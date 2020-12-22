Дело Навального: Россия расширит санкции против ЕС

Санкции ЕС в отношении российских граждан из-за возможного отравления Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы, передает РИА «Новости» заявление российского МИДа.

«Считаем категорически неприемлемым принятие Евросоюзом <…> незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным», — подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Россия внесет граждан ЕС, причастных к «нагнетанию антироссийской санкционной активности», в «черный список» на въезд в страну. Решение принято на основе принципа взаимности, добавили в ведомстве.

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Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что послы Германии, Франции и Швеции вызваны в министерство в связи с антироссийскими санкциями.

Напомним, 15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. В санкционный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Ограничения ввели также в отношении полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.

Все эти лица, как считают в ЕС, знали о якобы отравлении Навального или даже были к нему причастны. Санкции также касаются Государственного НИИ органической химии и технологии, который, как утверждают на Западе, имеет отношение к разработке нервно-паралитического вещества «Новичок», которым якобы и был отравлен Навальный.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва зеркально ответит на санкции. Россияне, против которых Брюссель вводит санкции, выбраны совершенно нелогично, убежден Кремль.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже подготовила ответные санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Алексеем Навальным. По словам министра, санкции Москвы зеркальны тем, что подготовил Евросоюз, и коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и ФРГ.

Лавров также отметил, что Берлин возглавил новое обострение в отношениях ЕС и России. «Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», — сказал глава ведомства.

27 ноября Навальный, выступая в Европарламенте, призвал Евросоюз ввести санкции против российских бизнесменов. По словам блогера, введенные санкции против высших чиновников России неэффективны, поскольку у них немного имущества или счетов за рубежом. Ограничения, как считает Навальный, надо направить на богатейших людей страны, тогда власти будут относиться к ним более серьезно.

При всем этом с 2014 года против России действуют санкции Евросоюза в связи с событиями на Украине и переходом Крыма под российскую юрисдикцию.

В середине октября 2019 года немецкие эксперты-экономисты заявили, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. В целом соцопросы показывают, что в ФРГ более половины немцев выступают против «новой холодной войны» с Россией.