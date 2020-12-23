Украина привьется последней: Зеленский не смог найти вакцину

Оперативный штаб минздрава Украины по вакционоуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Так, согласно документу, в Киеве рассчитывают в течение 2021-2022 года привить не менее 50% населения страны, то есть около 20 млн человек.

План включает четыре этапа вакцинации населения Украины.

Первый предусматривает временные рамки с января по апрель 2021 года, в этот период вакцинируют людей с высоким риском заражения и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

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Второй этап укладывается во временной промежуток с апреля по июнь, в течение которого доступ к вакцине получат медицинские сотрудники. На следующем этапе — с июня по сентябрь — вакцину должны получить люди, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

И, наконец, четвертый этап планируется организовать с сентября 2021 по март 2022 года. В это время список людей, получивших доступ к препарату, будет расширен. В первую очередь опять-такие будут прививаться те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

При этом, по словам гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игоря Кузина, первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от коронавируса.

Также предполагается, что вакцину получит и Донбасс.

«Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна — соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом», — подчеркнул Кузин, добавив, что страна готова получить вакцину в первом квартале 2021 года.

Однако будет ли у Украины необходимое количество препарата для реализации соответствующего плана вакцинации — неизвестно. Согласно исследованию The Economist,

Украина относится к числу государств, которые получат доступ к вакцине в последнюю очередь — с апреля 2022 года по конец 2023-го.

В рейтинге Украина находится в одном ряду со странами третьего мира.

Западный бойкот

В Киеве вероятность подобного расклада отчасти подтверждают. К примеру, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times признал, что страна находится в сложном положении, так как пока не смогла договориться о начале поставок вакцины против коронавируса со своими западными партнерами.

Глава Украины выразил недовольство тем, что президент США Дональд Трамп 8 декабря подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США. С европейским препаратом наблюдается схожая ситуация — первые партии предназначены для стран Евросоюза и Великобритании.

«Любой закон, который блокирует экспорт вакцины, я как президент не могу поддерживать просто потому, что это еще один шаг к тому, что мы можем быть в конце очереди по вакцинации, а значит, больше украинцев погибнет. Я не могу поддерживать любое подобное законодательство любой страны, даже если это наш стратегический партнер, независимо ни от чего», — сказал Зеленский.

С его точки зрения, союзники Украины в лице США и Великобритании могли бы повлиять на решение ЕС и помочь украинской стороне попасть в первую волну распространения вакцин. В противном случае Зеленский видит серьезные риски с учетом фактора России.

Украина рассматривает варианты совместного производства или закупки только западных вакцин, хотя в России зарегистрировали уже три препарата против коронавируса. Более того, Москва не отказывает Украине в помощи и демонстрирует готовность к организации производства своей вакцины на украинских предприятиях.

«Я считаю, что этот вопрос (о сроках продажи вакцины) может стать еще одним геополитическим ударом, это будет еще одна сильнейшая информационная война со стороны России, и здесь уже все в руках США. Почему? Потому что вакцину «Спутник V» сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в том числе украинские, которые являются союзниками политики России.

Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно», — отметил Зеленский.

На вопрос о том, станет ли Киев все же закупать российский «Спутник V» в таких условиях, президент Украины отвечать не стал. Он пообещал бороться за доступ к препаратам западных партнеров: Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Удар по власти

Как пишет польская газета Rzeczpospolita, Украина может рассчитывать на поддержку Польши. В Варшаве не исключают передачу препаратов третьим странам, если после вакцинации населения у республики останутся невостребованные дозы. По данным издания, Киев ведет переговоры с Польшей по этому вопросу, но пока никаких соглашений и договоренностей между сторонами нет.

Однако вакцина нужна Киеву уже сейчас, и в обществе есть явный запрос на ее получение.

Согласно ноябрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», 55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Если же препарат будет платным, сделать прививку желают 35% опрошенных. Социологи также отмечают, что сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди людей старшего возраста, жителей сел, а платной — среди молодежи и жителей Киева.

В подобных условиях отсутствие вакцины может сказаться на позициях власти, которая и так последовательно теряет поддержку населения. Так, согласно исследованию фонда «Демократические инициативы», почти 30% украинцев назвали Зеленского неудачником года, а в его поддержку выступили только 15% опрошенных. В прошлом году 46% украинцев назвали главу государства политиком года.

Показатели правящей партии «Слуга народа» выглядят еще хуже. По опросу Центра Разумкова, по сравнению с декабрем 2019 года ее рейтинг обвалился вдвое с 36% до 17,5%. В тоже время основные оппоненты партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность», — напротив, демонстрируют рост поддержки электората. За год показатели ОПЗЖ выросли с 10% до 13%, а у ЕС — с 7% до 13%.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в данный момент на Украине наблюдается медленное падение поддержки президента и его партии, но связано это в большей степени не с проблемой вакцинации, а массой других тем.

«Ситуация с вакцинацией действительно находится на повестке дня. США и Евросоюз не готовы пообещать что-то Украине в какие-то разумные сроки. Это может ускорить падение поддержки президента и его команды, однако говорить об этом можно будет где-то через пару месяцев», — считает эксперт.

В то же время председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук получает дополнительные очки, добавил Погребинский, поскольку ему удалось включить в повестку дня вопрос получения российской вакцины.

«Конечно, без решения властей он не может договориться об использовании российской вакцины. Да и Зеленский все же не высказался категорически против покупки или производства русской вакцины. Именно отсюда появились разговоры о том, что это либо шантаж Запада, либо реальная полуготовность искать какой-то способ получить российскую вакцину раньше, чем западные», — подчеркнул эксперт.

С точки зрения издания «Страна.ua», чтобы достучаться до своих стратегических партнеров и убедить их помочь Украине,

Зеленский прибегает к излюбленному приему послемайданных властей, играя на противоречиях между Западом и Россией.

Сработает ли данная тактика в текущих обстоятельствах, когда большинство западных стран сосредоточены на решении собственных проблем с коронавирусом, а не на поддержке других государств, — неизвестно. Также сложно сказать, пойдет ли Киев на закупку российской вакцины, что активно продвигает ОПЗЖ.