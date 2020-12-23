Экономика и социалка: Госсовет провел первое заседание

Как и многие мероприятия последнего года, первое заседание Госсовета прошло в формате видеоконференции. Президент России Владимир Путин, выполняющий функции председателя органа, проводил встречу из своей резиденции в Ново-Огарево.

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Помимо президента в состав нового органа вошли премьер-министр Михаил Мишустин и другие члены правительства, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы регионов России, полномочные представители главы государства, лидеры парламентских партий, сотрудники администрации президента и даже представители муниципалитетов.

Разношерстный состав объясняется тем, что одна из функций Госсовета — организация взаимодействия всех уровней власти.

Теперь представители местных органов власти смогут напрямую поднимать на Госсовете вопросы, которые острее всего стоят на местах.

В теории это должно способствовать эффективному решению оперативных задач и достижению стратегических целей государства.

Похожие задачи стоят и перед Советом по стратегическому развитию и национальным проектам — совещательным органом при президенте. По этой причине заседание этих двух органов в среду прошло в совместном режиме.

Как отметил в начале встречи Владимир Путин, хотя пандемия коронавируса и стала причиной множества проблем и вызовов, для России повестка дня остается неизменной. «Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение, — сказал он. —

Мы не можем себе позволить остановиться, паузы в развитии, как бы не складывалась текущая обстановка, не можем позволить себе ни на минуту».

В связи с этим главной темой сегодняшнего заседание стали цели и планы государства на ближайшие 10 лет — до 2030 года. Все они сводятся к тому, чтобы добиться качественного изменения уровня жизни российских граждан.

Михаил Мишустин в ходе заседания отметил, что правительство уже скорректировало национальные проекты сообразно национальным целям развития. По каждому проекту были выделены общественно значимые результаты, напрямую приводящие к улучшению уровня жизни населения и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения.

Например, в паспорт нацпроекта «Жилье и городская среда» был включен показатель доступности жилья для каждого региона.

По словам Мишустина, на реализацию единого плана достижения национальных целей выделяются серьезные ресурсы. «В следующие три года — более 39 трлн рублей или около 13 трлн рублей в год», — подчеркнул премьер.

При этом в дальнейшем цифры могут быть скорректированы — глава правительства предложил предусмотреть возможность ежегодной корректировки плана.

В рамках этой дискуссии мэр Москвы Сергей Собянин предложил регионам отчитываться по нескольким показателям выполнения национальных целей до 1 июня каждого года.

В целом, итог обсуждений по экономическим вопросам подвел первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он отметил, что для достижения цели повышения темпов роста российской экономики до 3% в год, в течение ближайших трех-четырех лет потребуется обновить ее модель, «преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста».

«Как мы собираемся этого достичь? В чем состоит стратегия? Краткий ответ: в том, чтобы задействовать те факторы, где имеются существенные резервы для ускорения. Речь идет, прежде всего, об инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, несырьевом экспорте и производительности труда», — подчеркнул он.

Перспективным вопросам реализации нацпроектов — в том числе связанных с инфраструктурой, жилищным вопросом, демографической проблеме и другими темами — была посвящена существенная часть заседания. Тем не менее, руководство страны не обошло вниманием и вопросы сегодняшнего дня.

Как сообщила в ходе заседания вице-премьер Татьяна Голикова, с 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5%, составив 12 792 рубля. «При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — подчеркнула она.

Это — один из шагов, направленных на радикальное снижение уровня бедности в стране. Как отметила Голикова, к 2030 году число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, должно сократиться вдвое — до 9,6 млн.

Президент страны также поручил во время новогодних праздников вдвое увеличить доплаты медикам, борющихся с коронавирусом.

Помимо социальных и экономических вопросов на повестке дня стояли и политические темы. Так, например, лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов предложил включить в состав комиссий Госсовета депутатов нижней палаты парламента. В рамках дискуссии губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поднимался вопрос наполнения муниципальных бюджетов дополнительными источниками доходов.

Пока конкретных решений по этим проблемам не разработано. Впрочем, один из поднятых вопросов, вероятно, в будущем может получить развитие: президент поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переезде парламента в новое здание.

«103 года назад большевики закрыли Таврический дворец на замок. Ельцин расстрелял парламент. До сих пор парламент России — бомж, а все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях», — обращал внимание главы государства на этот вопрос политик.

Президент счел переезд парламента возможным, если «это не будет связано с дополнительными, серьезными расходами федерального бюджета». По словам Путина, это можно осуществить «за счет обмена объектами недвижимости, в том числе с правительством Москвы».

Еще одна важная тема — предложение президента в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы губернаторов.

«Но утвердить не для того, чтобы они лежали у нас на полке, а для того, чтобы мы работали с ними как с документами, требующими реализации», — добавил он.

Президент подчеркнул, что в Госсовете, правительстве и Кремле была проведена большая работа по подготовке этих материалов. «Выработаны общие согласованные подходы и принципы», — отметил президент.