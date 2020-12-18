Болгария высылает российского дипломата

Болгария высылает российского военного атташе из-за возможной шпионской деятельности. Об этом со ссылкой на болгарский МИД сообщает агентство Reuters. У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

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По данным болгарской прокуратуры, атташе собирал данные с 2017 года. Среди прочего он искал сведения о войсках США, дислоцированных в Болгарии.

«Безосновательная высылка главы представительства Минобороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — прокомментировали это решение в российском посольстве в Софии.

Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнули также в дипмиссии РФ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Болгария назначена покровителями по НАТО рупором тезиса о «российской угрозе».

Сенатор отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам». Он также добавил, что это не первый раз, когда София объявляет российских дипломатов персонами нон грата, хотя «трудно представить», какую информацию они могут собирать в Болгарии.

Это уже третий «болгарский» скандал, связанный с обвинениями российских дипломатов в шпионаже. В январе 2020 в сборе секретов заподозрили первого секретаря посольства и сотрудника торгпредства в Софии.

Обоих дипломатов объявили персонами нон грата и выслали из страны. Один из них, считает болгарская прокуратура, собирал информацию о государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности. После он передавал ее в штаб-квартиру российской разведки в Москве.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — говорилось тогда в комментарии МИД РФ. «Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — добавили в ведомстве.

В сентябре еще двое российских дипломатов в Болгарии были объявлены персонами нон грата. По мнению болгарских властей, они собирали секретные данные с 2016 года. Их обвиняли в сборе информации о модернизации болгарской армии и поддержке технической готовности военной техники.

«Выражаем сожаление в связи с решением официальной Софии объявить сотрудников торгпредства России в Болгарии персонами нон грата на основании надуманных обвинений», — подчеркнули тогда в российском Министерстве иностранных дел.

Служба внешней разведки РФ считает, что США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. По словам представителя СВР Сергея Иванова, «эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария». Там, по его словам, «регулярно инсценируются шпионские скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов».

Уголовное преследование россиян в этих случаях невозможно, поскольку они обладают дипломатическим иммунитетом.