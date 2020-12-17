В США опасаются, что Трамп не покинет Белый дом в День инаугурации

Действующий президент США Дональд Трамп отказывается верить в победу демократа Джозефа Байдена на выборах и не намерен покидать Белый дом самостоятельно. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп якобы сообщил ряду своих советников, будучи в «глубочайшем отрицании», что из резиденции американского лидера в день инаугурации он не выйдет. «Только чтобы его вывели по ступеням».

Отмечается, что лишь некоторые из советников Трампа всерьез опасаются такого скандала. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января — он должен торжественно принести присягу и вступить в должность президента.

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Прошедшее в понедельник, 14 декабря, голосование выборщиков по штатам подтвердило избрание Джо Байдена президентом страны. Представитель Демократической партии получил 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270 голосах.

Его соперник Трамп признал, что не останется в Белом доме на второй срок, несмотря на попытки оспорить результаты голосования в суде.

Он также оправдал свое поражение на выборах неправильной работой машин по подсчету голосов. «Там такие сильные отклонения, что это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В США такого быть не должно», — отметил Трамп.

Тем не менее, 61% американцев доверяют результатам президентских выборов. Около 5% не уверены, а 34% не верят в их честность. Это следует из опроса американской государственной радиостанции NPR.

Хотя сам Трамп делает громкие заявления по поводу выборов, скорее всего он мирно передаст власть администрации Байдена. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете The Washington Post.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», — сказал Кадлоу. Он отметил, что не считает Трампа «раздраженным» из-за результатов выборов 3 ноября.

По мнению Кадлоу, американский лидер показал себя как президент, который «считает важным весьма внимательно следить за возможными фальсификациями на выборах». Он добавил, что не знает, чем будет заниматься Трамп во время церемонии инаугурации Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует пропустить все официальные церемонии в столице 20 января, улетев на президентском самолете во Флориду — по-видимому, играть в гольф в своей резиденции Мар-а-Лаго.

К слову, его флоридские соседи отнюдь не в восторге от перспективы жить рядом с экс-президентом — они планируют юридически запретить политику долго находиться на территории элитного клуба, где у него есть свой участок.

Как сообщила газета The Washington Post, по мнению членов клуба Мар-а-Лаго, Трамп утратил право постоянного проживания на курорте еще в 1993 году, подписав соглашение о передаче своей резиденции в управление клубу. По условиям этого соглашения, члены клуба не имеют права гостить в резиденциях дольше 21 дня в году и более чем семь дней подряд. По сути, этот элитный клуб представляет собой «таймшер».

Адвокат возмущенных членов клуба в письме отметил, что властям города стоит уведомить действующего президента о невозможности использования дома на территории Мар-а-Лаго для постоянного проживания. В противном случае Трамп окажется в «неловкой ситуации», если его выселят из своей же резиденции. Сообщается, что частые визиты политика в Палм-Бич провоцируют заторы на дорогах города и множество других неудобств.