«Жалко украинцев»: Аксенов обратился к Киеву

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с »Парламентской газетой» заявил, что Киев напрасно «радуется» проблемам с водой в Крыму. Он заверил, что полуостров сможет справиться с водной блокадой «так же, как справился с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической».

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Как обратил внимание политик, ученые выявили в регионе достаточное количество подземных запасов пресной воды. Кроме того, по его словам, на данный момент ведутся работы по преодолению проблемы водообеспечения. Аксенов напомнил, что на решение этого вопроса из федерального бюджета уже выделили около 50 млрд рублей.

По мнению Аксенова, за шесть с половиной лет пребывания Крыма под юрисдикцией России на полуострове было сделано больше, чем за почти 30 лет независимости во всей Украине.

«Когда киевские политики говорят об «аннексии Крыма», мне больше всего жалко простых украинцев. За бессмысленной демагогией киевские политики забыли о своих гражданах. Давайте скажем честно — Украины в ее постсоветских границах больше не существует. Государство находится в состоянии распада. Промышленность уничтожена. Демографическая катастрофа», — сказал Аксенов.

В связи с этим он рекомендовал украинским политикам заняться улучшением ситуации в своей стране и «оставить в покое наш Крым».

Двумя днями ранее Аксенов говорил о сроках строительства опреснительных установок в республике. По его словам, запуск строительства запланирован на январь следующего года. Срок реализации данного проекта, как утверждает глава Крыма, составит 14-16 месяцев. «Плюс-минус два месяца разница, но коллеги говорят, что навалимся», — подчеркнул он, уточнив, что на данный момент идет процесс планирования строительства.

В середине октября вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что украинская сторона лишилась инструмента шантажа Крыма за счет устроенной путем перекрытия Северо-Крымского канала водной блокады. Как он заверил, благодаря содействию федерального центра проблему вододефицита в регионе удастся решить окончательно. «Украина лишила Крым поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но теперь это не является рычагом шантажа и давления. Это изначально была их слабая карта», — констатировал вице-спикер.

Как напомнил Бобков, проблема вододефицита существовала для Крыма уже давно.

Водоснабжение и сегодня остается одной из крайне масштабных очевидных проблем для полуострова, который получил современную транспортную и энергетическую инфраструктуру и постепенно выходит из международной изоляции. Эта ситуация, как отмечает вице-спикер, известна российскому правительству. «Выделенные Крыму средства — это ответ различным скептикам и шантажистам, которые организовывали водную блокаду полуострова. Водная блокада Украины провалилась», — заявил он РИА «Новости».

Бобков предположил, что сначала Киев будет критиковать комплексный план устойчивого водоснабжения полуострова и ставить его под сомнение. А уже когда этот план будет реализован, украинские власти будут игнорировать этот факт, считает он.

Находясь в составе Украины, Крым был обеспечен пресной воде за счет идущего от Днепра Северо-Крымского канала. Он покрывал до 85% водных потребностей региона. После перехода полуострова под юрисдикцию России подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. С того момента вопрос водоснабжения региона решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения.

В последний год ситуация осложнилась из-за существенного обмеления этих источников ввиду малого количества осадков.

С августа этого года главные реки полуострова пересохли или существенно обмелели. К такому исходу привела длительная засуха. В сентябре приток воды в основные водохранилища полуострова или отсутствовал, или был несущественным. По сведениям крымского гидрометцентра, водохранилища естественного стока полуострова к началу лета накопили на 110 млн куб. м, или в 2,3 раза меньше воды, чем годом ранее.