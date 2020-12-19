«Убогие СМИ обвиняют Россию»: Трамп рассказал о кибератаках

Глава Белого дома Дональд Трамп опроверг заявления о вмешательстве России в выборы президента США, указав, также, что СМИ в целом раздувают масштаб таких операций извне.

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«Кибер-хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован [о попытках вмешательства], и всё находится под контролем», — заверил политик.

Кроме того, по его словам, американские СМИ попросту боятся обвинять кого-либо в хакерских атаках, кроме Москвы.

«Россия, Россия, Россия — это приоритетная версия, когда что-то происходит, потому что убогие СМИ, в основном — по финансовым причинам, боятся обсуждают возможность того, что это может быть Китай (а он может!)», — пояснил президент США.

Кроме того, он в очередной раз выразил уверенность в собственной победе над кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом.

«Во время выборов также мог быть нанесен удар по нашим нелепым машинам для голосования. Теперь очевидно, что я крупно выиграл, и это сделало [официальные результаты выборов] еще большим позором для США», — резюмировал глава Белого дома.

Однако, и тут не обошлось без скандала. Днём ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео в интервью Марку Левину на Mark Levin Show заявил о вполне серьёзной угрозе кибератак со стороны Москвы, передает CNN.

«Это была очень весомая попытка [вмешательства]. И я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать: именно русские осуществляли эту деятельность.

Я не могу сказать больше, так как мы все еще ведём расследование. Я уверен, что некоторые данные останутся секретными», — пояснил дипломат.

Как указал госсекретарь США, в настоящее время известно, что не менее шести федеральных агентств стали жертвами хакерской атаки, в том числе — кибернетическое подразделение Министерства внутренней безопасности, а также министерства сельского хозяйства, торговли и энергетики.

Следователи сейчас пытаются определить, какие правительственные данные могли быть получены или украдены в результате взлома.

«Достаточно сказать, что были предприняты значительные усилия по использованию внешнего программного обеспечения для встраивания кода в правительственные системы США», — сказал Помпео.

На прошедшей неделе официальные лица в администрации Трампа также заявляли, что кибератака «представляла серьезную угрозу» для американского сегмента Интернета в целом, а также для частных и общественных сетей.

Официальные лица Белого дома даже подготовили заявление, в котором возлагали вину за «вмешательство» на Россию, и готовились опубликовать его в пятницу, 18 декабря. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, им было запрещено обнародовать данный релиз.

В письме при этом допускалась возможность вмешательства других стран в американские электоральные процессы. Сотрудникам администрации не сообщили, почему заявление было отозвано.

В этой связи источники американских СМИ в Белом доме рассказали о борьбе внутри администрации, поскольку, получается так, что несколько дней официальные лица работали над согласованием конкурирующих заявлений Трампа и Помпео.

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что российские хакеры не помогали избираться Трампу и не вмешивались во внутренние дела США.

Российский лидер добавил, что якобы имевшее место вмешательство русских хакеров в выборы в США является домыслом и поводом к ухудшению отношений между российской и американской сторонами.

Также, Путин указал, что такие заявления США являются искусственным основанием для непризнания легитимности действующего американского лидера.

Расследование «российского дела» длилось почти два года, специальный прокурор Роберт Мюллер вместе со своей командой пытался ответить на три основных вопроса: имел ли место сговор между Трампом и Москвой, вмешивались ли российские власти в американские выборы и препятствовал ли избранный президент США правосудию.

По завершении разбирательства Мюллер представил минюсту США подробный доклад относительно расследования, в котором был дан однозначный ответ лишь на два вопроса. Во-первых, спецпрокурор признал, что между Трампом и Россией не было никакого сговора. А во-вторых, заявил о наличии «российского вмешательства» в американские выборы.

На третий вопрос — о препятствовании правосудию со стороны Трампа — Мюллер не смог дать четкого ответа. Он лишь перечислил факты, которые изучил во время расследования, но не привел каких-либо юридических выводов.