай ответил практически зеркально.

В Евросоюзе вполне разделяют опасения Вашингтона, о чем говорит не только блокировка сделки с Пекином со стороны ряда государств объединения, но и резолюция Европарламента от 19 декабря. Евродепутаты осудили принудительный труд в Синьцзяне и отметили, что рабочих из уйгурской общины якобы принуждают к производству множества товаров, которые затем идут на рынки ЕС.

С точки зрения Алексея Маслова, стоит разделять официальные заявления Евросоюза и то, что их по-настоящему пугает. По его мнению, на самом деле их волнует возможное попадание в ловушку перед китайскими компаниями, особенно в той ситуации, когда многим странам Европы необходима ликвидность.

«Это соглашение потребовалось Европе, потому что в посткоронавирусных условиях многим европейским странам, в первую очередь, Германии, Франции и Италии, понадобится ликвидность.

Но они бояться повторения ситуации 2008-2009 годов, когда после экономического кризиса Китай выделил большие кредиты странам Европы и Азии, что привело к активному выходу китайского бизнеса за рубеж. То есть они бояться открыть ворота для нового проникновения Китая по всему миру», — считает эксперт.

Однако в официальных заявлениях европейцы используют формальное объяснение своих опасений, продолжил Маслов, а именно — говорят о детском труде и связи китайских компаний с нарушениями прав человека в Синьцзяне и Тибете.

«В соответствии с соображениями европейской демократии они не могут пойти на взаимодействие с Пекином. В реальности, конечно, использование детского труда в чистом виде не доказано, то есть прямых улик тут нет. Зачастую для подтверждения используются различные фотографии из сборочных цехов заводов, но какого-то серьезного расследования по использованию детского труда в Китае не было», — добавил эксперт.

Защита инвестиций и США

Вторая важная проблема, которую последовательно поднимают официальные лица различных европейских стран, — защита европейских инвестиций в Китае. Тут ключевым фактором значится возможная внезапная национализация со стороны КНР тех или иных иностранных компаний на своей территории. В Пекине, в то же время, заверяют, что это невозможно.

По словам Алексея Маслова, Европа настаивает на более широком открытии путей для европейских инвестиций в Китай. Судя по всему, продолжает собеседник «Газеты.Ru», они не понимают, что на самом деле КНР уже давно открылся для инвестиций максимальным образом.

«Проблема не в том, что нет защиты инвестиций — они существуют и очень хорошие. На китайском рынке в принципе работать очень сложно, он очень конкурентный, там можно прогореть из-за непонимания его логики, и это не имеет никакого отношения к понятию защиты инвестиций. Европа хочет вспомнить ситуацию 1980-х и 1990-х годов, когда Пекин гарантировал безопасность инвестиций из-за рубежа. Однако сейчас Китай построен как обычный рынок и не будет покрывать ошибки европейцев», — указал эксперт.

Еще одним фактором, который препятствует соглашению Пекина и Брюсселя, является давление со стороны США.

В команде избранного американского президента Джо Байдена активно требуют подключения Вашингтона к обсуждению сделки. В частности, кандидат в советники президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и ЕС необходимо провести консультации по поводу «опасной экономической практики» Китая.

По информации ряда западных СМИ, закрытие сделки без участия США может помешать планам новой администрации Байдена по противостоянию Китаю вместе с ЕС по ключевым вопросам. К примеру, по треку нарушения прав человека или технологических стандартов.

Самостоятельное заключение соглашения без участия Вашингтона может быть выгодно ЕС в большей степени. Как утверждает обозреватель Politico Элеонора Мирс, сделка придаст объединению дополнительное политическое влияние, необходимое для работы с США по Китаю в качестве равноправного партнера.

По данным Financial Times, соглашение также позволит Евросоюзу улучшить доступ своих компаний на китайский рынок, сократить их дискриминацию и обеспечит необходимую защиту инвестиций. Китай же сможет расширить доступ в Европу, несмотря на антикитайскую кампанию со стороны США и ухудшение общественного мнения в отношении нарушения прав человека в КНР.

С точки зрения Маслова, Евросоюз и Китай смогут достичь сделки, несмотря на спорные моменты,

единственное, скорее всего, в итоге соглашение будет заключено не в том объеме, как того хотел Пекин.

«При этом в ЕС есть так называемые ястребы, которые говорят, что с Китаем вообще никак нельзя договариваться, и тут важно понять, какая позиция возобладает в итоге. То есть чисто политический подход — ограничивать Китай и не сотрудничать с ним, или экономический рационализм, учитывая, что в нынешних условиях только Пекин может выступить крупным инвестором, чтобы заново раскрутить европейскую экономику», — резюмировал эксперт.