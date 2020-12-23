Зеркальные меры: Россия высылает двух колумбийских дипломатов

МИД РФ сообщает, что в ответ на объявление персонами нон грата двух российских дипломатов в Колумбии Москва вышлет двух колумбийских дипломатов. Заявление ведомства опубликовано на его официальном сайте.

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Посол Колумбии Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальеро был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с высылкой россиян. Российские дипломаты покинули Боготу 8 декабря. Решение связано с якобы шпионской деятельностью сотрудников.

«Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию. <…> Российская сторона исходит из принципа взаимности», — подчеркнули в ведомстве.

Это не первый подобный случай за последнее время. Ранее в декабре стало известно, что Болгария высылает российского военного атташе из-за возможной шпионской деятельности. По данным болгарской прокуратуры, атташе собирал данные с 2017 года. Среди прочего он искал сведения о войсках США, дислоцированных в Болгарии.

«Безосновательная высылка главы представительства Минобороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — прокомментировали это решение в российском посольстве в Софии. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнули также в дипмиссии РФ.

10 декабря Россия получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за «шпионаж». «В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, не совместимую с их дипломатическим статусом», — говорится в дипмиссии.

При этом в посольстве указали, что доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было. В российской дипмиссии также отметили, что Москва примет ответные меры на действия Амстердама.

В сентябре еще двое российских дипломатов в Болгарии были объявлены персонами нон грата. По мнению болгарских властей, они собирали секретные данные с 2016 года. Их обвиняли в сборе информации о модернизации болгарской армии и технической готовности военной техники.

В конце августа стало известно, что Россия высылает трех дипломатов посольства Словакии в качестве ответа на аналогичный шаг со стороны Братиславы. За неделю до этого посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с решением австрийских властей отозвать у российского дипломата аккредитации и выслать его из Вены. Кроме того, дипломат посольства Австрии в России был объявлен персоной нон грата.

В том же августе Норвегия объявила персоной нон грата заместителя торгпреда в Осло Александра Стекольщикова.

Норвежский МИД утверждает, что дипломат из РФ встречался с 50-летним норвежским служащим сертификационной компании DNV GL, которая сотрудничала российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты. Как указал начальник отдела коммуникаций МИДа Трюде Маасейде, российский посол был вызван в МИД по данному инциденту и проинформирован, что обвиняемый дипломат «совершил действия, не совместимые с его ролью и статусом». Посольство России в Норвегии выразило протест в связи с произошедшим.