Антиевропейский курс: Венгрия пересмотрела конституцию

Парламент Венгрии принял ряд спорных поправок к конституции, что в западных СМИ расценили как меры по дальнейшему ограничению демократии в государстве. Так, депутаты одобрили включение в основной закон государства определения семьи как основанной на браке и на отношениях между родителями и детьми, в которой мать — женщина, а отец — мужчина.

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Более того, законодатели отдельно указали, что Венгрия защищает право детей на самоопределение в соответствии с полом, с которым они родились, и обеспечивает их воспитание на основе конституционной идентичности и ценностей, базирующихся на христианской культуре.

Удар по ЛГБТ

Как пишет The New York Times, власти фактически запретили однополым парам вступать в брак и усыновлять детей, дополнительно усложнив процедуру усыновления для родителей-одиночек. Теперь одиноким людям потребуется специальное разрешение от властей, чтобы начать процесс усыновления.

Приписка о самоопределении детей в соответствии с полом, с которым они родились, отмечает издание, — еще один удар по представителям ЛГБТ-сообщества в Венгрии, за ущемления прав которого Будапешт неоднократно критиковали в Брюсселе.

Соответствующие ограничения парламент утвердил на фоне двух важных событий. Во-первых, скандала вокруг венгерского депутата из правящей партии «Фидес», одного из главных идеологов борьбы с ЛГБТ Йожефа Сайера. В конце ноября депутата идентифицировали как участника закрытой секс-вечеринки в Брюсселе, на которой присутствовали одни мужчины.

Мероприятие проходило в нарушение ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, и было разогнано полицией. Сайера сотрудники правоохранительных органов задержали, когда он пытался покинуть место вечеринки по водосточной трубе. При нем были найдены наркотики, а за нарушение ограничений депутат получил штраф.

После этого инцидента он подал в отставку, признался в участии в вечеринке и попросил не связывать свою историю с «Фидес» и правительством Венгрии. По данным NYT, Сайер был одним из ключевых советников и соратников Орбана, поэтому скандал вокруг него ударил по позициям премьера.

Во-вторых, Венгрия вновь пошла на ужесточение политики в отношении ЛГБТ на фоне завершения кризиса вокруг утверждения семилетнего бюджета ЕС, чему Будапешт препятствовал вместе с Варшавой.

Страны не устраивала привязка механизма верховенства права к распределению средств, так как именно их Брюссель последовательно критикует за нарушение норм европейской демократии.

На заключительном саммите ЕС 2020 года стороны смогли найти компромисс, разрешив Венгрии и Польше отстаивать свою точку зрения по этому вопросу в Европейском суде, что откладывает вступление в силу механизма по контролю за соблюдениями принципов верховенства права. С точки зрения начальника канцелярии венгерского премьера Гергея Гуйаша, процесс утверждения новых процедур может затянуться до 2023 года.

По информации Bloomberg, Венгрия сознательно мобилизует свой консервативный электорат в преддверии новых парламентских выборов, чтобы нивелировать возможные трудности, вызванные финансовыми проблемами страны. И вряд ли это вызовет положительную реакцию со стороны Евросоюза.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов, своим решением по вопросу ЛГБТ Венгрия определенно противоречит позиции Брюсселя в отношении сообщества.

«В отношении однополых браков Будапешт, по сути, не принял никаких запретов, а уточнил понятие брака как союза мужчины и женщины. Хотя глазами европейских чиновников это, скорее всего, будет наступлением на права ЛГБТ-сообщества. Однако такое решение власти Венгрии не могли бы принять в противовес общественному мнению, все-таки они основывались на общественном запросе на подобные меры », — добавил эксперт.

Это расходится с европейской повесткой, так как в последнее десятилетие в Европе идет целая череда разрешений однополых браков и других шагов в пользу ЛГБТ, указал Артемов, по факту Венгрия своим решением продемонстрировала жесткую позицию по этому вопросу, что выглядит как радикальный шаг для европейцев.

Борьба с оппозицией

Укол в сторону ЛГБТ-сообщества — лишь часть поправок, принятых венгерскими парламентариями. Помимо этого, они поддержали частичное изменение избирательного законодательства, удвоив число округов, в которых партии должны выдвигать кандидатов в рамках национальных выборов.

В правительстве поправки объяснили борьбой с «фальшивыми партиями», но, по версии Financial Times, меры, скорее, направлены против оппозиционных сил и могут существенно снизить их шансы, учитывая количественное преимущество правящей партии «Фидес».

Издание отмечает, что оппозиция собирается бросить вызов действующей власти на выборах 2022 года, выступив единым фронтом, но изменение избирательного законодательство может помешать этим планам.

И, наконец, последнее решение парламента Венгрии коснулось положений о режиме чрезвычайной ситуации и определения «государственных средств». В первом случае, режим ЧС разрешили вводить, если в стране будет совершено незаконное действие, которое ставит под угрозу безопасность жизни и собственности граждан государства.

Во втором — в конституции решили прописать определение государственных средств как собственных доходов страны и ее расходов. По сути, это исключило связанные с государством организации, в том числе госкомпании, что критики Орбана расценили как попытку скрыть часть средств от проверок.

Как заявил оппозиционный депутат Акос Хадхази, сокрытие части государственных доходов от проверок может позволить властям тратить средства в собственных интересах. В особенности на лояльных власти политиков.

«Орбан постоянно меняет правила игры. Венгрия обязательно получит огромные субсидии от ЕС в течение следующих двух лет, что облегчит премьер-министру выплаты тем, кто его обслуживает», — считает парламентарий.

При этом Hungary Today пишет, что изменение в отношении режима ЧС вызывает опасения о его возможном использовании в ответ на акции оппозиции, хотя меры и должны вступить в силу уже после парламентских выборов — в 2023 году.

«У Орбана в последнее время не самые сильные позиции, но все же жесткими действия в отношении оппозиции назвать нельзя. Более того, меры в отношении режима ЧС вполне могут пересмотреть до 2023 года», — подчеркнул Сергей Артемов.

Впрочем, эти действия в совокупности с давлением на ЛГБТ-сообщество вряд ли позитивно воспримут в руководстве Евросоюза, учитывая, что к Венгрии и так последовательно возникают определенные вопросы с момента отказа от следования политике ЕС в отношении мигрантов.

Формально одним из инструментов по давлению на Будапешт для Брюсселя как раз может стать механизм соблюдения принципов верховенства права для получения бюджетных средств, с ним также связано и соблюдения прав ЛГБТ. И если в Венгрии считают, что споры вокруг механизма будут идти до 2023 года, в Брюсселе на ситуацию смотрят иначе.

Как говорила заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам транспарентности и европейских ценностей Вера Юрова, вопрос прояснится, скорее, в течение нескольких месяцев, чем нескольких лет.