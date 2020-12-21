Последствия убийства в Берлине: ФРГ может ввести новые санкции против России

В правительственных кругах Германии обсуждаются совместные санкции ЕС санкции против России из-за убийства чеченского террориста Зелимхана Хангошвили в берлинском районе Малый Тиргартен. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Der Spiegel.

«Не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене необходимо действовать совместно с европейскими партнерами и ввести новые санкции. Времени остается мало. Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте», — заявляется в публикации.

По данным издания, также немецкое правительство при этом не намерено накладывать санкции на РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. В октябре, напомним, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что инцидент не отменяет заинтересованности Германии в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Россией.

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«Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать со всеми нашими соседями добрые взаимоотношения, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — сказал Маас, подчеркнув, что для поддержания отношений с российской стороной за прошедшие годы ФРГ предприняла немало усилий.

«Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым», — заявил Маас. Он также отметил, что общества обеих стран поддерживают тесные связи. По словам Мааса, отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2» для давления на Россию окажет негативный эффект для самой Европы.

«Более сотни европейских компаний участвует в проекте строительства газопровода, половина из них — немецкие. Многие европейские работники пострадают от приостановки строительства», — добавил германский министр иностранных дел.

При этом межгосударственные отношения страдают от ряда инцидентов, добавил Маас. К таким инцидентам он причислил хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии. В обоих случаях Берлин заявляет о причастности Москвы. Россия подобные обвинения отвергает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными подозрения о якобы причастности российского правительства к убийству. «Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения», — заявил он. Владимир Путин в 2019 году подчеркнул, что Хангошвили «был абсолютно кровавым убийцей».

По его словам, он уничтожил 98 человек только на одной акции на Кавказе и был причастен к организации взрывов в московском метро.

4 декабря американская газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство Ангелы Меркель раздумывает над дипломатическими или экономическими санкциями против РФ из-за убийства Хангошвили. Как пишет автор статьи, это может угрожать качественному энергетическому партнерству Германии с Россией.

При этом с 2014 года против России действуют санкции Евросоюза в связи с событиями на Украине и перехода Крыма под российскую юрисдикцию.

В середине октября 2019 года немецкие эксперты-экономисты заявили, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка. В целом, соцопросы показывают, что в ФРГ более половины немцев выступают против «новой холодной войны» с Россией.