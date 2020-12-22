«Стране нужно обновление»: «Новые люди» подвели итоги года

Основанная в марте 2020 года партия «Новые люди» планирует участвовать в будущих выборах в Госдуму. Под председательством ее основателя Алексея Нечаева осенью политобъединению уже удалось пройти в четыре заксобрания (Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областей).

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«Предварительные результаты показывают, что девять политических партий в разных регионах сумели преодолеть пятипроцентный барьер, это большой успех, — отмечала в сентябре глава ЦИК Элла Памфилова. — Нужно отметить недавно созданные партии, которые продемонстрировали мощный старт. Они впервые участвуют в выборах, но довольно результативно. Вы видите, три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер. Это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива», с чем мы их и поздравляем».

Помимо победы на региональных выборах за год партии удалось установить наблюдение на 5 тыс. избирательных участках (всего их в России 90 тыс.) и подготовить актив из 500 человек, прошедших через опыт избирательных кампаний.

«Мы много внимания уделили поиску кандидатов, их образованию, сбору подписей. Наш большой успех — это 15% в городской думе Томска. При этом важно понимать, что собрать подписи намного проще, чем сдать», — сообщил Нечаев на встрече с журналистами в понедельник, 21 декабря.

Руководитель исполкома партии Александр Даванков добавил: «Несколько сотен кандидатов не были допущены. Элла Памфилова говорила: понятно, партия молодая, ребята еще не умеют грамотно оформлять подписи. Пройдем в Госдуму, наберем там больше 3% по регионам и не надо будет собирать подписи».

«Около 40% наших избирателей раньше ни за кого не голосовали, одна треть избирателей голосовали за коммунистов, остальные раньше выбирали ЛДПР, «Справедливую Россию» и другие партии», - добавил Нечаев.

Он согласился с журналистами: россияне слабо верят политикам. «Часто программы партий называют «предвыборными», и это странно — а между выборами что? Партии раздают обещания, хотят понравиться людям. Мы стали искать кандидатов и активистов, которые и так что-то в жизни делают. Например, человек много лет занимался парком в Калуге… Изберут его или нет, он продолжит благоустраивать этот парк. В Рязани у нас есть проект по обустройству пространств вокруг реки Ока. Мы даже не успели на выборах ничего пообещать — подписи собрали, сдали, но их не зарегистрировали. Но работа над проектом продолжается», — заметил глава партии.

Нечаев также рассказал об истории c проектом в Костроме — там есть парк, но в нем отсутствуют лавочки. Активисты партии решили благоустроить пространство. «Все обустроено, как на зоне. Мы решили заняться благоустройством, а у нас спрашивают: «Зачем столько лавочек? Кто там будет сидеть? Курить начнут». В обсуждении проекта мы столкнулись с дремучим представлением о людях. Потом другая партия решила перехватить у нас эту идею. Казалось бы, перехватывают повестку, что же делать? Так отлично, в городе появится красивый парк — это же хорошо! Мы никому ничего не обещаем, а просто делаем. Стране нужно обновление», — сказал он.

С ним согласился Даванков: «Если люди увидят, что наши штабы действительно работают, там интересно, есть жизнь — они захотят к нам присоединиться. Если мы покажем, что можно красиво сделать полезные вещи — люди будут с нами».

«Есть жанр людей, которые хотят все время быть в эфире. Мы работаем на земле, для людей, а не для телевизора. Конечно, когда ты в городе Костроме делаешь что-то, людям это интересно, журналисты освещают, но, когда ты делаешь в поселке Буй какой-нибудь большой летний фестиваль — там это событие, но оно не так интересно широкой аудитории.

При этом голосов мы получили сельских столько же, сколько городских. Выясняется, что люди везде отзывчивые, когда им что-то хорошее предлагают», — сообщил Алексей Нечаев.

«Журналисты ждут от нас ярких, запоминающихся новостей, а мы просто занимаемся ежедневной работой. Спокойно, скрупулезно, методично», — добавил Даванков.

Еще осенью 2020 года «Новые люди» объявили об участии в выборах в Госдуму в следующем году. По словам Нечаева, всего от партии будет 200 кандидатов.

«Мы будем закрывать все округа. Хотим, чтобы в Госдуме у нас была сильная фракция. Было бы полезно, чтобы ни у одной партии не было бы не только конституционного, но даже и простого большинства. Тогда места для дискуссии было бы больше. Но решать, безусловно, избирателям», - сказал Нечаев. – «Если хороший законопроект идет в корзину на совете Госдумы, то оттуда ты его уже не достанешь. А почему так происходит? Потому что есть партия с конституционным большинством. Чем больше сильных кандидатов выставят другие партии, тем будет лучше. Кроме того, чем больше одномандатников в округе, тем лучше — тогда возникает конкуренция», — уточнил он.

«Я бы хотел, чтобы неизвестные люди становились публичными. У нас в стране по сути остался один социальный лифт — Instagram и TikTok. Чтобы стать кем-то, что-то сделать — другого инструментария нет. Когда-то была политика, бизнес — сейчас все перекрыто.

Дарье Карасевой из Новосибирска 23 года. Еще недавно о ней не знали, сегодня - она депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» в регионе.

Многие из наших кандидатов прошли большую лидерскую школу, ранее работали в бизнесе — у них разный бэкграунд», — поделился Алексей Нечаев.

«У нас ребята опытные политики, с новыми именами — их в городе узнают из-за инициатив, что хорошо., — говорит Даванков. — Наконец-то в стране появляется какой-то политический движ. Люди молодые приходят, они видят перспективу, и готовы на нее работать», - пояснил глава исполкома.