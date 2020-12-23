Всем выходной: Путин рекомендовал объявить 31 декабря нерабочим днем

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» объявить 31 декабря этого года выходным днем.

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«Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал он в ответ на предложение руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова сделать последний день декабря выходным. В этом году он выпадает на четверг.

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что времени для принятия такого решения на федеральном уровне уже нет.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», — предложил альтернативный вариант Владимир Путин.

Неверов ранее обратился к президенту страны с предложением сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. По его словам, «во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем».

«Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — добавил депутат.

Власти более 30 российских регионов действительно уже объявили последний день года выходным. Среди таких субъектов Архангельская, Белгородская, Ярославская, Иркутская, Курчская, Ленинградская области, а также Санкт-Петербург, Крым, Камчатский край и другие.

Главы регионов предложили сделать 31 декабря рабочим днем, но вместо него отработать 26 декабря — в последнюю субботу месяца. Прежде всего, такое решение касается чиновников, работников госпредприятий. В то же время руководители частных организаций будут самостоятельно решать, переходить ли на такой график или нет.

Ранее Роструд отметил, что работодатели могут предоставить своим сотрудникам 31 декабря выходной, оплатив его и издав локальный акт.

«В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января», — напомнили в комментарии ТАСС в пресс-службе ведомства, добавив, что понедельник, 11 января — первый рабочий день.

Представители органа власти привели слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца. Он обратил внимание, что руководители компаний вправе предоставить своим сотрудникам дополнительный выходной, оплатив его. «Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — отметил Шкловец.

Но если сам работник обращается к работодателю с просьбой предоставить ему выходной, то в этом случае компания может предоставить дополнительный день отдыха в качестве отпуска без сохранения заработной платы или отгула за ранее отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

Вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем поднимался и ранее.

В ноябре прошлого года ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагалось сделать 31 декабря нерабочим днем, если он не приходится на субботу или воскресенье. В то же время документ парламентариев предполагал сохранение общего количества нерабочих праздничных дней, которое установлено Трудовым кодексом.

В октябре этого года глава кабмина России Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря будет выходным в следующем году. В конце ноября Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР.