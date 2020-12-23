«Исправил несправедливость»: Трамп помиловал фигурантов «российского дела»

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о помиловании 15 человек, среди них и те, кто был осужден в рамках так называемого российского дела, и смягчил приговоры еще пяти осужденным.

Среди тех, кто получил помилование — бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос, который был осужден за дачу ложных показаний ФБР, и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, которому было предъявлено обвинение в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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Пападопулос в 2016 году занимал в предвыборном штабе Дональда Трампа пост советника по международным делам. В сентябре 2018 года, в разгар расследования о «вмешательстве» России в президентские выборы в США, он был приговорен к 14 дням тюремного заключения за дачу ложных показаний, а также выплате штрафа в размере $9,5 тыс. В приговоре говорилось, что Пападопулос соврал федеральным агентам о своих контактах с россиянами во время предвыборной кампании. Так, бывший советник Трампа признался, что солгал относительно его встреч с мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, который рассказал ему, что российские спецслужбы имеют компромат на Хиллари Клинтон, кандидата от демократов в избирательной кампании — 2016.

«В то время, когда господин Пападопулос якобы дал ложные показания, у него не было защитника, а после ареста господин Пападопулос дал дополнительные разъяснения к своим показаниям специальному прокурору.

Сегодняшнее помилование исправляет несправедливость, учиненную командой Мюллера в отношении столь многих людей», — говорится в заявлении Белого дома.

«Спасибо, господин президент! Это многое значит для меня и моей семьи», — написал Пападопулос в своем Twitter.

Алекс ван дер Цван, голландский юрист и зять совладельца Альфа-банка Германа Хана, также был обвинен в даче ложных показаний. В рамках «российского дела» он стал первым, кто получил реальный тюремный срок. Нидерландский юрист работал на Пола Манафорта, который на тот момент был главой избирательного штаба Трампа. Цвана обвинили в даче ложных показаний по делу о сотрудничестве Манафорта с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, а также о своих контактах с заместителем главы избирательного штаба Трампа Риком Гейтсом. Юрист пошел на сделку со следствием, признал свою вину и был приговорен к 30 дням тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

Ранее Трамп помиловал своего первого советника по национальной безопасности Майкла Флинна и освободил от наказания политконсультанта Роджера Стоуна — оба обвинялись в даче ложных показаний.

Также глава Белого дома помиловал двух бывших представителей Республиканской партии. Дункан Хантер признал себя виновным в злоупотреблении средствами предвыборной кампании в 2019 году, и был приговорен к 11 месяцам тюремного заключения.

Крис Коллинз был осужден за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и лжи ФБР. Его приговорили к двум годам тюремного заключения за то, что он помог своему сыну избежать убытков на сумму $800 тыс. на фондовом рынке, предоставив инсайдерскую информацию. 70-летний Коллинз был первым действующим членом конгресса, который поддержал кандидатуру Трампа в 2016 году, впоследствии он был одним из самых активных защитников президента.

Среди тех, кто получил помилование президента есть бывшие контрактники частной военной компании Black Waters, работавшей в Ираке, — Пол Слоу, Эван Либерти, Дастин Херд и Николас Слэттен.

В 2007 году в Багдаде они находились в составе вооруженного конвоя, который открыл огонь по безоружной толпе. В результате погибли 14 человек, в том числе и двое детей. Слэттен, начавший стрельбу первым, получил пожизненный срок, остальные — до 30 лет лишения свободы.

Среди помилованных есть и двое бывших пограничников. Игнасио Рамос и Хосе Компеан стреляли в невооруженного человека, занимавшегося контрабандой марихуаны в 2005 году. Джордж Буш смягчил им приговоры в 2009 году, но не помиловал полностью.

Многие ожидали, что в список тех, кто получит помилование президента, войдут Эдвард Сноуден и основатель сайта «Викиликс» Джулиан Ассанж, однако этого не произошло.

Список помилованных президентом вызвал резкую критику со стороны демократов. «Эти коррумпированные политики не заслуживают прощения. Ужасное решение президента», — заявила представитель Демократической партии в Калифорнии Кэти Портер.

«Вы все еще являетесь президентом, выступающим за правоохранительные органы, после того, как помиловали убийц 9-летнего и 11-летнего?» — заявил Джойс Ален, профессор права Университета Алабамы и бывший прокурор США в северном округе Алабамы.

«Ложь, чтобы прикрыть президента? Вы получаете прощение. Коррумпированный политик, поддержавший Трампа? Вы получаете прощение. Убивать невинных мирных жителей? Вы получаете прощение. Избрать президентом коррумпированного человека? Вы получите испорченный результат», — написал в своем Twitter Адам Шифф, конгрессмен-демократ.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, помилование фигурантов «российского дела» было вполне ожидаемо.

«Трамп сразу сказал, что эти люди — незаслуженно осужденные. Там обвинения возникали в связи с тем, что они якобы что-то не договаривали или не так трактовали или не то говорили на этих опросах. И за попытки что-то скрыть им эти обвинения были выдвинуты. Трамп с самого начала говорил о своем намерении помиловать всех людей в рамках этого расследования незаслуженно осужденных,

не говоря уже о том, что многие из них брали на себя ответственность, чтобы президента каким-то образом защитить, поэтому он в каком-то смысле выполняет свой долг», — отмечает эксперт.